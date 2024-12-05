Новый скандал: мужчинам из Украины не выдают документы за границей

Отказывают и тем, кто выехал до 2022 года, в частности, на учебу или после начала полномасштабного вторжения, и соответственно не успел стать физически на учет в ТЦК.

Паспортные сервисы за границей отказываются выдавать документы украинским парням! А все потому, что они уехали из Украины до 18 лет и не имеют записи в реестре призывников "Обериг". В результате их считают нарушителями военного учета.

Чем это чревато для мужчин и когда они все же смогут получить свои документы – смотрите в эксклюзиве TSN.UА.

Отказ в выдаче документов

Паспортные сервисы за границей массово отказывают мужчинам в возрасте 18 лет в приеме документов для оформления или обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта. А все потому, что у них отсутствует запись в реестре призывников "Обериг". То есть отказывают и тем, кто выехал до 2022 года, в частности, на учебу или после начала полномасштабного вторжения, и соответственно не успел стать физически на учет в ТЦК, сообщает Судебно-юридическая газета.

Эта ситуация стала предметом рассмотрения на заседании парламентского Комитета по вопросам молодежи и спорта с приглашением заместителя министра обороны по цифровизации Екатерины Черногоренко. Ранее она рассказывала в многочисленных интервью, что ребята за границей смогут встать на учет дистанционно:

"Ребята от 17 до 25 лет будут становиться на учет в качестве призывников без посещения ТЦК и медицинской комиссии, и "все необходимые данные будут собираться из других реестров". Ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр "Обериг" без прохождения ВВК. Это касается и тех ребят, которые проживают за границей. Актуальность военных электронных документов для находящихся за рубежом мужчин 18-60 лет будет проверяться через взаимодействие с ГМС".

Впрочем, реалии оказались несколько иными. Как отметили в комитете, отказы паспортных сервисов официально объясняются отсутствием "технической возможности" передать сведения о лице в реестр призывников "Обериг". По данным МВД, для оформления были приняты документы только у девяти человек, у которых отсутствует запись в реестре "Обериг":

"Это побуждает молодых граждан обращаться к иностранным государствам для получения временных документов, поскольку у них нет возможности стать на военный учет и получить паспорт. И это при том, что они не подлежат мобилизации".

Таким образом, несмотря на принятие постановления о цифровизации процесса, до сих пор нерешен вопрос механизма постановки на военный учет мужчин в возрасте 18-20 лет, которые выехали из Украины после начала полномасштабного вторжения и до достижения ими 18 лет, и не успели вовремя встать на учет. Эти ребята не могут встать на военный учет без возвращения в Украину и явки в ТЦК, и, соответственно, лишены возможности оформления (в том числе и вместо утраченного или похищенного), обмена паспорта гражданина Украины и загранпаспорта.

Кто считается нарушителем?

Как было отмечено, еще в августе 2024 года Кабмин постановлением 932 утвердил Порядок реализации экспериментального проекта "по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах". Этим порядком должен быть решен вопрос механизма взятия на военный учет мужчин в возрасте от 16 лет, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, в том числе и находящихся за границей, без прохождения ВВК. Собственно об этом рассказывала и Екатерина Черногоренко. Судя по ее объяснениям, проблема состоит в том, что сейчас эти ребята могут считаться нарушителями военного учета.

Так, во время заседания комитета Черногоренко отметила, что "мы сейчас на уровне всего государства, правительственной команды, парламента, других органов сталкиваемся с вызовом оттока мобилизационного капитала и категории призывников за границу". Она отметила, что на 30 сентября цифровая команда Минобороны "загрузила 89% записей о призывниках". В общей сложности 163 тыс. призывников в возрасте от 16 до 25 лет были поставлены на учет до середины октября 2024 года:

"79 тысяч украинцев привязаны к необходимости встать на учет и ждут паспорта в иностранных странах, по данным ГМС. Из этого числа те лица, которые нуждались в постановке на учет, это 5 тысяч человек, были поставлены на учет, им была разблокирована эта услуга".

Также Черногоренко обратила внимание, что под действие эксперимента не попали граждане старше 25 лет, поскольку они уже военнообязанные, а также те лица, которые потенциально нарушили правила военного учета.

Черногоренко объяснила, что цифровая команда Минобороны "ожидает от Генерального штаба, что делать украинцам, выехавшим за границу и у которых есть нарушение правил учета". То есть непостановка на учет физически в ТЦК, с возвращением в Украину, судя по ее объяснениям, все же может мешать ребятам получить соответствующие документы за рубежом. Также, по словам заместителя министра, сейчас в Верховной Раде зарегистрирован проект, касающийся того, что "каждый гражданин или гражданка могут в "Резерв+" оплатить штраф в "два клика":

"Мы хотим запустить этот функционал прямо в приложении, чтобы люди физически не ходили в ТЦК, особенно если они находятся в иностранных странах, чтобы они могли это сделать из любой удобной точки мира. И, кроме того, если человек это делает инициативным и добровольческим образом, то он платит только 50% штрафа. Это не новелла. Сейчас мы так живем в рамках нарушения правил дорожного движения. Мы с коллегами из МИДа проконсультировались и хотим, что если законопроект 12093 будет поддержан в первом и втором чтении, то мы реализуем это в "Резерв+" и это будет еще более сервисно".

Очевидно, речь идет о том, что когда ребята 18-25 лет смогут дистанционно оплатить соответствующие штрафы от 17 тыс. до 25,5 тыс. грн. грн, то они, соответственно, и получат свои документы в паспортных сервисах за границей.

Что говорят в ГМС?

Заместитель главы Государственной миграционной службы Иван Двойленко сообщил, что автоматизированная постановка на военный учет граждан, которым исполнилось 18 лет за границей, "находится на стадии введения":

"В ближайшее время этот сервис также будет готов со стороны Минобороны, мы сможем таких граждан юного возраста оформлять документами и автоматически ставить на военный учет. Поэтому эта работа как нормативно, так и технически реализуется на финишной стадии".

Комитет рекомендовал Кабинету министров поручить МВД и ГМС обеспечить выполнение паспортными сервисами за границей пункта 13 Порядка реализации экспериментального проекта по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах, с предупреждением руководителей указанных паспортных сервисов о привлечении к дисциплинарной ответственности за невыполнение требований указанного Порядка. Кроме того, Кабмин рекомендовал следующее:

"Обеспечить безотлагательное внесение в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений, внесенных в Единый государственный демографический реестр в отношении лиц, указанных в пунктах 13 и 14 Порядка (т.е. мужчин 18-25 лет, относительно которых отсутствует запись в "Обериг") );

ускорить налаживание электронного информационного взаимодействия между Единым государственным демографическим реестром, ведомственной информационной системой ГМС и Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов средствами "Трембиты" и предусмотреть на время решения указанной задачи другие механизмы внесения в реестр "Обериг" сведений о лицах, указанных в пунктах 13 и 14 Порядка;

разработать действенный и понятный алгоритм постановки на военный учет лиц мужского пола в возрасте от 17 до 25 лет, которые находятся за пределами Украины, и обнародовать его в средствах массовой информации и социальных сетях.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НОВЫЙ СКАНДАЛ! Мужчинам из Украины не выдают документы за границей???

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