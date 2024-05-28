Новый скандал с мобилизацией: Одесский ТЦК заработал миллион долларов на уклонистах

Цены на "услуги" для уклонистов колебались от 4,5 до 7 тысяч долларов.

В Одесском ТЦК разоблачили многомиллионную схему на уклонистах. В ГБР заявили, что участники незаконного бизнеса заработали кучу денег на мужчинах, желающих избежать мобилизации.

Сколько времени существовала преступная группировка, сколько заработали на уклонистах, какие схемы "прокручивали" и кто организовал прибыльный незаконный бизнес – в эксклюзиве от Виктории Панченко для TSN.ua.

Подпольный миллионер из ТЦК

ГБР разоблачило многомиллионную схему заработка на уклонистах в Одесском ТЦК. Преступными услугами воспользовались 138 человек. По данным правоохранителей, организовал механизм заработка на мужчинах, желающих избежать мобилизации, начальник отдела Приморского РТЦК и СП Одессы. Цены на такие "услуги" колебались от 4,5 до 7 тысяч долларов.

Фигурант на сделках с уклонистами заработал не менее миллиона долларов США. Более того, противоправная схема действовала в Одесском центре комплектования с июля 2023 года.

"Должностному лицу сообщено о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы", — сообщили в ГБР.

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Штрафы для уклонистов

Примечательно, что правоохранители установили всех военнообязанных, воспользовавшихся схемой. Находящихся в Украине отправили в военкомат для обновления данных и последующей мобилизации.

Напомним, что уклонисты, нарушившие мобилизационные правила, будут вынуждены оплатить обновленные штрафы. В Раде окончательно был принят законопроект 10379, который впоследствии подписал президент Владимир Зеленский. Закон предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил военного учета.

До этого момента за нарушение правил мобилизации были предусмотрены только админпротокол и небольшой штраф. Однако теперь суммы взысканий для уклонистов будут гораздо больше:

если военнообязанные нарушают законодательство об обороне и мобилизации в мирное время, предусмотрен штраф от 5100 до 8500 грн – для граждан и от 17 000 до 34 000 грн – для должностных и юридических лиц;

за нарушение законодательства об обороне и мобилизации в военное время: от 17 000 до 25 500 грн – для граждан, от 34 000 до 59 500 грн – для должностных и юридических лиц.

Если нарушение правил мобилизации совершается повторно, то и штрафы увеличиваются в разы. Более того, мужчины, получившие несколько штрафов за уклонение от мобилизации, будут привлекаться к уголовной ответственности. Такое громкое заявление сделал член оборонного комитета парламента Рады Александр Федиенко.

Сообщение нардепа Александра Федиенко о наказаниях для уклонистов/Скриншот

Обновление военно-учетных данных

А для того, чтобы не стать уклонистом и не платить большие штрафы, все военнообязанные мужчины должны обновить свои данные до 16 июля 2024 года, конечно, если они этого еще не сделали. Согласно законодательству, есть несколько способов: ТЦК, ЦПАУ, мобильное приложение "Резерв+".

Алгоритм действий очень прост. Для обновления данных в ТЦК военнообязанные должны иметь следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военный билет или временное удостоверение;

медицинские документы;

справку об образовании;

водительское удостоверение – только в случае службы водителем;

если лицо имеет право на отсрочку от мобилизации, то с собой необходимо иметь документы, подтверждающие этот факт (это могут быть документы, подтверждающие состав семьи, наличие детей или опеку лиц с инвалидностью); нужно подготовить медицинские документы. У ВВК есть доступ к системе Helsi, поэтому у врачей есть данные о состоянии здоровья военнообязанных. Но если у человека есть справки, которые не занесены в базу, необходимо взять их с собой. При наличии инвалидности нужно иметь соответствующую справку.

Обновление данных в ТЦК/Скриншот с видео

Обновление данных через ЦПАУ

Очень похожий алгоритм действий, если вы выберите способ обновления данных через ЦПАУ. Здесь вас примут, даже если у вас нет военного билета, если вы много лет не были в военкомате или по определенным причинам не обновляли данные в ТЦК. С собой обязательно нужно иметь телефон, паспорт и ИНН, а также все необходимые документы, как и при обновлении данных через ТЦК.

Придя в ЦПАУ, военнообязанный заполняет анкету, предоставляет актуальные документы, администратор поможет обновить данные в личном кабинете. Следует помнить, что администратор должен предоставить выписку об обновлении данных, заверенную подписью и печатью ЦПАУ.

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Обновление данных через "Резерв+"

Ну а если вы не поклонник очередей, тогда велкам в систему "Резерв+". В приложении каждый военнообязанный сможет оперативно обновить данные и получить доступ к информации в реестре "Обериг". Приложение можно скачать на свои гаджеты. Для регистрации в приложении достаточно авторизироваться с помощью BankID. Далее поочередно появятся поля для подтверждения или обновления данных. После этого из реестра "Обериг" подгрузятся данные и можно будет посмотреть, что государство знает о вас.

В приложении "Резерв+" также должен появиться QR-код, отсканировав который, представители власти смогут мгновенно получить информацию о вашем статусе как военнообязанном, призывнике или резервисте. Такой QR-код станет электронным заменителем военного билета.

Напомним, что пользование приложением не является обязательным. Однако кабинет автоматически создан для каждого военнообязанного. Обязанностью является обновление данных военнообязанных в целом. Это можно делать как онлайн, так и офлайн.

Приложение "Резерв+" уже заработало во всем мире. Поэтому все военнообязанные украинские мужчины, которые находятся за рубежом, также могут обновить данные через "Резерв+".

Однако приложение не станет полноценным ТЦК в смартфоне. Стать на учет через "Резерв+" или получить бронирование нельзя. Также через приложение не будут посылаться повестки для явки в военкомат и на медицинскую комиссию. По-прежнему повестка должна вручаться лично и под подпись.

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