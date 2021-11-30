Новый штамм коронавируса "Омикрон": чем опасен, кого поражает и угрожает ли Украине вспышкой

Компании Pfizer и Moderna уже готовы за 100 дней модифицировать и выпустить новую вакцину от "Омикрона", вероятно, именно этими препаратами будут делать третью бустерную дозу, считает врач Тарас Жиравецкий.

Коронавирус не дает миру оправиться от болезней, мутируя во все более угрожающие человечеству штаммы. В этот раз новый вариант вируса появился в Южной Африке. Поэтому некоторые европейские страны ввели ограничения на путешествия из стран региона. США также ограничили поездки в ряд африканских стран, а Израиль полностью закрылся от всех иностранцев.

ТСН.ua узнавал у врача, советника мэра Львова по медицинским вопросам, Тараса Жиравецкого, в чем же опасность нового штамма коронавируса "Омикрона", защищает ли вакцина от "мутанта", и может ли он привести к новой вспышке COVID-19 в Украине и когда.

Что известно о новом штамме коронавируса "Омикрон"?

Его достаточно подробно исследовали и нашли много мутаций, которые не присущи другим штаммам. Поэтому в этой ситуации многие страны забило тревогу. Великобритания предложила во время въезда в страну делать ПЦР-тесты, это такой дополнительный шаг. В то же время, Израиль вообще захотел закрыть границы для иностранцев, не только для тех, кто прилетает из Африки, но и вообще для всех.

В чем опасность штамма "Омикрон"?

Есть подозрение в ученых, что он может пробивать иммунную защиту, созданную двумя дозами вакцины, поэтому речь идет о третьей, бустерной, дозе, которая, вероятно, остановит количество тяжелых случаев. Также ученые заявили, что "Омикрон", вероятно, распространяется еще быстрее, чем "Дельта+", то есть распространение его мегабыстрое и в этом есть определенная проблема.

Если он будет очень быстро распространяться, то каждая страна сейчас волнуется о том, что медицинская система будет перегружена даже несмотря на то, что очень много людей — вакцинированы. Мы понимаем, что некоторые страны вакцинированы даже на 80%, но они все равно волнуются.

Известно ли уже, какого возраста пациенты тяжелее переносят штамм "Омикрон"?

Что касается позиции Южной Африки, то "Омикрон" вытесняет "Дельту". Часть представителей министерства здравоохранения страны говорят, что будто там нет сильной паники и что у них все сейчас под контролем, но другая часть медиков заявляет о том, что достаточно много средних и тяжелых новых случаев с "ковыдом" и среди 20- 30-летних пациентов.

Молодежь тяжелее болеет, этот штамм не легкий, тем более для пожилых людей. Однозначно, он будет не легче "Дельты"-штамма, он достаточно сложен и это сейчас мегасложная задача для врачей.

Associated Press

Почему страны предпринимают беспрецедентные меры безопасности, например, Израиль?

Мы понимаем, что вирус уже есть в нескольких европейских странах, кроме того в Голландию направлялся самолет, в котором протестировали практически всех пассажиров, и обнаружили достаточно большое количество людей с коронавирусом и подтвердили, что это как раз – "Омикрон". Поэтому Европа в сложившейся ситуации резко так отреагировала.

Хотя достаточно странно, что так быстро среагировали. Может быть, сейчас каждая страна хочет перестраховаться. Единственное – нелогично немного выглядит для тех стран, которые достаточно хорошо вакцинированы, то есть почему такая паника? Но опять же есть определенные заявления ученых, что вакцина в этой ситуации может оказаться не столь эффективной. Поэтому мы видим, что Moderna и Pfizer заявили, что они готовы за 100 дней модифицировать вакцину под новый штамм "Омикрон". Но следующий вопрос: а кто будет успевать вакцинировать все население Европы или мира и сколько для этого нужно время?

Я думаю, что может появиться заявление от фармкомпаний о том, что бустерная доза будет под новый штамм. Это выглядит логично, и я вижу, что нас так подводят под эту информацию.

Но если "Омикрон" будет быстро распространяться, то мы понимаем, что через 1,5-2 месяца он может распространиться по всем странам.

Новости мира: в ВОЗ не рекомендуют закрывать границы из-за выявления нового штамма коронавируса

Чем грозит "Омикрон" Украине?

"Чем грозит "Омикрон" Украине, — это вопрос. Я думаю, нам бы сейчас разобраться с "Дельта" и "Дельта-плюс" штаммами, которые сейчас есть в Украине, и пока еще создают достаточно серьезные нагрузки на медицинскую систему, потому что мы видим, что большинство наших областей еще есть в "красной" зоне.

Вы писали в своем Telegram-канале, что новый штамм передается одинаково между вакцинированными и не вакцинированными людьми, это так?

"Ученые объяснили, что это одинаково, поэтому они так переживают. Эта теория, что вакцинированные меньше передают вирус, она уже понемногу отходит назад, потому что мы видим, что передача примерно одинаковая. То, что вакцинированные болеют легче — это да, но на передачу вируса сейчас вакцинация сильно не влияет, поэтому будут пробовать производить модификацию вакцины.

Могут ли повторно заболеть те, кто уже преодолел COVID-19?

"Такой официальной информации из иностранных источников о том, что есть большое количество повторных случаев, я еще не видел. Речь идет о тех, кто болел "Дельтой" и заболел "Омикроном".

Пока естественный иммунитет, несмотря на все наши пессимистические прогнозы, работает. Мы видим достаточно большой оптимизм: те люди, которые переболели, повторно болеть не будут, их у нас в Украине действительно очень много, это уже далеко за три миллиона. Но вот те, кто еще не болел, их все равно остается определенное количество миллионов, и если они все массово заболевают одновременно, то это будет снова вызов для медицинской системы. Учитывая, что наши дети вернулись в школы, соответственно, может быть достаточно быстрое распространение.

Когда "Омикрон" может попасть в Украину?

Я не думаю, что это будет быстро, это минимум 3-4 недели. Помните, как "Дельта" к нам заходила? Это не было через 1-2 недели. Думаю, это может быть через 1-1,5 месяца.

Чем опасен "Омикрон": по миру распространяется новый штамм коронавируса

Отметим, в настоящее время в Украине новый штамм коронавируса под названием "Омикрон" не был обнаружен. Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях. Однако уже установлено, что у него 50 мутаций. Из них 34 – в белковых соединениях шипов, с помощью которых коронавирус проникает в клетки человека. Первые случаи инфицирования штаммом "Омикрон" были зафиксированы у молодых людей (студентов университетов).

Страны вводят ограничения из-за выявленного нового варианта коронавируса, в то же время в Украине ужесточают правила въезда.

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