Эксклюзив ТСН
2987
2 мин

Новый штамм коронавируса Stratus добрался до Киева: какие симптомы и как уберечься

По словам специалистов, вирус быстро распространяется, но обычно не вызывает тяжелую форму заболевания. В то же время в КГГА фиксируют рост количества госпитализаций.

Александр Марущак
коронавирус

В Киеве обнаружили новый штамм коронавируса Stratus

В столице Украины обнаружен новый субвариант «Омикрона» — Stratus (XFG).

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Киева Сергей Чумак в комментарии ТСН.ua. Он отметил, что образцы, отправлявшиеся на секвенирование, подтвердили наличие этого штамма в городе.

По словам специалиста, Stratus, как и другие коронавирусы, относится к респираторной группе болезней, и сейчас наблюдается увеличение уровня заболеваемости.

Особенности нового штамма и симптомы

Сергей Чумак объяснил, что новый вирус имеет свою специфику: он поражает преимущественно верхние дыхательные пути. Симптомы Stratus похожи на другие ОРВИ:

  • слабость;

  • насморк;

  • повышенная температура;

  • заложенность в носу;

  • щекотка в горле.

Интересной особенностью является то, что у некоторых пациентов температура может отсутствовать, хотя есть все остальные симптомы. По информации специалиста, болезнь обычно длится от 7 до 10 дней.

Что говорят в КГГА

В Департаменте здравоохранения КГГА подтверждают рост количества госпитализаций из-за этого штамма. Валентина Гинзбург, директор Департамента, отмечает, что есть пациенты в тяжелом состоянии, хотя Stratus, по предварительной информации, не вызывает тяжелых форм заболевания.

Госпожа Гинзбург подчеркнула, что перед сентябрем происходит сезонный всплеск заболеваемости из-за окончания периода отпусков.

Профилактика и рекомендации

По словам Сергея Чумака, наиболее эффективным методом профилактики остается вакцинация. Он напомнил, что все вакцины есть в больницах и предоставляются бесплатно. Для прививки следует обратиться к семейному врачу.

Также специалист предоставил ряд важных рекомендаций:

  • избегать массового скопления людей;

  • оставаться дома при первых симптомах заболевания;

  • носить защитную маску в случае острой необходимости посетить людные места или укрытия;

  • использовать антисептик;

  • регулярно делать влажную уборку и проветривать помещение.

Валентина Гинзбург добавила, что горожанам стоит позаботиться о своей безопасности самостоятельно и не пренебрегать масками в людных местах, особенно в закрытых помещениях.

Напомним, в Киеве наблюдается сезонная вспышка COVID-19.

