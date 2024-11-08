Новый скандал из-за дров: люди возмущены из-за "закона о трех ветках"

Первый пошел!? В Николаевской области оштрафовали мужчину, который вез в багажнике своего авто дрова. Документов у мужчины на древесину не оказалось.

Скандал вокруг "закона о трех ветках", точнее "о дровах без документов" не утихает. Общество возмущено, а во власти рассказывают, к кому точно придут с проверками. Все детали – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Первый прецедент с дровами без документов

В Николаевской области государственные инспекторы остановили гражданина в окрестностях села Украинка, перевозившего дрова в багажнике автомобиля. Местного жителя оштрафовали на 510 гривен за нарушение природоохранного законодательства. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

"У села Украинка на Николаевщине государственные инспекторы остановили гражданина, который перевозил дрова в багажнике автомобиля без документов, подтверждающих законность приобретения. За нарушение природоохранного законодательства гражданин привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 65 КУоАП и оштрафован на 510 гривен", – говорится в сообщении.

В то же время на фото, опубликованном инспекторами, в багажнике авто видно только два полена. А под постом о штрафе в фейсбук на странице Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа украинцы начали писать об абсурдности этой ситуации:

"Совсем сошли с ума??? Ум где делся, если он вообще был!"

"Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа Вы, прямо, впереди планеты всей) А колоски с поля он случаем не вез?!"

"Да да, пусть лучше гниет в лесу"

Позже в ведомстве разъяснили действия своих сотрудников. И заверили, что принятие мер по нарушителю, перевозившему древесину без каких-либо документов, никак не связано с принятым 10 октября Верховной Радой законопроектом № 9665.

"Сейчас административная ответственность регламентируется ст. 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, а именно: незаконная вsрубка и повреждение деревьев или кустарников; перевозка, хранение незаконно срубленных деревьев или кустарников – влекут наложение штрафа на граждан от тридцати до шестидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц – от ста пятидесяти до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Товарно-транспортная накладная (ТТН) обязательна для перевозки всех видов продукции в Украине. По состоянию на сегодняшний день лесопользователи должны пользоваться системой электронного учета древесины, которая предусматривает использование ТТН-лес. для реализации лесопродукции", – объяснили в Госэкоинспекции.

Закон "о трех ветках"

Напомним, что украинцы хотят штрафовать на десятки тысяч гривен и даже назначать срок заключения за хранение дров без документов. Соответствующий законопроект №9665 10 октября поддержала Верховная Рада и передала на подпись президенту Владимиру Зеленскому. Следовательно, украинцы могут получить от 5 до 7 лет лишения свободы за хранение дров без документов. Или штраф в размере от 34 тысяч гривен. Причем наказание предусмотрено даже за небольшое количество древесины от 1 кубометра. Пока документ еще ожидает подписи президента Украины, но он уже вызвал немалую обеспокоенность среди населения, особенно среди жителей сельской местности, где дрова используются для обогрева жилья.

Громкая реакция общества на закон "о трех ветках", как его уже окрестили в народе, не утихает. В сети появляются все новые и новые мемы и комментарии. В Сети шутят, что теперь работники Государственного бюро расследований будут приходить с обысками к бабушкам и дедушкам, которые запаслись древесиной на зиму.

Однако закон №9665, усиливающий ответственность за хранение дров без документов, угрожает только тем, кто рубит и крадет дрова в больших объемах. В то же время, никаких проверок рядовых граждан не будет.

По крайней мере, так утверждает народный депутат Юрий Камельчук. Он заверил, что проверок простого населения относительно количества дров для отопления собственных помещений не будет.

Штрафы и тюрьма – какие наказания предусмотрены законом

Законопроект "о дровах" имеет целью предотвратить незаконную вырубку и продажу древесины в Украине. Он предусматривает усиление ответственности за хранение, перевозку или сбыт дров без документов об их происхождении. Также приближает украинское законодательство к законодательству Европейского Союза, отмечают инициаторы документа. Однако штрафовать граждан предлагается даже за небольшие объемы древесины – от 1 куб. м. Если дров будет меньше чем на 30 000 гривен, то законом предусматривается админответственность, то есть штрафы. Однако если окажется, что вы злостный правонарушитель, то документом предусмотрена даже уголовная ответственность.

Камельчук также подчеркнул, что противники законопроекта пытаются очернить всех инициаторов, которые борются с черными лесниками и наживающимися на рубке леса коррупционерами. Однако пока не понятно, как правоохранители будут устанавливать, а когда люди заготавливали дрова — в этом году, в прошлом, или, возможно, и вообще несколько лет назад? А суммы штрафов – просто заоблачные.

Почему критикуют законопроект "о дровах"

В Сети много критикуют законопроект, в том числе юристы. Мол, ужесточение ответственности за вырубку деревьев и незаконное хранение дров может иметь негативные последствия для жителей деревень, для которых дрова – основной вид топлива зимой. Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua рассказала, что с одной стороны – закон защищает растительный и животный мир. С другой стороны, закон действительно затрагивает интересы владельцев частных домохозяйств, для которых лес является распространенным, а иногда единственным источником отопления. Марина Бекало считает, что указанный закон должен содержать переходные положения. То есть период, за который граждане не привлекались бы к ответственности за сохранность дров на своих участках без документов, подтверждающих их происхождение. К примеру, до следующего зимнего сезона или дольше.

Какие документы на дрова нужно иметь

В подтверждение происхождения дров владелец домохозяйства должен иметь документ, подтверждающий закупку: онлайн заказ, накладная, договор, квитанция на оплату и т.д.

"И в таком случае нести ответственность такое лицо не будет. Это проблема продавца, а не покупателя", – отметила Марина Бекало.

Кроме того, она напомнила, что ст. 30 Конституции Украины предусматривает запрет проникновения в жилье или другое владение лица, проведение в них осмотра или обыска без мотивированного решения суда. Следовательно, без соответствующего решения суда правоохранительные органы не могут проникнуть на территорию частного домохозяйства с обыском и осмотром с целью выявления незаконного хранения дров на зиму.

"Поэтому, если и будут проверки, то они должны проводиться по соответствующему решению суда. Я сомневаюсь, что кто-то будет этим заниматься, чтобы выявить незаконные дрова в домах у селян, проходить такие сложные процедуры, обращаться в суд, чтобы получить такое "разрешение" на проведение осмотра или обыска. Поэтому я надеюсь, что проверять будут только предпринимателей и предприятия, которые занимаются вырубкой и сбытом леса", – отметила адвокат.

Что говорят в ОПУ о законе "о дровах"

В свою очередь в Офисе президента отметили, что срок, отведенный для ветирования закона, уже истек, поэтому президент Владимир Зеленский не подпишет закон №9665, усиливающий ответственность за хранение дров без документов. Об этом сообщил советник президента Дмитрий Литвин в комментарии BBC Украина.

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