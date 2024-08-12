Новый поворот по делу об убийстве Фарион: родители подозреваемого сделали громкие заявления (видео)

Что говорят правоохранители и что именно заявили родители парня – в эксклюзиве TSN.ua.

Расследование по делу об убийстве Ирины Фарион продолжается. Родители подозреваемого Вячеслава Зинченко выступили с громкими заявлениями на камеру. Утверждают, что сын не убивал языковеда. Что говорят правоохранители и что именно заявили родители парня – смотрите в эксклюзиве журналистки Виктории Гнатюк для TSN.ua.

Родители подозреваемого в убийстве Фарион сделали заявления!

18-летний Вячеслав Зинченко, несмотря на ходатайство адвоката выпустить его под домашний арест, остается в СИЗО! Дело тянется уже месяц, следствие до сих пор продолжается, а иногда "вылезают" новые подробности. Теперь родители Зинченко публично на камеры выступили с заявлениями и утверждают, что их сын – не убийца. В интервью 11 каналу мать Вячеслава Елена Зинченко отметила, что не верит, что ее сын способен на это. По ее словам, молодой человек приехал во Львов, чтобы встретиться с друзьями.

"Он приехал встретиться с друзьями, погулять по Львову и все. И приехал домой и продолжал нормальную, обычную жизнь. А это другое дело и нужно искать настоящих убийц и заказчиков. И это никак не связано с моим сыном. Доказательств действительно нет”, – говорит мать Вячеслава.

Отцу не показали "предсмертное письмо"

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Отец парня Федор Зинченко заявил, что следствие не предоставило доказательств, которые полиция якобы нашла в их квартире, где было указано, что парень "скрывал это от родителей ради их безопасности".

"Следствие мне не доказывало о существовании этого письма и тем более о содержании этого письма. Я был на допросе и следователь ничего такого не рассказывал. Не показал мне, что он где-то переписывался с какими-то ультраправыми движениями. Нет ничего. Этого нет в ходатайстве об избрании меры пресечения. Поэтому вообще с доказательной базой все очень грустно", – говорит отец подозреваемого.

Зинченко был проукраинским?!

По словам Федора Зинченко, у сына были проукраинские взгляды, интересовался историей Романа Шухевича, Евгения Коновальца, Степана Бандеры. Во время судебного заседания сын сильно нервничал, считает отец.

“Поэтому я не знаю, чего эксперты решили, что Слава какой-то спокойный, хладнокровный. Я думаю, это просто заказ со стороны обвинения, чтобы представить Славу каким-то подготовленным, хладнокровным убийцей”, – добавил он.

Доказательства следствия

Зато у следствия своя версия. Там говорят, что подозреваемый Зинченко прибыл во Львов 9 июля и заехал в арендуемое жилье. 14 июля он переехал в другое жилье, а накануне убийства – 19 июля – еще раз сменил место жительства. Из Днепра во Львов парню поступила посылка с вещами, которые потом он якобы использовал для конспирации – панаму, очки, сумку через плечо. Правоохранители проверяют информацию о принадлежности молодого человека к неонацистскому движению с центром в РФ и его возможных связях с Россией. По словам главы Национальной полиции Украины Ивана Выговского, в рамках расследования было допрошено более 900 свидетелей, проведено 22 судебные экспертизы, а также проанализировано более 9 тысяч изображений из 170 камер видеонаблюдения.

По данным Нацполиции, убийство бывшего депутата "готовилось не один день". Об этом рассказал заместитель председателя Национальной полиции Андрей Небытов после общения с подозреваемым Вячеславом Зинченко. По его словам, "подозреваемый, который все это готовил, приобрел одежду и отслеживал все пути ухода". В то же время он отметил, что после личного общения с Зинченко считает, что подозреваемый является "человеком абсолютно проукраинским", "уважает Украину", а его отец "воюет в определенной бригаде".

"Секретные инструкции", прощальное письмо и мотивы

Чем руководствовался парень – пытаются понять и эксперты-криминалисты. К примеру, криминальный психолог Юрий Ирхин считает, что Зинченко мог кто-нибудь готовить и тренировать. Он подчеркнул, что психика 18-летнего парня достаточно устойчива и стабильна. Впрочем, поведение Зинченко он называет "технологичным". По словам криминалиста, если подозреваемый Зинченко отрабатывал свой план, то у него должна быть сильная мотивация. По его мнению, это не самостоятельное решение молодого человека.

Во время брифинга правоохранители рассказали о прощальной записке. В телефоне подозреваемого Зинченко обнаружили книгу "Секретные инструкции КГБ и ЦРУ", а также то самое заготовленное предсмертное письмо, которое, по словам отца Зинченко, ему так и не показали. В этом письме он просил передать отцу, что скрывал свои планы ради безопасности родителей, и отмечает, что больше всего он волнуется за папу.

Кроме того, в Министерстве внутренних дел отметили, что рассматривают три версии убийства языковеда Ирины Фарион: не исключили российский след, общественную деятельность и личную неприязнь.

Поведение Зинченко в суде удивило всех!

В зале суда во время избрания ему меры пресечения подозреваемый не признал своей вины, а многочисленные вопросы журналистов об убийстве назвал нудятиной.

Во время заседания парень не раз повторил, что Фарион не убивал и отметил, что путинский режим он осуждает.

В то же время Вячеслав в зале суда подтвердил, что отправлял из Днепра во Львов свои вещи.

Зинченко может избежать тюрьмы, даже если вину докажут?

Также напомним, что адвокат молодого человека заявил, что его подозреваемый может избежать тюрьмы даже в случае обвинительного приговора. По его словам, если суд признает Вячеслава Зинченко виновным в убийстве, у него будет возможность мобилизоваться в армию и не отбывать срок в тюрьме. Права служить в ВСУ не имеют заключенные, которые убили двух человек и более.

Отец подозреваемого ранее заявил, что сын учился летать на БпЛА, чтобы вскоре присоединиться к войску.

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Напомним, во Львове 19 июля около 19:30 киллер выстрелил в голову Ирины Фарион из пистолета без глушителя. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии и через несколько часов она скончалась. Врачи отметили, что после операции у Ирины Фарион не выдержало сердце.

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