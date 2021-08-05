Новый сезон популярного шоу "Маскарад" на 1+1: яркие образы, невероятные перевоплощения и неожиданные звезды

По правилам проекту две команды звездных судей соревнуются друг с другом, угадывая, кто скрывается за ярким образом.

Яркие образы, невероятные перевоплощения и неожиданные звезды! Все это — новый сезон популярного шоу "Маскарад" от 1+1. Организаторы обещают — он будет еще интереснее и сложнее для участников. Как Ирина Билык, Маша Ефросинина, Юлия Санина, Владимир Дантес и другие разоблачали героев "Маскарада", говорится 5 августа в сюжете ТСН.19:30.

На съемочной площадке суета. Через несколько минут здесь начнутся съемки второго сезона шоу "Маскарад". Его участники заметно нервничают. По правилам проекту две команды звездных судей соревнуются друг с другом, угадывая, кто скрывается за ярким образом. Телеведущая Маша Ефросинина на "Маскараде" новичок. Признается, разоблачать героев, которые прячутся за костюмами трудно.

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"Когда дивишься это шоу по телевизору, кажется, что так легко. Ты такой на диване с чипсами, с детьми. С мужем споришь, потом когда никто не угадывает, ты угадал, а тут, какой-то такой белый шум", — говорит Маша Ефросинина.

Игорь Ласточкин в прошлом сезоне был тем самым знаменитым "Ка-ка". Теперь — капитан звездной команды судей. Говорит, когда прятался за образом, думал, что отгадывать легко, но ошибался.

"Если они не могут отгадать. Как, это же очень просто. А сейчас ты сидишь. Так, кто это? Любой это может быть", — говорит Игорь Ласточкин.

Организаторы шоу уверяют: сделали шоу еще сложнее и интереснее.

"Это — самое загадочное шоу этой осени, потому что в нем очень много вау-эффектных номеров. Потому что вы никогда не догадывались, что наши звезды обладают такими талантами. Они не только поют, они будут танцевать, они будут удивлять цирковым искусством, то есть мы приготовили много интересного", — говорит руководитель департамента производства крупных развлекательных шоу Владимир Заводюк.

Во время шоу зрители узнают много новых фактов о его участниках, рассказывает новый ведущий "Маскарада" Тимур Мирошниченко. Говорит, в этом сезоне они более опытные, а костюмы — еще ярче. Поэтому и отгадывать сложнее.

"Получаю удовольствие от того, как тренеры разбрасываются различными версиями. На все обращают внимание, слушают внимательно подсказки, их очень много в этом сезоне, внимательно смотрят на телосложение там, где видно. Например Ирина Билык пытается всех определить по ножками и по ...", — говорит Тимур Мирошниченко.

"Грудь у женщин. Я сразу знаю, у кого есть грудь, у кого нет, маленькие. Мужчин по росту", — говорит Ирина Билык.

Организаторы могут менять не только голоса, но и телосложение героев, говорит Ирина Билык, а подсказками намеренно запутывают. Поэтому певица больше доверяет своей интуиции.

"Я даже могу сказать, кого я точно увижу в этом сезоне и мы проверим, насколько я шаманка", — говорит Ирина Билык.

Чтобы звездные судьи и другие вдруг не увидели тех, кто скрывается за образами, их тщательно скрывают. Всем даже заклеивают фотокамеры на смартфонах.

"Если ты сейчас посмотришь налево, ты увидишь парня, который приставлен ко мне. Я не могу сходить в туалет, если я этого парня не предупрежу. И я не шучу", — говорит Маша Ефросинина.

Насладиться атмосферой настоящего праздника и узнать, кто именно скрывается за яркими костюмами, зрители 1+1 смогут уже этой осенью.

Напомним, продолжается работа над новым сезоном самого успешного шоу прошлой осени под названием "Маскарад", в котором звезды шоубизнеса, спорта, кино и телевидения в образах фантастических персонажей демонстрируют скрытые таланты, такие как акробатика, иллюзионизм, танцы и другие неожиданные способности.

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