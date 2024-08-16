Новый скандал под Киевом: военком спал на сотнях тысяч долларов (видео)

Во время обысков у задержанных нашли сотни тысяч долларов наличными, большинство наличных фигуранты хранили в специально обустроенных тайниках под полом и за обшивкой стен собственных домов.

В Украине прогремел новый громкий скандал с военком. В Киевской области задержали руководителя ТЦК с миллионами в кармане. В то же время, “глохнут” другие скандалы, а омбудсмен обнародовал результаты проверки связанные с терцентрами, и эти результаты – вас шокируют. Все детали – в эксклюзиве журналистки Виктории Гнатюк для TSN.ua.

Новый скандал с руководителем ТЦК

Столи просто устланы сотнями тысяч долларов, такую картину увидели украинцы после задержания главы Бориспольского районного ТЦК и СП Сергея Русина. О задержании, в частности, сообщил экссекретарь Бориспольского городского совета, а ныне боец ТРО Ярослав Годунок. По его предварительной информации, Русину якобы инкриминируют статьи 114-1 – противодействие ВСУ и 369-2 – злоупотребление влиянием, более того, мужчина заявил, как Русин нагло обращался с семьями погибших и военными, а также отметил, что уже давно добивался, чтобы правоохранители обратили внимание на эту персону.

"Только что военкома Бориспольского ТЦК полковника Сергея Русина вывели в наручниках работники СБУ, предварительно статьи 114-1 противодействие ВСУ и 369-2 злоупотребления влиянием, скажу откровенно я еще такого оконченного и притруженного и непорядочного военкома за все годы не видел в жизни. себя с коллективом и бойцами и семьями погибших и раненых... Оно должно быть отцом для военных, а было чмом... Десятки раз везде обращался в правоохранительные органы и организации, чтобы убрали этого у***опка, который работал не на усиление мобилизации и обороны, а на свою карман", – говорит военнослужащий.

Что нашли у военкома?

Позже в Сети появились детали обысков. Говорят, что у полковника Бориспольского ТЦК изъяли оружие и более 300 тысяч долларов.

Кроме того, утверждалось, что задержаны еще несколько военнослужащих Киевской области, но об их лицах сначала ничего не было известно. Потом появилась информация, что на пару с Русиным под следствие пойдет его коллега и друг из Бучанского района. И что Леонид Викочко уже якобы тоже задержан.

Также обыски были проведены в Фастове и Центральной военно-врачебной комиссии.

Позже детали рассказали и в СБУ. Спойлер: нашли у военкомов даже не сотни тысяч долларов.

"Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных обнаружено более 1,2 млн американских долларов. Большинство изъятых наличных фигуранты хранили в специально обустроенных тайниках под полом и за обшивкой стен собственных жилищ. Как установило расследование, фигуранты предлагали военнообязанным своим военнослужащим свое содействие в избежании призыва на основании поддельных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья. По материалам дела, стоимость таких "услуг" составляла 37 тыс. долларов США с одного уклониста. В эту сумму входила подготовка полного "пакета" документов, в том числе фиктивных медсправок, а также "сопровождение" уклончан во время прохождения военно-врачебной комиссии. Для реализации схемы чиновники военкоматов использовали личные связи среди представителей ВЛК, которых "втемную" привлекали к преступной схеме. Затем фиктивные документы использовали для снятия потенциальных призывников с военного учета, что давало им возможность бежать за границу", – говорят в СБУ.

Громкие истории с ТЦК

Теперь злоумышленникам грозит до восьми лет тюрьмы. К сожалению, это далеко не первые скандалы с руководителями ТЦК, и, пожалуй, не последние. Чего только стоит богатая, в прямом смысле слова, биография руководителя ТЦК из Одессы Борисова, у которого шлейф тянется от имеющихся миллионов, которые он заработал, сами догадываетесь как до прогулов работы. Эта история прогремела еще несколько месяцев назад, но Борисову до сих пор не огласили приговор. Также месяц назад задержали начальника ТЦК в Донецкой области за вымогательство взятки у военнообязанного.

"Начальник отдела РТЦК и СП, пользуясь служебным положением, высказал устное требование военнообязанному предоставить ему неправомерную выгоду в размере 15 000 гривен. За это подполковник обещал повлиять на членов областной ВЛК и "правильно" заполнить заключение".

Четвертое подозрение!

