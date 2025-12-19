ТСН в социальных сетях

Эксклюзив ТСН
Эксклюзив ТСН
756
Новый рекорд СБУ: воздушные дроны уничтожили танкер РФ за 2000 км от Украины (видео)

Речь идет о танкере QENDIL, он получил критические повреждения и не может использоваться по назначению.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Танкер теневого флота РФ

Танкер теневого флота РФ / © скриншот с видео

СБУ впервые поразила воздушными беспилотниками танкер «теневого флота» РФ в нейтральных водах Средиземного моря.

Об этом сообщают источники ТСН.ua.

Россия использовала этот танкер для обхода санкций и зарабатывания шедших на войну денег.

В результате атаки танкер QENDIL получил критические повреждения и не может использоваться по назначению.

Это беспрецедентная спецоперация на расстоянии более 2000 км от территории Украины.

Напомним, ранее в порту «Новороссийск» РФ подводные дроны Sub Sea Baby СБУ впервые в истории взорвали российскую подлодку класса 636.3 «Варшавянка» (по классификации НАТО — Kilo). В результате взрыва субмарина получила критические повреждения и фактически выведена из строя.

