Новый разведывательный дрон "Довбуш Т10" тестируют на фронте: что известно об украинской "птичке"

На востоке тестируют новый украинский разведывательный дрон "Довбуш Т10". Довбуш – это многофункциональный БПЛА, который можно модернизировать в разведывательный или ударный дрон. Благодаря новейшему программному обеспечению и спецоборудованию украинский дрон недоступен для враждебных сил электронного противодействия и ПВО. Готовые "Довбуши" бесплатно передают силам обороны.

В эфире "1+1" в рамках телемарафона об украинской разработке рассказал инициатор проекта производства беспилотников, соучредитель monobank Владимир Яценко.

"Это не только появившаяся разработка. Мы почти с начала войны работаем над этим самолетом. И сейчас это процесс, который уже идет "по накатанной": то есть происходит обучение, использование наших самолетов. На сегодняшний день главная задача — это увеличить производство этих аппаратов, а также обеспечить их использование в тяжелых погодных условиях, у нас сейчас зима и очень часто непростые погодные условия. Сейчас мы нацелены на эти вещи. А использование уже есть, этот процесс стабилен. Наши самолеты на сегодняшний день работают по всей линии фронта", – говорит Яценко.

По его словам, сейчас уже можно говорить о массовом производстве "Довбушей".

"Если мы начинали с нескольких в день, то сейчас открыли новое производство (к сожалению, не в Украине, в одной из стран Европы, где мы производим очень много комплектующих). То есть мы перешли от закупки в китайском супермаркете к собственному производству. И на сегодняшний день это сверхтехнологичное производство.Мы ждали оборудования 5-6 месяцев, чтобы его начать.И это нас сдерживало от того количества, которое мы можем производить в день.Сейчас, я думаю, это количество будет не 1-3, а превышать 10 и больше в день", – добавил инициатор проекта.

Владимир Яценко добавил, что "Довбуши" почти не засекаются РЭБами или ПВО.

"Всего три самолета были сбиты враждебной ПВО. Но есть средства РЭБ, которые глушат сигналы спутниковой навигации, и это проблема, которая решается только специальностью оператора, специальностью пилота. То есть если пилот может управлять самолетом без такой навигации, то он выполняет задачу. И наоборот", – рассказал он.

Кроме того, "Довбуши", как и другие дроны, могут страдать от погодных условий: "Это как пилот большого самолета: если плохие погодные условия, туман, очень сильный ветер, есть покрытие самолета коркой льда, то безусловно нужны специальность и опыт, чтобы справиться. Мы здесь ничем особо не отличаемся от пилотов больших самолетов. "Шахиды" точто также так страдают от таких погодных условий".

Яценко добавил: "Мы производим универсальный самолет, который может использоваться во всех миссиях, не только как разведчик, но и корректировщик. Это самолет, который может поражать врага. Минимум 10 км на линии фронта должен постоянно работать один самолет. Под тем же Бахмутом они (враг) используют приборы ночного видения и атакуют ночью, поэтому нужно постоянно работать — 24/7, если раньше это были большие группы, которые были хорошо видны, то теперь это диверсионные группы, которые нужно постоянно контролировать. Касательно оптики в "Довбушах", это не секрет. Есть обычные камеры, есть тепловизионные. Здесь дело только в квалификации операторов. Сегодня самое важное, с какой погрешностью будет работать этот самолет".

По словам инициатора проекта, главная задача – разработка высокоточного оружия.

"Если наши самолеты будут способны наносить удары с погрешностью 1-2 метра, мы автоматически перемещаемся в высшую лигу производителей оружия во всем мире. Тот прогресс, который сейчас в Украине, и то сообщество, которое образовалось в производстве беспилотников, дают нам право быть оптимистами. За несколько месяцев мы приблизимся к оборудованию, которое можно будет называть высокоточным оружием. Первый путь — это беспилотники. А потом это можно распространить и на все другое оружие. Что касается морских дронов, то технологии — такие же. Если Украина будет обладать высокоточным оружием, это будет на долгое время. Мы будем на голову выше, чем враг. Самые влиятельные специалисты работают над этой темой. Основное и главное – иметь оборудование для нанесения высокоточного удара", – добавил Владимир Яценко.