Новый скандал с Безуглой: одиозную нардепку поймали на лжи — обзор

Народная депутат Марьяна Безугла, которая в последнее время громко критиковала партию "Слуга народа" и своих коллег по фракции, заявила, что решили выйти из этого политического объединения и ее заявление, якобы, уже и подписали. Но Безуглу снова поймали на лжи.

О новом скандале с одиозной нардепкой и ее реакции на него рассказывает Виктория Гнатюк в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.

Эпопея вокруг Марьяны Безуглой продолжается. Нардеп, которая любит вставить свои пять копеек везде, где даже не просят, несколько месяцев назад заявила, что мол, выходит из партии"Слуга Народа" и ее заявление уже подписала председатель партии Елена Шуляк.

“Председатель партии Елена Шуляк удовлетворила мое заявление на выход из партии Слуга Народа. Я была членом Политсовета партии, председателем комитета национальной безопасности и обороны в Политсовете, членом Политического совета Киевской ячейки, отвечала за весь Оболонский район и в частности за офис партии на Оболони. Неплохие позиции, много возможностей. Нет. Потому что все мои попытки доказать, что партии нужно выбраться из зеленых облаков 2019, изменить формат, позиционирование, рассекретить данные по воюющим членам партии (а их немало), уделить внимание идейной составляющей и рискам регионального коллаборационизма, коррупции и тому подобное — все игнорировалось. А моя борьба с Тищенко — это отдельная история. Добилась, исключили. Фу. Тогда Шуляк поддержала, признаю. Короче, в партии не происходит почти ничего, все сами по себе, и как председатель Елена Шуляк не полировала бы картинку, делу это не поможет. Потому что это пускать конфетти в лицо, прикрывая пустоту… Все же считаю, "Слуга Народа" не ужасная партия. Здесь работают многие нормальные менеджеры, среди партийцев сотни интересных людей”, — написала она в соцсети.

Депутаты требуют показать заявление Безуглой

Это сообщение на Facebook-странице Марьяны появилось 6 февраля 2024 года. Впрочем, есть одно но... Из партии, по словам Безуглой, она вышла, а вот ни слова о фракции — в сообщении нет. А тут, 28 марта, выяснилось, что она об этом не говорит, потому что из фракции так и не вышла.

Об этом сообщили депутаты Ирина Геращенко и Ярослав Железняк со ссылкой на вицеспикера парламента Александра Корниенко.

"Марьянна – лгунья. Помните, как она пафосно заявила, что написала заявление о выходе из фракции СН. Европейская Солидарность призвала председательствующего на пленарном заседании Корниенко немедленно ее обнародовать, потому что уже прошло 2 месяца. Первый вице-спикер проинформировал, что на сегодняшний день никаких заявлений о выходе из фракции от Марьяны не поступало”, — написала нардепка от “ЕС” Ирина Геращенко.

"Вицеспикер Корниенко объявил, что на данный момент никаких заявлений о выходе из фракции "Слуга Народа" от Марьяны Безуглой в президиум Парламента не поступало. А столько разговоров было”, — подтвердил депутат от “Голоса” Ярослав Железняк.

Безугла стала оправдываться: мол, заявление подавала на выход из фракции, но его вернули, потому что было неправильно оформлено.

"Короче, формально не отпускают. Из партии "Слуга Народа" вышла и все процедуры прошла. Все вопросы – к руководству фракции”, — утверждает она.

Заявление главы ВР

Но и на этом скандал не стих. Уже 4 апреля в прямом эфире телемарафона председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук признался, что до сих пор заявление Безуглой в глаза никто не видел.

"Насколько я проинформирован, по состоянию на данный момент заявления Марьяны Владимировны Безуглой о выходе из партии "Слуга народа" в аппарате Верховной Рады не существует", - сказал он.

На момент записи видео заявление Стефанчука Марьяна Безугла не комментировала на своей Eacebook-странице. А это, напомним, самый главный инструмент Безуглой. В фейсбуке она и распри разводит, и проводит кое-где несуразные голосования, а раньше любила критиковать уже экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Хайп в Facebook

В своем фейсбуке нардепка запустила голосование: готовы ли украинцы отказаться от гражданства в обмен на выезд за границу. Здесь Марьяна также рассказывала о тарифах в Украине. Политик с образованием медика выражала свое "профессиональное" мнение в оборонной сфере. Вот, например, о мобилизации женщин. Мол, женщины, уехавшие после начала полномасштабного вторжения России, должны также воевать на фронте, а не находиться в Европе.

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На своей странице в Facebook Безугла опубликовала еще один странный опрос. Она поинтересовалась у украинцев, желают ли они народным депутатам смерти. Интересно, что 61% проголосовавших избрали вариант "Да". Сейчас этого сообщения на ее странице уже нет. В комментариях пользователи реагировали на вопросы по-разному. Кто-то интересовался, все ли у самой Безуглой, другие сетовали, что вопрос слишком общий, мол, всем народным избранникам умереть не желаем, а вот отдельным – так точно. Еще часть шутила, что гораздо жестче будет заставить нардепов жить на минимальную пенсию.

Впрочем, Безуглой этого опроса показалось маловато, и она опубликовала следующее: "Хотите ли вы, чтобы нардепы текущего созыва Верховной Рады Украины сидели в тюрьме?". Здесь вариантов ответа уже было больше. 58% проголосовали за "Большинство да, но есть нормальные".

Когда Безуглу уволят из оборонного комитета

Не раз уже поднимался вопрос о "выходе" Марианны Безуглой из оборонного комитета, где она находится в должности заместителя председателя. 5 января 2024 года Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности отозвал ее с этой должности, члены комитета единогласно проголосовали "за", только один народный избранник воздержался. 6 января было зарегистрировано постановление об увольнении Безуглой. Но она — до сих пор там.

Официально уволить ее пытались уже дважды – 10 и 16 января. Нардепы даже блокировали трибуну Рады. Но, как говорится, Бог любит троицу, потому верим в лучшее.

Между тем, если даже зайти под любое видео, связанное с Безуглой, или же посты в ее любимой соцсети, везде масса комментариев о том, что нардепке не место в Раде и тем более в оборонном комитете. А вот почему сама Марьяна сделала вброс о своем якобы выходе из фракции — вопросе. Если она решится написать заявление, удастся ли ей удержаться в политической жизни — тоже вопрос.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Новый скандал с Безуглой: одиозную нардепку поймали на лжи!"

Напомним, одиозная нардепка Марьяна Безугла утверждает, что руководитель ОП Андрей Ермак не является токсичной фигурой, а в Украине атакуют "тех, кто что-то делает".

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