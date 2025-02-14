Новый политический скандал в Украине: что известно о санкциях, введенных Зеленским

Владимир Зеленский ввел новые санкции против 5 человек, что всколыхнуло политическое противостояние. Что известно?

Офис Генерального прокурора напомнил об уголовных делах в отношении 5 человек, которые СНБО на днях внес в санкционный список. Накануне соответствующее решение ввел в действие президент Владимир Зеленский. В перечень попали пятый президент и действующий депутат Петр Порошенко, бизнесмены Игорь Коломойский, Константин Жеваго и Геннадий Боголюбов. А также предатель Виктор Медведчук. Против этих людей применили экономические санкции. Они бессрочные. Новые санкции всколыхнули политическое противостояние внутри страны.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

После решения СНБО ввести санкции против Петра Порошенко - в Верховной Раде депутаты от ЕС плотным кольцом окружили спикера. Пока блокировщики пытаются выяснить, поддерживает ли Стефанчук санкции против Порошенко в президиуме начинается потасовка. Дальше толкотни дело не пошло, но рассмотрение безудержных реформ в стенах парламента заблокировали. Оппозиция обвиняет власть в преследовании и введении диктатуры, которая выгодна Кремлю. Подыгрывание Путину обвиняет монобольшинство и блокировщиков. Депутатов рассорили новые санкции СНБО.

В очередном пакете экономических санкций пять украинских бизнесменов. Соучредители и бывшие акционеры "Приватбанка" Геннадий Боголюбов и Игорь Коломойский, бизнесмен Константин Жеваго, экс-депутат Виктор Медведчук, пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко.

Против каждой фамилии в реестре санкционных действий 17 пунктов запретов и ограничений. В частности, фигурантов лишают государственных наград, им блокируют активы, запрещают выведение капитала за границу. Приватизация, покупка земли и выплата дивидендов тоже невозможны.

Акция нардепов

"Каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, каждый должен отвечать. Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев", - говорит Зеленский.

Первым на решение СНБО реагирует Петр Порошенко. Пятый президент обвиняет шестого в политическом преследовании, называет санкции незаконными, а их введение началом раскола единства внутри страны.

"Это месть за то, что мы едины не боимся говорить правду и называть вещи своими именами", - говорит Порошенко.

В СБУ объясняют - санкции ввели из-за угрозы государственной безопасности. Все фигуранты уже имеют подозрения и уголовные дела, напоминают в Офисе генпрокурора.

Санкции к Коломойскому и Боголюбову введены из-за якобы продажи сырья структурам, которые были связаны с российскими компаниями. А также из-за обвинений в выводе денег из "ПриватБанка", хотя именно по этому обвинению Коломойский уже находится под следствием. Санкции в отношении Жеваго введены за контакты с подсанкционным российским олигархом Федоричевым. Среди финансовых преступлений - вывод более 100 млн долларов из банка «Финансы и кредит». Также компании Жеваго до 2022 года поставляли в РФ грузовики, автошины и другие товары. Государственного изменника Виктора Медведчука подозревают в работе на ФСБ, в частности, сбор данных о ВСУ, антиукраинская деятельность в медиа, а также финансирование пророссийских проектов.

Порошенко государственную измену пока только вменяют - за содействие закупке угля с оккупированных территорий, что усилило энергозависимость от России, деятельность во власти при Януковиче, подготовка Харьковских соглашений, владение бизнесом в России.

"Эти лица фактически являются олигархами, которые годами совершали определенную деятельность в ущерб Украине и все эти с точки зрения применения санкций одинаковы. Все они годами действовали в ущерб национальным интересам Украины и в некоторых случаях эта торговля продолжается даже после полномасштабной войны, торговля с Россией", - говорит советник Уполномоченного президента по вопросам санкционной политики Владислав Лесюк.

Президент Зеленский ссылается на данные финмониторинга, которые зарегистрировали движение миллиардов средств и к ним, якобы, причастны подсанкционные лица. Если выведенные за границу деньги вернут, то и санкции могут пересмотреть - обещает глава государства. Но политическая борьба внутри страны заметно оживилась. Однако санкции, как уборка конкурентов на вероятных выборах не сработает - объясняет политолог Петр Олещук.

"В указе президента нет ничего о политических ограничениях всех подсанкционных лиц. В отличие от приговора суда санкции никаких ограничений не предусматривают. Они касаются исключительно финансовых ограничений - покупкой имущества, недвижимости и тому подобное. Для политической деятельности там никаких ограничений нет", - говорит Петр Олещук.

Санкции - это не приговор, объясняют эксперты. Вину должны доказывать следователи в суде. Через фемиду можно и обжаловать решение СНБО, однако удачных прецедентов в Украине еще не было. Нынешние санкции - персональные, они не будут влиять на работу компаний, принадлежащих подсанкционщикам. Однако попытки обходить ограничения возникают постоянно. Поскольку наказания для санкционных уклонистов нет. Поэтому в Раде уже зарегистрирован, как неотложный законопроект об уголовной ответственности за уклонение и помощь в уклонении от санкций. Хотя принятие этих и других законов сейчас на паузе. Два дня подряд работа парламента заблокирована.

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