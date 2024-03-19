Новый скандал с экс-начальником метро Киева: ремонт тоннелей за 1,5 млрд грн заказали балерине (видео)

Уйти решил сам, а вокруг его работы в метро – много манипуляций и лжи – именно так свое увольнение прокомментировал уже бывший руководитель Киевского метрополитена. Но пока тот плакался, журналисты Bihus.Info выпустили вторую часть расследования о Викторе Брагинском. Вопросов к руководителю теперь увеличилось на миллиарда полтора так точно.

Какие еще махинации при правлении Брагинского нашли расследователи и при чем здесь танцы – смотрите в эксклюзиве журналистки Виктории Гнатюк для TSN.UA.

Закрытие метро

8 декабря 2023 в Киеве прекратили движение поездов метрополитена между станциями Демеевская и Теремки. Закрытие объяснили необходимостью срочного ремонта перегонного тоннеля, там появились значительные течения и образовались трещины.

Обещания начальника метрополитена

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Как заливает метро водой, киевляне начали фиксировать и на других станциях, с тех пор ходили слухи, что под угрозой закрытия еще несколько станций, но разговоры, по крайней мере пока, стихли. Одно из самых громких обещаний Брагинского было построить метро на жилой массив Виноградарь, тоннель есть, метро – нет. В начале 2024 года начальник киевского метрополитена снова заявил, что метро на Виноградарь будет и что в этом году стартуют строительные работы, а через "полтора-два года" станции будут построены. По его словам, строительство метрополитена является очень дорогим процессом, но метро на Виноградаре "будет построено, сто процентов. Потому что невозможно оставить этот объект в таком состоянии". Но что что, а это он уже не завершит, потому что… отстранен разъяренным мэром столицы от работы сразу же после выхода в свет расследования журналистов Bihus.Info под названием "Король подземки" с подробностями нажитого имущества Брагинского, правда, записанного на родственников или указанного, как "подаренное".

"Декларации Брагинского, на первый взгляд, не вызывают подозрений: квартиры – однокомнатные, автомобиль – не новый, дача – в обычном селе Лютари вдали от Киева. Вместе с тем, вопросы вызывают родные и близкие люди Брагинского. Его мать, Ирина Брагинская, когда-то давно занималась пошивом форменной одежды для разных профессий, но уже давно вышла на пенсию. Уже на пенсии она оформила ФЛП. Заработав 2,4 млн грн — всю сумму за исключением налогов подарила сыну. После чего он перестал ее декларировать. По странному стечению обстоятельств далее пенсионерка стала владелицей сразу двух двухкомнатных квартир в новостройке – ЖК White Lines. Квадрат здесь – по 3 тыс долл., то есть две двухкомнатные квартиры, как у матери Брагинского имеют рыночную стоимость около 440 тыс долл. В выдержке из имущественного реестра указано, что квартиры были приобретены по договору купли-продажи буквально недавно, в январе 2024 года. Сама пенсионерка уверяет, что уложилась в строительство раньше, так что обошлось оно дешевле. Сумму называть отказывается, но уверяет, что сын к покупке отношения не имеет", – говорится в расследовании.

Что-то неладное в декларации

Но интереснее всего было дальше, когда в декларации за 2020 год Брагинский вспомнил, что у него есть два сына и дочь, о которых раньше в декларации – ни слова. А их мать – бывшая жена начальника подземки – оказалась богатой женщиной и владелицей квартиры по соседству с бывшим мужем, шикарной машиной, участками и паркоместами. Удивительно, что женщина с копеечной зарплатой смогла накупить столько имущества. Расследование подняло шумиху, Виталий Кличко мгновенно отреагировал и в тот же вечер 14 марта заявил, что начальник коммунального предприятия должен быть отстранен от работы, а на следующий день Брагинский подал заявление на увольнение, но причина увольнения — указана не была. Сам, уже бывший руководитель метро на своей странице в фейсбук решил написать прощальный пост, поблагодарил работников и заявил, что уволиться внезапно решил сам, а о работе метро – много врут.

"К сожалению, в последнее время вокруг метро было много манипуляций, временами откровенной лжи, что усложняло нашу работу. Однако я знаю, что каждый работник этого предприятия профессионал и прилагает максимум усилий для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров. Сразу скажу, что решение уйти с должности начальника Киевского метрополитена является личным. Хочу заверить киевлян и гостей столицы, что важные инфраструктурные проекты будут реализованы, в частности: восстановление тоннеля на Демеевской: все специалисты работают 24/7 для того, чтобы как можно скорее возобновить движение поездов на этом участке до конца лета этого года и строительство метро на Виноградаре: в ближайшее время возобновятся строительные работы на объекте", – написал Брагинский.

В комментариях люди реагировали по-разному, кто-то благодарил за работу, но большинство очевидно в исповедь руководителя подземки не поверили:

"Да, поблагодарите его за украденные миллионы".

