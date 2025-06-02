Избранный президентом Польши Кароль Навроцкий / © Associated Press

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Кароль Навроцкий, победивший на президентских выборах в Польше, имеет скептическое, прохладное и политически осторожное отношение к Украине, с четким уклоном в сторону национального консерватизма и исторического ревизионизма. Он сделал ряд заявлений об Украине, которые вызвали значительный резонанс.

Главные заявления Кароля Навроцкого об Украине читайте на ТСН.ua.

Что Кароль Навроцкий говорил об Украине?

Критика исторической политики Украины

Навроцкий неоднократно заявлял, что Украина должна урегулировать исторические противоречия, в частности связанные с Волынской трагедией, прежде чем может рассчитывать на полную поддержку Польши в интеграционных процессах в Евросоюз или НАТО.

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«Сегодня я не вижу Украину ни в одной структуре — ни в Европейском Союзе, ни в НАТО — пока не будут решены такие важные для поляков цивилизационные вопросы. Страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов», — подчеркивал Навроцкий.

Оппозиция вступления Украины в НАТО

Навроцкий в 2025 году публично поддержал декларацию, которая:

предусматривает отказ от поддержки вступления Украины в НАТО;

гарантирует, что польские войска не будут отправлены в Украину даже в случае усиления агрессии со стороны России.

Это вызвало возмущение со стороны украинской власти и даже критику со стороны польского премьера Дональда Туска. Правда, эта декларация не имеет определенной юридической силы — это скорее манифест политических взглядов.

Заявления Навроцкого де-факто перекликаются с нарративами Кремля — например, утверждение о том, что вступление Украины в НАТО является «бессмысленным», потому что якобы может привести к войне с Россией. Такие позиции получили положительную реакцию в Москве.

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Выборочная поддержка Украины и отношение к РФ

Несмотря на критику, Навроцкий не призывал к разрыву отношений с Украиной и не выступает против гуманитарной помощи или базовой поддержки украинских беженцев в Польше:

«Мы будем принимать и принимаем украинцев. И те, кто работают, кто платят налоги в польский бюджет, могут рассчитывать на помощь Польского государства».

В то же время политик выражал убеждение, что Украина относится к Польше «несправедливо».

«У меня есть свой взгляд на то, что произошло в Украине из-за агрессии Российской Федерации, и я его повторю. У меня нет никаких сомнений, что Российская Федерация ответственна за войну в Украине и наивность и глупость европейских политических элит и, к сожалению, их польского помощника Дональда Туска», — заявлял Навроцкий.

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Он называет войну России против Украины террором: «Россия является империалистической по своей основе, независимо от того, это белый террор, красный террор или современный террор».

На ранних этапах кампании Навроцкий в ответ на вопрос, пожал ли бы он руку Путину на переговорах о мире, сказал: «Я бы сделал все, что потребуют интересы Польши». Политик также сказал тогда, что Украина должна быть надежным буфером между РФ и Польшей.

Навроцкий также говорил, что «разочарован президентом Зеленским по многим вопросам», но несмотря на это считает, что Украина, конечно, должна быть за столом переговоров об окончании войны.

«А мы из нации, которая знает, чем заканчиваются решения великих держав без участия стороны, заинтересованной в предмете переговоров», — заявлял Навроцкий.

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На дебатах он выступал за то, чтобы президент Польши был за столом переговоров между США, Россией и Украиной от имени ЕС. В то же время Навроцкий отмечал, что как президент будет руководствоваться принципом «сначала Польша, прежде всего — поляки».

Политик также отвечал своему главному конкуренту Рафалу Тшкасковскому, что его позиция в отношении Украины не является «путинской пропагандой», а отражает мнение «миллионов поляков», которые не согласны с тем, чтобы «Украина заливала нас зерном и создавала неравные условия конкуренции».

Навроцкий также отмечал, что как президент, «я сделаю все, чтобы действительно поддержать Украину в военном плане», но акцентировал, что не позволит Польше стать вторичным рынком для украинских товаров.