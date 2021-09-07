Новый политический сезон: решится ли Зеленский распустить Верховную Раду

Между Зеленским и Разумковым "пробежала черная кошка". Дальнейшую политическую судьбу спикера, по словам политологов, определит законопроект об олигархах.

Осенний политический сезон на Печерских холмах начался довольно горячо. Не успели народные избранники собраться под куполом на первое после летних каникул пленарное заседание, как руководство Верховной Рады начало выяснять отношения. Заочно обменялись любезностями спикер Дмитрий Разумков и его первый заместитель Руслан Стефанчук.

Причина давно известна — возможность отставки Разумкова, слишком уж он стал самостоятельным, с заменой на Стефанчука. В ОПУ не скрывают, что в Раде и Кабмине предпочли бы видеть молчаливых исполнителей, на которых можно сбросить негатив. Но, в отличие от перетасовки правительства, за отставку Разумкова под куполом голосов нет, по крайней мере пока.

В то же время все больше украинцев поддерживают возможность досрочных парламентских выборов. С одной стороны, это могло бы улучшить рейтинг Владимира Зеленского, особенно после начала отопительного сезона, — для продолжения сотрудничества с МВФ власть должна пойти на повышение тарифов. С другой стороны, в случае перевыборов, Зеленский останется без монобильшости под куполом — "магия" бренда "Слуга народа" больше не сработает.

ТСН.ua узнавал, почему Зеленский с Разумковым побили горшки, кого в конце концов отправят в отставку, и решатся ли в ОПУ все же распустить Раду.

Обмен любезностями

Осенний политический сезон начался жарко. Признал это и сам Дмитрий Разумков, открывая шестую сессию ВР:

"Мы с вами на экваторе. Это фактически половина нашей каденции. На экваторе всегда жарко. Но я очень надеюсь, что никому из нас голову не напечет, здравый смысл и желание развивать государство победит".

Но трения между ВР и ОПУ уже вышли в публичную плоскость. Именно так Дмитрий Разумков прокомментировал предложение советника главы ОПУ Алексея Арестовича переименовать Украину в "Русь-Украину": "Иногда лучше жевать, чем говорить". Причем повторил это как на брифинге в ВР 6 сентября, так и на многочисленных эфирах тот же день.

Неофициально в "Слуге народа" не скрывают, что предпочли бы заменить Разумкова более «ручным» спикером. Это вполне в стиле ОПУ, который недавно добился отставки казалось бы несменного министра внутренних дел Арсена Авакова, полностью подмяв под себя силовой блок. К тому же, Зеленскому, который собирается баллотироваться на второй срок, конкуренты не нужны. А Разумков, который еще не успел собрать негатива, таковым вполне может стать.

Официально же "слуги" говорят, что отставка Разумкова — не больше чем слухи. Подписи за это под куполом никто не собирает. Да и вряд ли 226 голосов "за" найдется. Сам Дмитрий Разумков говорит, что за должность не держится, но и увольняться не собирается.

Но, по словам политолога Владимира Фесенко, эти слухи циркулируют еще с начала года и связаны с очевидным охлаждением отношений и усилением недоверия между ОПУ, самим президентом и Дмитрием Разумковым. Какого-то конфликта или политического противостояния между ними пока нет. Однако еще с июля ведется полемика по т.н. законопроекту об олигархах.

"Думаю, именно ситуация по этому закону будет рубиконом для Разумкова и ОПУ. В зависимости от настойчивости президентской команды, а судя по всему она будет продвигать этот закон, Разумкову придется выбирать: сохранять лояльность президентской команде и свое присутствие там, или торпедировать закон, играя на противоположной стороне, что может стать поводом для разрыва. Если такой разрыв произойдет, монобольшинство может поставить вопрос о замене спикера ВР", — объясняет ТСН.ua Владимир Фесенко.

