Новый поворот в "скандале с шортами" в школе Киева: куда исчезла директор

Скандал в лицее №109 в Киеве—директриса не пускала детей в шортах

В Киеве не утихает «скандал с шортами», который начался со странного поведения директора лицея №109. Случай, когда руководитель школы не пускала в учебное заведение детей в шортах и капри, обсуждает вся Украина, а в сети появилось множество мемов на эту тему.

Напомним, 2 сентября директор не пускала в учебное заведение детей, одетых в шорты и капри, унизив детей и незаконно отстранив их от учебы, а еще подвергнув риску жизни и здоровья детей, которых отправила переодеваться домой, ведь после этого в Киеве была объявлена воздушная тревога и атаковали российские дроны.

О чем рассказали родители

История с директором получила новый поворот. Как рассказали ТСН.ua в Управлении образования и инновационного развития Печерского района, вчера состоялась встреча с родителями, дети которых пострадали во время инцидента с директором.

«Встреча состоялась. Присутствовали 10 родителей. Разговор длился около двух часов, много вопросов к руководителю заведения и по другой деятельности лицея №109», — рассказали ТСН.ua в управлении.

Там добавляют, что договорились о координации и постоянном контакте с родительским сообществом.

«На сегодняшний день уже принимаются меры по снятию напряжения в детском коллективе», — отмечают в Управлении и добавляют, что проинформировали Департамент образования и науки КГГА о ситуации, которая сложилась в учебном заведении для дальнейшего их принятия управленческих решений.

Директор заболела

«Однако дальнейшее изучение обстоятельств не усматривается возможным, поскольку по состоянию на 3 сентября Полякова В.И. находится на больничном до 8 сентября. Поэтому объяснение своего поступка Виталия Ивановна даст после выздоровления», — отмечают ТСН.ua в Управлении образования и инновационного развития Печерского района.

Родители детей говорят, что директор поступила, как и все украинские чиновники — заварила скандал, и пошла на больничный, то есть удобно им прикрывшись.

Поэтому дело с рассмотрением скандального случая в лицее №109 может растянуться на долгие месяцы. Ведь согласно законодательству Полякова может находиться на больничном до 4 месяцев.