"За десять лет ни одной новой станции, которые киевляне так ждали. Это тоже результат работы. Я здесь не как критик, а просто констатация фактов. 10 лет для такого огромного города как Киев это катастрофа".

"Насмешили о "личном решении". Решение уйти с должности является следствием сюжета Bihus.Info , которые нашли ваше коррупционное состояние на 50 миллионов".

"Вы бы так там и дальше сидели и уничтожали потихоньку метро, если бы не журналисты".

Контракт на 1,5 миллиарда гривен

Тем не менее, уже через несколько дней журналисты Bihus.Info выпускают вторую, не менее интересную, часть расследования о работе руководителя подземки. Выяснилось, что в конце 2022 года КП "Киевский метрополитен" заключил контракт с ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика" на капитальный ремонт тоннелей Святошинско-Броварской линии, а все это загрифовали "для служебного пользования". По запросу журналистов с просьбой уточнить, почему контракт имеет гриф и почему подрядчиком выбрана именно эта компания, в метрополитене ответили, что "информация всеобщему разглашению не подлежит". К слову, скрывать наверняка есть что, ведь общая стоимость сделки, согласно отчетности самого метрополитена – более полутора миллиардов гривен, из которых подрядчику уже уплачено около миллиарда. И журналистам удалось выяснить, что контракт может содержать существенно завышенные цены на материалы и оборудование. Конечно, на ладони показать доказательства против себя – не захочет никто. Но самое интересное – персона подрядчика, точнее, подрядчицы, биография которой ну слишком далека от метро. Там она могла бы станцевать.

Так, по данным источников Bihus.Info, в 2023 году "Теплоэнергоавтоматика" покупала кабели у компании ООО "Тамерлайн". Компания не является производителем, поэтому сама также закупала кабели у других поставщиков, но уже по значительно более низкой цене. В результате, на партии в 7 км кабеля, с учетом налогов, метрополитен мог переплатить около 15,7 млн. грн. Основным владельцем ООО "КБ "Теплоэнергоавтоматика" с лета 2020 года записана Татьяна Белецкая. Ее биография и профессия максимально далека от метро: Белецкая — балерина, народная артистка Украины, преподает в Национальной опере Украины и заведует отделением классической хореографии в Киевской муниципальной академии танца.

Как связаны Брагинский и компания подрядчика

И это не все интересные нюансы. Журналисты выяснили, что Белецкая вероятнее всего является тещей давнего коллеги и бизнес-партнера Брагинского – Кирилла Кривца. В середине нулевых мужчины одновременно работали в структурах "Нафтогаза", позже, в 2007-2012 годах, вместе занимались бизнесом. После того, как Брагинский в 2014 году возглавил КП "Киевский метрополитен", Кривец стал владельцем сразу нескольких компаний-подрядчиков, которые поставляли товары и выполняли работы, угадайте для кого? Правильно, для метро. Они и одежду поставляли работникам и строительством занимались, которое так и не смогли завершить, речь идет о том же метро на Виноградаре, кроме того одну из компаний бизнес-партнера Брагинского подозревают в уклонении от налогов.

"После захода Кривца, "Енергодарбудмеханізація" продолжает получать средства от метрополитена, при этом осваивает их специфическим способом. Так, по данным источников Bihus.Info, в 2023 году компания покупала металлоконструкции стоимостью 32 млн грн у ООО "Ринвелл". Поставщик фигурирует в судебных решениях как компания "транзитно-конвертационной группы", более того – сам он в прошлом году покупал сигареты и алкоголь. То есть речь может идти о таком явлении как налоговая "скрутка" с целью уклонения от налогообложения и обналичивания", – говорится в сюжете Bihus.Info.

Комментарии фигурантов, а точнее – их отсутствие

В метрополитене с журналистами общаются неохотно, сам Брагинский и подавно. В коммунальном предприятии только смогли ответить на бумаге. Не очень рады медийщикам и другие фигуранты дела. Госпожа Белецкая говорить с журналистами отказалась. Кривец направил тоже письменный ответ, где уклончиво ответил, что Белецкий ему приходится "третьей очередью наследственного права". К слову, в письменном ответе из метро отметили, что Кривец и Белецкая Брагинскому не родственники, хотя об этом их никто и не спрашивал. В настоящее время обязанности Брагинского исполняет главный инженер метрополитена Виктор Выговский. А Кличко просит журналистов передать все доказательства против бывшего "короля подземки" правоохранительным органам.

"Прошу журналистов Bihus.Info передать информацию о фактах, обнародованных в расследовании в отношении Виктора Брагинского, правоохранительным и антикоррупционным органам. А к правоохранителям обращаюсь по оперативному и открытому для общественности расследованию информации Bihus.Info", – резюмировал Виталий Кличко.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео НОВЫЙ СКАНДАЛ С ЭКС-НАЧИКОМ МЕТРО КИЕВА: ремонт тоннелей за 1,5 млрд грн заказали балерине!

Напомним, начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский написал заявление об увольнении 15 марта. Произошло это после громкого расследования Bihus Info.

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