Перезагрузка правительства

Популистский турборежим в Верховной Раде завершился. К экватору своей каденции народные избранники подходят с четким перечнем законопроектов, которые должны принять. Большинство из них — это реформы из совместного американо-украинского заявления, принятого в рамках переговоров Владимира Зеленского с Джо Байденом в Белом доме:

реформа судебной системы;

развитие независимой антикоррупционной инфраструктуры (избрание нового руководителя САП и принятие законодательства для защиты полномочий директора НАБУ);

реформа корпоративного управления;

принятие законодательства для борьбы с олигархами;

для продолжения сотрудничества с МВФ — реформирование госпредприятий, защита независимости НБУ, усиление надзора за финсектором и приведение тарифов к рыночному уровню.

Ставки очень высоки. Не за все из этих реформ люди будут аплодировать депутатам, особенно относительно повышения тарифов на газ и электроэнергию, что автоматически отразится на рейтинге правительства и президента. А тарифы повышать придется, особенно на фоне существенного роста цены голубого топлива на европейских хабах. Уже сейчас за тысячу кубов дают более $670.

Именно поэтому на фоне роста общественного недовольства, конечно после принятия бюджета на 2022 год, могут отправить в отставку министра финансов Сергея Марченко. Шатается кресло и под министром юстиции Денисом Малюськой. Его место предпочла бы занять генпрокурор Ирина Венедиктова, а на ее место могут перебросить Ивана Баканова. Но, кто в таком случае займет должность главы СБУ, вопрос пока открытый.

А вот министр соцполитики Марина Лазебная вместе с министром обороны Андреем Тараном (который фактически срывает наше движение в НАТО) и вице-премьером — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Урусским могут уволить уже в течение ближайших нескольких недель.

Не исключена и отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля, если ситуация потребует козла отпущения, на которого надо будет сбросить общественный негатив. Но это автоматически повлечет за собой перезагрузку всего Кабинета министров, а скамейка запасных у Банковой достаточно маленькая, если не сказать, что вообще отсутствует. Наглядный пример — выборы мэра Харькова — "Слуга народа" не будет выдвигать там своего кандидата.

Перевыборы Рады

Учитывая непредсказуемость и эмоциональность шестого президента, досрочные парламентские выборы исключать не стоит. Особенно на фоне снижения доверия украинцев к работе Верховной Рады и все большей поддержки идеи роспуска действующего парламента.

Однако Конституция четко определяет условия, при которых президент может разогнать депутатов:

в течение месяца в ВР не была сформирована коалиция;

в течение 60 дней после отставки Кабмина не сформирован новый;

в течение 30 дней одной очередной сессии не происходят пленарные заседания.

Как видим, ни одно из этих условий применить пока нельзя. Конечно, можно провести любое решение, даже сомнительное с точки зрения законности, если на то будут политические условия. Например, роспуск Зеленским Рады предыдущего созыва в 2019 году, для которого не было законных оснований. Но тогда все это проглотили, потому что доверие к новой "зеленой" власти зашкаливало.

Да, по словам гендиректора Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, соцопросы в последние месяцы показывают, что уровень доверия к парламенту стремительно падает, что является вполне естественным и ответом на волну скандалов и конфликтов в парламенте, начиная с одежды, заканчивая неэтичным поведением депутатов, декларациями внушительного имущества и т.д. Несмотря на это поддержка роспуска парламента избирателями не будет столь востребованной.

"Власть больше ассоциируется с Зеленским, поэтому парламент воспринимается обществом, как вспомогательное звено, которое не имеет самостоятельной роли. А уровень доверия к президенту несмотря на все остается достаточно большим. Поэтому я не думаю, что роспуск парламента может стать механизмом, который позволит отвлечь внимание от социально-экономической проблематики, или нахождением ответственных. Наши исследования показывают, что монобольшинство стало более активно голосовать: если в прошлом году мы видели в среднем 205 голосов, сейчас это 215. Плюс они нашли достаточно действенного союзника — группу "Доверие". Наш анализ голосований показывает, что "Слуга народа" и группа "Доверие" — это неформальная коалиция. Иными словами, проблем с голосами за законопроекты нет", — резюмирует для ТСН.ua Алексей Кошель.

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