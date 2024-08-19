Новый скандал с "Охматдетом": где деньги, которые украинцы задонатили на восстановление детской больницы

За фонд уже взялись правоохранители, а между тем Минздрав отстранил гендиректора больницы от исполнения обязанностей до завершения проверок, детали – в эксклюзиве TSN.UA.

Украиной прокатилась новая волна скандала вокруг восстановления столичного "Охматдета" и денег! А это 378 миллионов гривен, которые задонатили украинцы после того, как в июле в детскую больницу попала российская ракета. Фонд "Охматдет – Здоровое детство", на чьи счета также донатили, заявил, что пока не планирует перечислять собранную сумму больницы. За фонд уже взялись правоохранители, а между тем Минздрав отстранил гендиректора больницы от исполнения обязанностей до завершения всех проверок. Более того, на это место уже назначили нового человека. Все детали – в эксклюзиве журналистки Людмилы Труфин для TSN.UA.

Российские оккупанты ударили по детям!

Новый скандал с "Охматдетом" на днях разозлил украинцев. И, к сожалению, это уже не первый шокирующий инцидент, особенно во время войны. Но – все по порядку. 8 июля российские оккупанты снова показали себя во всей красе и массированно обстреляли Киев несколькими группами ракет. Первые взрывы киевляне услышали чуть более десяти. Тогда россияне целенаправленно избивали по детям, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Они целенаправленно били по детям сегодня. Детская больница, целенаправленный удар россиян. Этот обстрел велся по гражданским, били по инфраструктуре, весь мир должен увидеть сегодня последствия террора, ответом на который может быть только сила. Обстрел Украины в то время, когда на улицах больше всего людей. Взбалмошные российские террористы», – сказал Ермак.

Разбили крупнейшую больницу Украины

Оккупанты попали прямо по помещению детского "Охматдета" — самой большой детской больницы, куда лечиться едут малыши со всей страны!

Сбор средств

После циничного преступления россиян украинцы сплотились как никогда. В день, когда на детскую больницу прилетела ракета оккупантов, все неравнодушные вместе со спасателями принялись разбирать завалы и собирать средства на восстановление. На восстановление детской больницы "Охматдет" собрали более 1 миллиарда гривен! Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге.

По словам Ляшко, на восстановление "Охматдета" поступали следующие суммы:

На благотворительный счет непосредственно заведения "Охматдет" – 312 млн гривен.

На благотворительный фонд больницы – 378 млн гривен.

Через платформу United24 – 320 млн гривен.

Правительство выделило из резервного фонда 100 млн. гривен.

Правительство Литвы выделило 1 млн долларов.

Американский бизнесмен и меценат Говард Баффет выделил 11,2 млн долларов (речь идет о поставках именно оборудования на эту сумму, а не средства на счет).

Первый скандал

А уже позже тема вокруг восстановления "Охматдета" обросла скандалами. Первый связан с малоизвестной организацией "Стройтехнолоджи". Она выиграла конкурс на восстановление. Ее выбрали из 14 других. В то же время компания "Буд-технологоджи" предложила самую высокую цену среди других — это 307 миллионов гривен. А ее уставный фонд – 5 тысяч гривен и мало техники. Впоследствии после громкого скандала тендер был отменен.

Второй скандал

Новая волна скандала также коснулась возобновления столичного "Охматдета" и денег! 16 августа Владимир Жовнир заявил, что "Благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство", получавший пожертвования на восстановление больницы после атаки 8 июля, не хочет перечислять собранные средства на официальные счета больницы "Охматдет". Он подчеркнул, что больница "Охматдет" рассматривает вероятность разорвать правоотношения с благотворительным фондом из-за того, что их действия являются недобросовестными и, вероятно, мошенническими.

"Благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство", не планирует переводить средства на счет НДСЛ "Охматдет". То есть по состоянию на 16 августа 2024 года 378 млн грн остаются на счете в БО "Благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство", – говорит гендиректор.

Жовнир объяснил, что реквизиты фонда после атаки были обнародованы на страницах больницы и ее сотрудников в соцсетях, в СМИ, на сайтах и страницах ряда органов государственной власти, общественных организаций и т.д. Ко всем публикациям и письмам больницы к спонсорам, начиная с 8 июля, добавлялись реквизиты и фонда, "поскольку раньше всегда имели нормальное взаимодействие", говорит директор больницы.

