Верховная Рада рассматривает новый проект Гражданского кодекса

Более 800 страниц, девять книг и тысячи статей - все это о проекте Гражданского кодекса, который народные депутаты на прошлой неделе приняли в первом чтении. После этого в обществе возникли горячие споры - в проекте нашли много странного и иногда дискриминационного. Авторы законопроекта, среди которых и спикер парламента Руслан Стефанчук, утверждают: готовили проект 7 лет, чтобы согласовать нормы с европейскими стандартами. Однако вопросов к документу пока больше, чем ответов.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Елены Мацюцки.

Протесты и дискриминационные нормы

Во Львове и других городах уже звучат призывы "Позор!" Протестующие считают, что документ требует коренной переработки.

"Там есть сокращение прав женщин фактически. Например, выплаты алиментов: если раньше было за 10 лет задолженности, то сейчас - за 1 год. Вопрос гражданских партнерств и браков тоже дискриминационный - предлагается определить брак только как союз мужчины и женщины", - говорится в сюжете.

Что такое "добропорядочность"?

Соавтор законопроекта, Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, даже завел рубрику в соцсетях, чтобы опровергать мифы. Больше всего обсуждений вызвал новый термин - "добропорядочность".

Руслан Стефанчук: "Рабочая группа просто заменила существующий сегодня термин "моральные основы общества" на украинский удельный термин "доброзвичайність". Это аналог древнего термина "боні морес" (boni mores), которым насыщено законодательство стран ЕС".

Впрочем, филологи такую "исконность" подвергают сомнению.

Ольга Васильева, филолог: "Этого слова нет у классиков литературы вообще. В толковом словаре СУМ-20 оно обозначено как устаревшее и означает "вполне приличный, нормальный". Даже не тот, что соответствует этике, а просто приличный. Пусть уже юристы разбираются с этим словом".

Риски для разведенных и "инструменты давления"

Юристы видят в проекте опасность из-за оценочных понятий. Адвокат Виктория Гаврилкина объясняет: если "добропорядочность" станет критерием в судах, каждый судья будет трактовать ее по своему усмотрению. Кроме того, появляется возможность принудительно изменить фамилию бывших супругов из-за "недостойного поведения".

Виктория Гаврилкина, адвокат: "Даже если кому-то не нужно, чтобы экс-супруга носила фамилию, это может стать инструментом давления. Смена фамилии - это изменение паспорта и всех документов".

Из положительного специалисты отмечают возможность разводиться через нотариуса, что разгрузит суды.

Взгляд из Европы и позиция правительства

Посол ЕС Катарина Матернова отмечает, что реформа необходима, ведь некоторые нормы не менялись десятилетиями, но призывает к консультациям перед вторым чтением. Правительство также обещает тщательную подготовку.

Тарас Качка, вице-премьер-министр: "Подготовка продлится несколько месяцев. Единственный способ обеспечить легитимность кодекса - это его восприятие обществом".

До 19 мая депутаты могут подавать правки. Из-за резонанса применят уникальную процедуру, которая позволяет переписать даже те статьи, которые не обсуждались в первом чтении. Все стороны обещают: общественность услышат.

