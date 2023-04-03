Новый поворот на фронте и загадочное исчезновение российской дивизии: обзор недели от Андрея Цаплиенко

Россия провалила так называемое "большое" зимнее наступление и не достигла поставленной цели: полностью захватить Донецкую и Луганскую области до 31 марта. На это обратили внимание аналитики Института американского изучения войны. Пока же бойцам на фронте тяжело держать Бахмут и Авдеевку от нашествия врага, московские пропагандисты нервно обсуждают украинское контрнаступление, говорится в ТСН.

БРОНЕВАННЫЙ КУЛАК

Британские "Челленджеры" вместе с немецкими "Леопардами" уже в Украине и их уже обкатали наши герои-танкисты. Дорогие танки, а каждый стоит почти 6 с половиной миллионов долларов, нам все дали, несмотря на то, что сначала отказывали.

Первое его преимущество – это единственная в мире танковая пушка с нарезным стволом, превращающая его в танк-снайпер. Преимущество второго – пробивная способность, нам дают снаряды с обедненным ураном и радиация, которой пугают россияне здесь ни при чем. Более того, в снаряде вообще нет ничего взрывающегося. Обеденный уран – это большая масса и твердость умножена на скорость. Благодаря ему металлическая стрела выпущенная из "Челленджера" легко прошивает всю вражескую броню. Зато броня самого "Челленджера" многослойная, что на голову эффективнее российской. За все время использования в боевых действиях — этот танк поразили только раз, и то свои случайно попали.

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ИЗМЕНЕНИЯ НА ФРОНТЕ

Первое – на линии Сватово-Кременные россияне накапливают кулак. Собрали подразделения в 6 дивизий: из которых две танковые и 2 воздушно-десантные. Вероятно готовятся к штурмовым действиям.

Второе – в Бахмуте незначительное продвижение россиян.

Третье – существенное изменение ситуации вокруг Авдеевки, которая, похоже, становится приоритетом для россиян.

АВДИЕВКА — ПОВТОРЕНИЕ БАХМУТА?

Им нужен какой-то успех после провала в Угледаре, а еще у них задача взять весь Донбасс, так что если удастся захватить Авдеевку — они получат выход и на юг, в сторону Угледара и к водохранилищам на Карловку, чтобы контролировать водозабор. И на север Донбасса: обрезая украинскую группировку в районе Бахмута. Поэтому в Авдеевке они активно применяют авиацию, наносят ракетно-бомбовые удары. Причем используют то, чего не применяли раньше – управляемые авиабомбы. “Авдеевка сегодня, это десятки обстрелов города, сотни обстрелов по позициям, сотни штурмовых действий вокруг города. Бьют по всему городу из всего, что у них есть в наличии. Иногда до двадцати заходов авиации, до 12 ракетных авиаударов. Не удастся им оцепить город, не удастся им взять в лобовую. Вооруженные силы защищают город, никто не собирается уходить”, — заявляет глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш.

Специфика Авдеевки – это маленький город с большими домами, здесь большая концентрация многоэтажек. Россияне считают, что эти дома – господствующие высоты, поэтому пытаются их уничтожить, совершенно не беспокоясь об их обитателях. В пятницу там погиб ребенок, которому не было и года.

УПРАВЛЯЕМАЯ БОМБА

Противостоять врагу уже неделю помогает оружие нового качества и новый поворот в этой войне. Украинцы теперь имеют управляемую бомбу, так называемую JDAM. Фактически – к обычной бомбе прицепили крылья и управляемое хвостовое оперение с компьютерным мозгом. Из обычного падающего предмета она превращается в разумный планер. Самолет может сбросить такую бомбу в 30 километрах от цели, которую она еще и сама найдет. У россиян примерно такая же система, против которой пока бессильна ПВО. "Это ФАП-500. Старая советская бомба, оборудованная крыльями, GPS-навигацией, летящей десятки километров. Российские самолеты, такие как Су-35, не входят в зону поражения нашей ПВО. Сбрасывают эти бомбы в 40-50 километрах. Как реагировать? Лучше всего иметь дальнобойные системы ПВО и авиация. Авиация, которая может применяться с ракетами на расстоянии 180 километров, неплохо бы смотрела на американских истребителей F-16, которые могут нам очень пригодиться», — заявил представитель командования Воздушных Сил Юрия Игната.

КРЕПОСТЬ БАХМУТ

Пока Украина ждет самолеты, россияне смогли несколько продвинуться в Бахмуте. Американский институт изучения войны утверждает, что украинские вооруженные силы смогли избежать угрозы неизбежного окружения. По его данным, россияне контролируют более двух третей города. Линия фронта, к сожалению, продвинулась на запад. Она проходит с севера от завода обработки металлов, проходит через центр города и на юге – доходит до улицы Корсунского между так называемым мариупольским кладбищем и въездом в Бахмут.

Бои продолжаются в районе дворца культуры, но, несмотря на то, что и горсовет, и дворец культуры в серой зоне, в зоне боев, пока с нашей стороны нет подтверждений, что россияне его взяли под контроль. Были и сообщения, что украинцы оттеснили вагнеровцев с дороги, соединяющей Часов Яр и Хромово, и это сейчас критически важная линия поставок для ВСУ.

КОГДА КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ?

Нарастает интрига с весенним контрнаступлением. Министр Резников почти назвал даты: апрель-май, глава Пентагона Остин тоже говорит, что шансы на весеннее контрнаступление Украины очень хорошие. CNN даже направление называет: на Мелитополь и на Херсонщину рядом с Крымом. Так что информации такое количество, что она сама стала прикрытием. Разобраться, где правда, а где информационная спецоперация уже просто нереально. Поэтому россияне на этот счет уже нервничают, но и украинцам нельзя расслабляться. Россияне тоже, похоже, готовят сюрприз – судя по тому, что потерялась одна из самых боеспособных российских дивизий.

Джордж Баррос – руководитель отдела разведки геоданных Институт изучения войны говорит, что это самая большая стратегическая загадка, решение которой даст понимание о том, где россияне готовят свой удар. "Один из главных вопросов, где сейчас находится вторая российская мотострелковая дивизия? Она была отправлена в Беларусь после того, как понесла потери в боях за Сумы и Харьков. ГУР докладывал, что ее доставили обратно в Россию, а затем снова в Луганскую область. Но мы не видим ее среди тех дивизий, которые воюют на направлении Кременна – Сватово. Возможно, дивизию держат в резерве, чтобы применить в случае украинского контрнаступления. Или, возможно, ее отправили в Москву, потому что вторая дивизия — это ключевое подразделение, которое должно защищать Кремль в случае мятежа. Если мы узнаем, где она находится, это сузит рамки прогноза действий россиян”, — заявил он.

ВЫВОДЫ:

Первое — Украина получила британские танки "Челленджер-2" вместе с другой современной бронетехникой.

Второе – враг делает своим приоритетом попытку окружения Авдеевки.

Третье – и Украина и российские оккупанты начали сверхсложное соревнование за перехват наступательной инициативы. Так что остается вопрос — когда, где и кто ударит первым.

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