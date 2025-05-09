Новый Папа Римский Лев XIV: что известно о нем и первые заявления понтифика

Лев XIV / © Associated Press

Реклама

Новоизбранный Папа Римский отслужил в Сикстинской капелле свою первую мессу. Лев XIV — именно такое имя избрал себе Роберт Превост, 69-летний уроженец Чикаго, ставший первым североамериканским понтификом.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Нелли Ковальской.

Что новый Папа сказал в обращении к верующим

В первой речи к верующим с балкона собора Святого Петра XIV много говорил о мире. Поздравления новому понтифику прислали десятки мировых лидеров.

Реклама

Дональд Трамп — назвал большой честью иметь Папу из США. Примечательно, что Роберт Превост ранее часто критиковал американского президента и его заместителя за их позицию по отношению к мигрантам. Свои поздравления Льву XIV накануне выразил и Владимир Зеленский, который отметил последовательную позицию Святого Престола по осуждению военной агрессии Российской Федерации против Украины и защиты прав гражданских граждан. И выразил надежду на дальнейшую поддержку Ватикана при новом Папе.

Следует отметить, что Папу избрали чрезвычайно быстро — белый дым пошел уже на второй день Конклава. В новейшей истории так быстро понтифика еще не выбирали.

Новым Папой Римским стал 69-летний американец Роберт Фрэнсис Прево — Лев XIV. Американские католики шокированы.

«Я ничего о нем не знаю, только видел его на фотографиях, в новостях говорили, что двое американских кардиналов имели такие шансы и он, вероятно, один из них. Мы очень счастливы и надеемся, он будет замечательным Папой», — говорят верующие из США.

Реклама

Первые слова понтифика — о мире: «Дорогие братья и сестры, это первое приветствие Воскресшего Христа, доброго пастыря, который отдал свою жизнь за Божью паству. Я также хочу, чтобы это приветствие мира проникло в ваши сердца, чтобы достигло ваших семей, всех людей повсюду, по всей земле: мир вам».

Лев XIV. / © Associated Press

После речи звучала молитва — десятки тысяч людей повторяют ее слова вместе.

Имя, которое выбирают себе папы, имеет особое значение — им он говорит, что планирует изменить в церкви.

«Последний Папа, который был Леон XIII, это был Папа, разработавший социальное учение церкви. В частности, он противодействовал тогда коммунизму и, собственно, думаю, что избрание этого имени, это, собственно, противодействие частично», — говорит советник министра иностранных дел по религиозной дипломатии Денис Коляда.

Реклама

Какова была реакция верующих

После решения Конклава американец Джон в Ватикане показывает ТСН мем, который накануне конклава запостил Дональд Трамп — созданный искусственным интеллектом портрет американского президента одетого как Папа Римский.

Итальянцы Алессандро, Карло и Давид смотреть на белый дым пришли в футболках с переделанным лозунгом Дональда Трампа — «сделаем Ватикан величественным».

Джейсон с друзьями празднует избрание. Сам он с Папой Львом XIV еще и родом из одного города — из Чикаго. Джейсон республиканец, убеждает нас — Соединенные Штаты стремятся к миру для Украины, и новый понтифик не станет исключением.

Дата публикации 16:12, 09.05.25 Количество просмотров 8 НАКОНЕЦ-ТО! В ВАТИКАНЕ ИЗБРАЛИ ПАПУ! Кто такой Роберт Фрэнсис Превост?

«Я хочу увидеть, как моя Церковь и моя страна помогают Украине побеждать, потому что вы являетесь жертвами российской агрессии. Я не хочу, чтобы вы были жертвами использования российской агрессии для продвижения интересов», — говорит он.

Реклама

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: