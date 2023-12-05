Новый скандал на миллионы: в Одесской области фальшивые СБУ и ТЦК "охотились" на мужчин

Правоохранители продолжают разоблачать взяточников. На этот раз попали на "оборотней в погонах".

В Одесской области мужчины попали на псевдоправохранителей и были вынуждены платить им миллионы, чтобы те их "отмазали" от тюрьмы за якобы уклонение от армии.

Детальнее о махинациях на миллионы говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк ТСН.ua.

Злоумышленники вылавливали потенциальных призывников или скрывавшихся от мобилизации и под видом работников СБУ и ТЦК требовали сумасшедшие суммы с мужчин, а чтобы те поверили, подделали себе и документы.

"Для убедительности злоумышленники подделали шевроны СБУ и предъявляли своим жертвам фальшивое удостоверение сотрудника украинской спецслужбы", — отметили правоохранители.

Детали схемы

Махинаторы вылавливали своих жертв и за разные суммы "откупа" обещали потерпевшим не привлекать их к уголовной ответственности за якобы уклонение от мобилизации. Если же те не соглашались, то угрожали расправой и похищением.

В настоящее время СБУ задокументировала факт вымогательства с местного жителя 20 тысяч долларов, а скольких людей обманули псевоправохранители, следствие еще выясняет. Члены банды уже получили подозрения сразу по нескольким статьям. Всем им теперь грозит до 12 лет лишения свободы.

"Однажды на границе"

И пока другие попадали "на крючок" к махинаторам, никак не оставлял надежды самостоятельно незаконно пересечь границу 29-летний житель Коломыи. Парня поймали, когда он в четвертый раз пытался "пролезть" по ту сторону границы. А до этого мужчина "проверял" границы в Одесской области.

Отчаяние собиралось даже преодолевать полноводную Тису на надувном матрасе и оделось как ребенок, чтобы отвлечь от себя внимание. Теперь же экстремала ждет штраф от 3400 до 13600 тысяч гривен или 15 суток ареста. Но на границе хватает приключений и без уклонистов.

Взятки на границе

Там взяточниками просто кишит. На днях Государственное бюро расследований сообщило, что разоблачило на махинациях сотрудника Львовской таможни. Тот придумал, как можно зарабатывать на товарах, везущих из-за границы.

И неизвестно, сколько бы еще эта схема процветала, но один из предпринимателей с вымогателем взяток на сотрудничество не пошел, а сразу же обратился к правоохранителям.

Только за август таможенник получил за свою помощь 22 тысячи долларов. Задержали злоумышленника "на горячем", когда тот получал очередной транш более чем в 16 тысяч долларов. Ему уже вручили подозрение.

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Новый скандал на миллионы! Фальшивые СБУ и ТЦК "охотились" на мужчин!