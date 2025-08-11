- Дата публикации
Новый штамм коронавируса Stratus добрался до Киева: какие симптомы и как уберечься
По словам специалистов, вирус быстро распространяется, но обычно не вызывает тяжелую форму заболевания. В то же время в КГГА фиксируют рост количества госпитализаций.
В столице Украины обнаружен новый субвариант «Омикрона» — Stratus (XFG).
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Киева Сергей Чумак в комментарии ТСН.ua. Он отметил, что образцы, отправлявшиеся на секвенирование, подтвердили наличие этого штамма в городе.
По словам специалиста, Stratus, как и другие коронавирусы, относится к респираторной группе болезней, и сейчас наблюдается увеличение уровня заболеваемости.
Особенности нового штамма и симптомы
Сергей Чумак объяснил, что новый вирус имеет свою специфику: он поражает преимущественно верхние дыхательные пути. Симптомы Stratus похожи на другие ОРВИ:
слабость;
насморк;
повышенная температура;
заложенность в носу;
щекотка в горле.
Интересной особенностью является то, что у некоторых пациентов температура может отсутствовать, хотя есть все остальные симптомы. По информации специалиста, болезнь обычно длится от 7 до 10 дней.
Что говорят в КГГА
В Департаменте здравоохранения КГГА подтверждают рост количества госпитализаций из-за этого штамма. Валентина Гинзбург, директор Департамента, отмечает, что есть пациенты в тяжелом состоянии, хотя Stratus, по предварительной информации, не вызывает тяжелых форм заболевания.
Госпожа Гинзбург подчеркнула, что перед сентябрем происходит сезонный всплеск заболеваемости из-за окончания периода отпусков.
Профилактика и рекомендации
По словам Сергея Чумака, наиболее эффективным методом профилактики остается вакцинация. Он напомнил, что все вакцины есть в больницах и предоставляются бесплатно. Для прививки следует обратиться к семейному врачу.
Также специалист предоставил ряд важных рекомендаций:
избегать массового скопления людей;
оставаться дома при первых симптомах заболевания;
носить защитную маску в случае острой необходимости посетить людные места или укрытия;
использовать антисептик;
регулярно делать влажную уборку и проветривать помещение.
Валентина Гинзбург добавила, что горожанам стоит позаботиться о своей безопасности самостоятельно и не пренебрегать масками в людных местах, особенно в закрытых помещениях.
Напомним, в Киеве наблюдается сезонная вспышка COVID-19.