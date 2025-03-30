Новый сезон — новые платежки: что будет с тарифами в апреле 2025

новые платежки и тарифы / © ТСН

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Новый сезон – новые платежки за коммунальные услуги . Апрель является последним месяцем отопительного сезона.

Какие будут цены на свет, газ и воду в апреле и что с 2025 года изменило Правительство — смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

С 1 апреля тарифы на электроэнергию, газ, горячую воду и отопление в Украине останутся без изменений. До конца апреля бытовой тариф на электроэнергию остается на уровне 4,32 грн/кВт-ч.

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Для потребителей, пользующихся электроотоплением, действует льготная ставка

Для потребителей, которые пользуются электроотоплением, действует льготная ставка - 2,64 грн/кВт-ч, если потребление не превышает 2000 кВт-ч в месяц.

Между тем, в 2025 году правительство расширило перечень тех, кто имеет право на льготный тариф. Речь идет, в частности, о жильцах больших многоквартирных домов без газового отопления или с проблемами теплоснабжения.

Нардеп Сергей Нагорняк сообщил, что такие жители могут платить за электроэнергию 2,64 грн/кВт-ч до конца апреля. По его словам, рыночная цена электроэнергии уже достигает 7–8 грн/кВт-ч, а с 1 июня возможен рост бытового тарифа до 6,64 грн, и в течение следующих 2–3 лет — до 9 грн/кВт-ч. Тепло, газ и вода: цены остаются стабильными Мораторий на повышение тарифов, введенный во время военного положения, продолжает действовать. Это означает, что цены на отопление, горячую воду и газ в апреле не изменятся.

В Киеве, по данным «Киевтеплоэнерго», тариф на отопление будет составлять 1654,41 грн/гилокаория. Газ для бытовых потребителей, обслуживаемых в "Нафтогазе", в апреле будет стоить 7,96 грн/куб. м. У остальных поставщиков цена будет колебаться от 7,79 до 9,99 грн/куб. м. Ну, а еще напомним, что платить за коммуналку должны не все украинцы!

Ведь вопрос оплаты коммунальных услуг на временно оккупированных территориях остается сложным и зависит от разных факторов. В частности, если поставки услуг прекращены, задолженность может не начисляться.

Вопросы оплаты коммунальных услуг

Об этом для « 24 Канала » рассказала руководитель адвокатского бюро Анна Даниэль. По ее словам, во многих случаях граждане не обязаны платить, поскольку инфраструктура разрушена, а контроль Украины над территорией отсутствует. Еще один важный аспект – правовые нюансы.

Даже если поставки прекратились, компании могут продолжать начислять долги, поскольку это соответствует общему правилу украинского законодательства.

По словам адвоката Станислава Лифлянчика, если компания продолжает работать в оккупации, это может быть расценено как уголовное преступление. В Украине предусмотрено несколько механизмов защиты для оказавшихся в оккупации граждан: льготы; отсрочка платежей; реструктуризация долгов В каждом конкретном случае решение о начислении задолженности зависит от инфраструктурного состояния региона и поставщиков услуг.

Также по решению Кабинета министров с 2025 года расширился список граждан, которым с 2025 года в Украине предоставят льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщалось в Пенсионном фонде Украины со ссылкой на постановление №1553. Согласно документу, принятому правительством 31 декабря 2024 года, в Украине стало больше граждан, которые будут получать льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг с учетом среднемесячного дохода семьи.

С учетом среднемесячного совокупного дохода семьи право на пособие будут иметь, в частности, следующие категории граждан:

реабилитированные лица, ставшие лицами с инвалидностью вследствие репрессий или пенсионеров;

лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы, отнесены к категориям 1 и 2;

супруги (мужчины), опекуны детей умерших граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;

супруги (мужчины), если та (тот) не вступили в брак во второй раз, умерших граждан, смерть которых связана с участием в ликвидации других ядерных аварий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, в составлении ядерных зарядов и осуществлении на них регламентных работ; уволенные с военной службы, ставшие лицами с инвалидностью во время прохождения военной службы; родители и члены семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы.

В Пенсионном фонде также отметили, что льготы будут предоставляться, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величину дохода, дающего право на налоговую социальную льготу (4240 грн). Изменения применяются для лиц, которые обратятся за льготами от 1 января 2025 года. Те, кому льготы были назначены ранее, будут получать их до конца отопительного сезона 2024-2025, то есть до 30 апреля 2025 года.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Что будет с тарифами в апреле 2025 года?

Ранее в Нацбанке сообщили, что тарифы на коммунальные услуги будут неизменными в 2025 году. Однако с 2026 года ожидается постепенное приведение тарифов к экономически обоснованным уровням.

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