А как вам история с ровенским военкомом, уже имеющим на своем счету четвертое подозрение? История тянется с июля 2023 года, тогда Сергей Луцюк был поставлен в известность о подозрении в деле по избиению солдата. Он подозревался в применении насилия в отношении подчиненного и в грабеже, в октябре 2023 года работники ДБР сообщили экс-руководителю Ровенского ТЦК еще одно подозрение. Во время расследования избиения солдата ДБР установило, что руководитель Ровенского военкомата владеет недвижимостью и землей стоимостью свыше 46,6 млн гривен, но он добился, чтобы его выпустили из СИЗО и походить под открытым небом смог недолго, 2 августа вышел, а 3-го числа от ДБР получил новое подозрение теперь он подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины (ст. 114-1 УК Украины). В частности, речь идет о преднамеренном содействии гражданам в уклонении от мобилизации и военной службы в условиях военного положения. Следователи просили для него меру пресечения — содержание под стражей без альтернативы внесению залога. Также в июле 2023 года ДБР выяснило, что руководитель Днепропетровского областного ТЦК и СП Анатолий Пикало во время войны успел приобрести имущества более чем на 350 тысяч долларов. На отца, говорят в ДБР, он зарегистрировал несколько автомобилей и две квартиры в Днепре. Кроме того, он зарегистрировал на члена семьи предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 м², отмечают в ведомстве. Областному военному грозит до 10 лет лишения свободы. И список достаточно длинный, поэтому на всех останавливаться не будем. Как видим, вяжут войска не только на взятках, но и по подозрению в жестоком обращении с военнообязанными.

Скандалы между гражданскими и представителями ТЦК

Следует упомянуть и о том, что сетью раньше очень часто разлетались видео со скандалами с участием мужчин и представителей ТЦК. Одни обвиняли ТЦК в незаконных действиях и “операции бусик” – как это уже прозвали в народе, другие отмечали, что к задержанию часто приводит поведение военнообязанных, которые первыми начинают хамить представителям ТЦК. В действительности и в одной, и в другой истории есть правда, ведь часто видео в сеть попадают уже в разгар конфликта и никто не показывает, что стало причиной задержания. Впрочем, категорически отрицать факты незаконной мобилизации тоже невозможно, факты избиения также облетали сеть и не раз. И вот вопрос: часто объяснения дракам и конфликтам есть, но это не освобождает от ответственности за нанесение телесных повреждений, поэтому есть ли те, кто ответил за содеянное? И вот… сюрприз. На днях во время визита в Житомир уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в действиях представителей ТЦК и СП в большинстве поступавших в него обращений нарушений прав граждан Украины не было найдено.

"Из того количества обращений, которые я получаю каждый день, в большинстве было установлено, что в действиях представителей ТЦК и СП не было найдено нарушение прав граждан Украины. Обществу нужно показывать, что есть не только права, но и обязанности. Что касается случаев нарушения" прав ТЦК и СП есть соответствующие механизмы, как мы реагируем. Когда мы устанавливаем, что в их действиях нет нарушения прав граждан Украины, мы разъясняем гражданам, что там не было нарушений", – говорит Лубинец.

Как проходит проверка?

По словам омбудсмена, традиционно большее количество обращений уполномоченный получает по направлению к Национальной полиции. В соответствии с процедурой, омбудсмен открывает производство, посылает все обращения, получает ответы и принимает решение, были ли нарушены права.

"Если права были нарушены, я требую восстановить нарушенные права, провести превентивную работу, чтобы на будущее не было подобных случаев. Если мы установили, что нарушений прав нет, то лично разъясняем заявителю, что государство действовало исключительно законным способом и ваши права не были нарушены", – отметил Лубинец.

Сколько жалоб?

В то же время, еще в начале апреля этого года во время интервью "Общественному" Лубинец отмечал, что в 2023 году получил более тысячи обращений, когда в качестве омбудсмена должен был выяснять с ТЦК "громкие случаи". По состоянию на апрель 24 года было зафиксировано более 300 подобных случаев.

"Это, скажем так, кейсы, в которых нужно разбираться. Обращений гораздо больше", – отметил он.

Кого-то "реально наказали"?

Дмитрий Лубинец рассказал, что по каждому случаю, по поводу которого получает обращение, он отправляет мониторинговую проверку в органы ТЦК. Выясняющая, что не всегда в действиях представителей ТЦК есть правонарушения. Во многом, по его убеждению, это зависит от профессионализма людей, работающих в соответствующих структурных подразделениях ВСУ. Отвечая на вопрос, были ли сотрудники ТЦК наказаны за определенные неправомерные действия, Лубинец отметил, что фактов "реального наказания" не видел.

"Меня информируют, что открытое дисциплинарное производство, которое на кого-то наложили административное взыскание. Но я не вижу, даже по максимально позорным случаям, реального наказания", – говорит он.

Почему не наказывают?

Омбудсмен предположил, что во время войны, вероятно, не хотят доводить до какого-либо реального военного наказания, потому что это может по-разному трактоваться. "Ведь одни считают работника военкомата героем, который задерживал уклонявшихся, а другие – человеком, нарушившим права гражданина", – объяснил свое мнение Лубинец. В то же время он подчеркнул, что общество не может разделяться на воюющих и уклоняющихся.

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