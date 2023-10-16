Новый поезд из Украины в Польшу: как он будет курсировать и популярен ли маршрут

Поезд "Коломыя-Варшава" будет курсировать каждый день, и в обратном направлении тоже.

В Польшу из Украины запустили новый поезд, не курсировавший почти 18 лет. На его первый маршрут раскупили почти все билеты.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Марии Кужик.

Поездка на поезде из Львова в Варшаву занимает около девяти часов. Такое сообщение выигрывает по сравнению с автомобильным или автобусным, потому что там только в очереди на пересечение границы можно провести четверть суток. Украинцы говорят, что пытаются выбирать самое железнодорожное сообщение, чтобы не стоять в очередях на границе.

Поэтому нового железнодорожного рейса украинцы очень ждали. На первый поезд "Коломыя-Варшава" проданы почти все билеты.

"Варшава это — самое запрашиваемое направление среди пассажиров. Это позволит разгрузить это сообщение, и дать больше возможностей украинцам, которые сегодня в Польше, украинцам у которых часть семей в Польше", — говорит руководитель пассажирского направления "Укрзализныци" Александр Процовский.

Александр Процовский.

Новый поезд поезд направляется через десять украинских городов – из Коломыи в Ивано-Франковск и во Львов. В приграничной Рава-Русской делает остановку. Здесь пассажиров уже ждет польский поезд, который сможет ехать по европейским путям, которые уже, чем украинские. Он направляется в Варшаву с остановкой в Люблине. Остановка длится 30 минут, чтобы пассажиры успели без спешки пересесть. А пограничники – проверили документы.

Пассажиры нового поезда

Этот маршрут восемнадцать лет не использовался, потому что не было спроса. Полномасштабное вторжение России все изменило. В прошлом году от Равы-Руской до польской границы отремонтировали путь и старый вокзал.

"Первая неделя у нас уже продана на 70%, а к концу недели этот процент будет еще больше. Влечение перспективно и спрос будет еще больше", — считает председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.

Поезд "Коломыя-Варшава" будет курсировать каждый день, и в обратном направлении тоже. А в конце года, говорят железнодорожники, начнут проектировать строительство европути из Рава-Русской в Брюховичи. Чтобы со Львова запустить поезд в Польшу, уже без пересадок.

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Напомним, в "Укрзализныце" ответили, появится ли в поездах обещанный бесплатный Интернет.

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