Новый скандал с Хмельницкой МСЭК: пока продавали фиктивные инвалидности, людям с реальными отказывали

Пока продавали фиктивные инвалидности, людям с реальными отказывали. Новый виток скандала с Хмельницкой МСЭК. У руководительницы которой только наличными дома нашли почти шесть миллионов долларов. Люди с параличами и пороками сердца, военные с тяжелыми ранениями начали рассказывать свои истории отказов.

Что сейчас происходит в МСЭК Хмельнитчины? И как случилось, что задержанная руководительница от должности не отстранена, рассказала корреспондентка ТСН Анна Махно.

Александр – ветеран. Его уволили из войска, когда медики установили титановую пластину из-за проблем с позвоночником.

История Александра

Хмельницкая областная МСЭК – сюда Александра направили врачи.

"Сказали подаваться на группу, потому что группа мне обязательна", — говорит он.

Но в Хмельницкой МСЭК Александру отказали.

"Мне были одни люди сказали так, если бы от 3 до 4, наверное, этот вопрос был бы закрыт", — рассказал военный.

От 3 до 4 тысяч долларов уточняет Александр. Поскольку платить не собирался, сделал дообследование, перенаправил все на перекомиссию в этот же МСЭК и уехал за границу. Там и узнал решение комиссии.

"Отказ, но они еще указали, что я у них был очно", — говорит Александр.

Один за другим люди начали говорить после задержания руководительницы МСЭКа Татьяны Крупы. В начале октября ДБР сообщило, что женщину вместе с сыном, руководителем пенсионного фонда области, разоблачили в незаконном обогащении и подделке документов уклонистам. Эти фото облетели всю сеть. Почти 6 миллионов долларов были набиты в каждом уголке дома.

Еще миллионы на зарубежных счетах семьи Крупы. И имущество в Украине и не только.

История Инны

У Инны Порываевой паралич правой руки и инвалидность с детства, которую продолжали постоянно. До декабря того же года.

“Ну вы же мне давали каждые два года, вы же видели мои диагнозы документы. А она на меня посмотрела и говорит, так теперь я за таких, как вы получаю”, — рассказала Инна.

Скриншот из сюжета ТСН

Это Юрий Березюк. После того, как его руководительницу задержали, именно он возглавил МСЭК Хмельнитчины.

Он согласен показать, как работает комиссия. Говорит, открыты. Вот кабинет, где определяют, кто получит инвалидность. Кресло Татьяны Крупы выделяется среди других. Рядом огромный портрет Шевченко, грамоты и благодарности. Вот только за что – не понимает военнослужащий Петр.

"Вы здоровы, все свободны, до свидания. Чего я должен платить, если у меня ранения, я защищал родину, и сейчас я мучаюсь, не могу ходить”, — говорит он.

Скриншот из сюжета ТСН

Петр получил ранение ноги на Бахмутском направлении почти год назад. Ряд операций, лечение и реабилитация.

“Постоянно она у меня болит, дергает, дергает, иголками колет. Ходить не могу, потому что начинает печь, болеть, опухает”, — рассказывает военный.

Медики направили его в МСЭК как претендента на получение группы инвалидности. Но в комиссии, где заседал и нынешний ее глава, оснований для этого не увидели.

"Зашел я к председателю комиссии к Татьяне Крупе в кабинет, она мне ответила: закончится война придешь я тебе дам первую группу", — говорит он.

"Вообще очень к военнослужащим относимся лояльно и во всех случаях стараемся им помочь", — утверждает Юрий Березюк.

Военный, которого мы встречаем в МСЭК, этого не заметил

“И в АТО был, и сейчас воюю. Тяжело ранен, а сделали здоровым", — говорит он.

Елена, его жена, не представляет, как он должен возвращаться на службу

“Не знаю, что делать, на адвоката денег нет. Смотрите, какая нога. Долго я не могу стоять, у меня две пластины, 20 шурупов, все скручено в кучу”, — говорит военный.

Впрочем, в МСЭК уверяют, что не ошиблись.

История Людмилы

Зато Людмила из Шепетовки говорит, имеет одну и ту же травму, за которую уже назначали инвалидность.

“Разрушение позвоночника проще сказать, в 2014 году я получила группу инвалидности. У меня постоянные судороги, постоянные боли", – рассказывает женщина.

Но в прошлом году ее болезнь вдруг перестала быть основанием для получения инвалидности.

Скриншот из сюжета ТСН

"Этот врач, который сейчас есть вместо Крупы, он мне сказал: вы же можете ходить", — говорит Людмила.

Женщина пошла к адвокату. После жалоб и дополнительных обследований снова поехала на перекомиссию, но уже в столицу, где инвалидность ей снова подтвердили.

Вот-вот женщине снова нужно будет в МСЭК. Радуется хотя бы потому, что впервые не увидит там пани Крупу. Но, как оказывается, женщина, хоть и в СИЗО, но при должности.

"Она задержана, но она не отстранена", — говорит Юрий Березюк.

Защита хочет обжаловать заключение ее под стражу. И просит не пускать СМИ на заседание, потому что это мол частная жизнь Крупы. Впрочем, судьи позволяют съемку, которую приходится отложить. Из-за того, что ее адвокаты подали жалобу еще и в Киевский апелляционный.

Пока женщина пытается добиться выхода на свободу, мы разыскиваем ее сына, которого ДБР разоблачила вместе с матерью.

Александр Крупа возглавлял Пенсионный фонд Хмельнитчины четыре года. Уволился после скандала 10 октября. Александра ТСН находит дома. Но говорить с нами он не хочет

"У меня есть случаи даже в практике, когда люди по 9 месяцев ждут либо отказа, либо назначения группы", — рассказывает адвокат Татьяна Бидюк.

Скриншот из сюжета ТСН

После реформирования МСЭК, которое планируется сделать, сроки рассмотрения документов должны быть четкими, говорит адвокат. Более того, объяснить свое решение

“МСЭК должен предоставить либо группу инвалидности, либо мотивированный отказ. То, чего мы сейчас на практике не видим”, – рассказала адвокат.

Если реформа заработает, в МСЭК может направить и семейный врач. Кроме того, будет существовать электронная медицинская история болезни, чтобы не проводить постоянно одни и те же обследования.

"Круг прошел лечение, после этого он проходит тот же круг ВЛК, тех же врачей, круг на МСЭК", — объясняет адвокат.

Чем понятнее, тем меньше простора для коррупции, уверена адвокат.

Вместе с тем, полсотни прокуроров Хмельнитчины и их родственники смогли получить инвалидность. По этому факту идет проверка, сообщают в Офисе генпрокурора.

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