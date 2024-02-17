Новый прогноз о конце войны в Украине: что говорили Ванга и Нострадамус

Какой знак предсказывает победу и кто тот лидер, что приведет нас к этому.

Когда закончится война – самый первый и самый главный вопрос для украинцев. Об этом спрашивают у военных, у командования и даже ищут ответы у мольфаров и гадателей. Пока большинство из них сходятся во мнении, что война в Украине закончится в 2024 году.

Все подробности- в эксклюзиве TСН.ua.

Все началось когда-то с этого пророчества. В преддверии выборов он предсказал победу Януковича и сказал: быть беде. Впоследствии один из мольфаров по имени Николай, будучи больным и прикованным к постели, предвещал и великую войну. И повторил он это не раз.

В Сети появилось новое пророчество. На этот раз от предсказателя Агамья Вималенда. Он утверждает, что знает ключ к победе Украины и призывает всех украинцев задуматься над собственным вкладом в эту борьбу. Вималенд говорит, что есть четыре ключевые части, которые собственно и изменят ход войны, и первым называет, какие знаки будут предвещать конец войны. Говорит, в 2024 году произойдет феномен.

"Ключ к победе Украины лежит не только в военной мощи и международной поддержке, но и в непоколебимой вере людей в свою победу, в их способности крепко стоять на защите своей земли своей истории и своих идеалов. Будет редкое расположение планет, что будет символизировать объединение сил добра против тьмы. Это расположение принесет новую энергию, которая поможет укрепить дух украинского народа и его войска. Весна придет раньше и станет знаком возрождения и нового начала", — сказал он.

Вещание Ванги

Слепая от детства, болгарская провидица Вангелия Димитрова, прожившая большинство своей жизни на границе Болгарии, Греции и Северной Македонии, получила свой дар пророчества, попав под ураган. Ее клиентами были болгарский царь Борис и советский генсек Леонид Брежнев, по другим свидетельствам, к ней приезжал даже Гитлер.

Считалось, что Ванга точно видит будущее. Конец света она предрекла аж в 5079 году, кроме того, якобы заранее увидев смерть принцессы Дианы, трагедию с российской подлодкой "Курск", теракт 11 сентября в США и т.д.

Также, по данным американского таблоида New York Post, ссылающегося на источники, близкие к прорицательнице и ее подражателям, она дала прогноз на каждый год до конца света, включая 2024 год. Среди главных ее прогнозов на будущий год — Путина наконец-то убьют и это будет кто-то из его близкого окружения, также она предрекла переток власти с Запада на Восток на геополитической арене мира и массовые стихийные бедствия из-за изменения климата.

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Расшифровывающие пророчества Ванги утверждают, что она знала, когда закончится война в Украине, мол, боевые действия будут продолжаться около двух лет, а прекратятся "когда на трон сойдет восьмой".

Доподлинно неизвестно, кто такой "восьмой", но вполне может быть, что это даже не человек, а событие, о котором мы даже не подозреваем – смысл такого предсказания на 2024 год для Украины станет ясен позже.

Предсказание Нострадамуса

Еще один известный астролог, алхимик и поэт Мишель Нострадамус в своих катренах обозначил много событий сбывшихся в будущем. Расшифровать точно предсказание Нострадамуса для нашей страны трудно, но историки приводят в пример пророчество, где он утверждал, что конфликт будет продолжаться 7 месяцев, а после этого перерастет в великую войну — Третью мировую.

А вот известный украинский астролог Влад Росс на конец 2023 заявил, что война в Украине может закончиться уже весной. Предсказатель видит благоприятную ситуацию для нашей страны, увеличение поставок вооружения и даже переворот в России.

Мольфары о конце войны

Большинство мольфаров предвещают, что Украина территориально снова станет такой, какой была во время провозглашения Независимости. Так предсказала и Мария Цвилинов, мольфарка, проживающея в Карпатах. Она утвердительно говорит – победит Украина, а все временно оккупированные территории снова будут под украинским флагом.

Напомним, провидица из Прикарпатья София Семьянишин также предусмотрела неожиданную победу Украины. Она отметила, что, возможно, в самой России что-нибудь случится такое, что кардинально повлияет на окончание войны.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.