"Тот факт, что фонд содержит в своем названии имя НДСЛ "Охматдет", стало для благотворителей дополнительным подтверждением того, что собранные средства будут использованы по назначению и ни в коем случае не пойдут на цели, не связанные с процессом восстановления. результате за несколько суток фондом была получена рекордная сумма. И у нас не было никаких сомнений в том, что эти средства будут использованы на восстановление "Охматдета".

По словам директора больницы, начиная от первых публичных скандалов и просьбы перечислить деньги на восстановление больницы со счета фонда на счет больницы, их коммуникация с фондом начала ухудшаться.

"Сегодня действия фонда подтвердили, что мы с ними имеем совершенно разное видение того, как больница должна восстанавливаться. Утром мы узнали, что БО "Благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство", не планирует переводить средства на счет НДСЛ "Охматдет". То есть по состоянию на 16 августа 2024 378 млн грн остаются на счету в БО "Благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство", – говорит он.

Жолнир подчеркнул, что больница "Охматдет" рассматривает вероятность разорвать правоотношения с фондом из-за того, что их действия являются недобросовестными и, вероятно, мошенническими.

Гендиректора "Охматдета" отстранили

А уже 17 августа стало известно, что генеральный директор "Охматдета" Владимир Жовнир был отстранен от выполнения обязанностей до завершения проверок Национальной полицией Украины, другими правоохранительными органами и комиссией Минздрава. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"О дальнейших решениях сообщим дополнительно, в том числе и кадровые. Моя позиция – исполняющим обязанности должен быть человек из заведующих отделениями, который получит наибольшую поддержку коллег. Сейчас провожу консультации", – добавил он.

За дело взялась Нацполиция

По словам министра, факты, связанные с восстановлением зданий Охматдета и действиями Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Охматдет" – здоровое детство", изучаются Национальной полицией Украины за его обращением. Зарегистрировано соответствующее уголовное производство. Продолжается досудебное расследование. Также аналитическую работу по этому поводу проводит НАБУ. Кроме этого, идет внутренняя проверка Минздрава.

"Все обстоятельства должны быть установлены. Все виновные должны быть наказаны. Больница должна быть восстановлена. Все должно происходить четко, прозрачно, быстро и в соответствии с законодательством", — подчеркнул Виктор Ляшко.

Первые результаты проверки

В то же время Виктор Ляшко сообщил, что 16 августа получил первые результаты проведения проверки комиссии Минздрава.

"К сожалению, есть случаи искажения ключевой информации, которая подается официально мне, в средства массовой информации и содержится в документах, и со стороны руководства больницы, и со стороны Фонда", – рассказал он.

Детали тендера

По словам руководителя Минздрава, к оценке предоставленных во время проведения тендера конкурсных предложений были привлечены два рабочих органа: рабочая группа "Охматдет", утвержденная приказом генерального директора "Охматдет", и общее собрание Фонда. 25 июля на очередном заседании рабочей группы участники приняли решение о необходимости запросить дополнительную информацию в фонде о компаниях-участниках. 31 июля решением общего собрания фонда предоставлена рекомендация "Охматдет" по заключению договора на выполнение ремонтных работ поврежденного современного корпуса больницы с уже известной компанией, зафиксированной в протоколе.

"Решение объявить компанию победителем тендера принял генеральный директор "Охматдета" Владимир Жовнир, о чем была проинформирована общественность на официальной странице больницы. В то же время, согласно информации, которая стала известна в ходе проведения проверки Минздрава, соответствующие рекомендации о финальном выборе победителя от Рабочей группы именно "Охматдеты" получены не были. Почему? Этот вопрос остается открытым и будет исследован компетентными органами", — отметил Ляшко.

Министр здравоохранения добавил, что собирать средства именно на счет фонда после атаки на "Охматдет" 8 июля предложил сам директор больницы, ссылаясь на успешный опыт сотрудничества.

"Минздрав придерживается ранее озвученного плана, согласно которому все дальнейшие процессы восстановления "Охматдета" будут проходить под наблюдением совета по восстановлению, куда уже вошли представители международных организаций и компаний, совершивших наибольшие пожертвования. Сегодня состоится заседание по отбору семи участников из числа представителей общественности, то есть Совет в составе 15 человек будет окончательно сформирован", – отметил он.

Виктор Ляшко призвал совет по восстановлению собраться 19 августа, чтобы рассмотреть поэтапный план восстановления "Охматдета" и предоставить свои рекомендации по дальнейшим действиям.

"Все решения Совета публичны и обнародуются на ресурсах Минздрава", — уточнил он.

Реакция отстраненного руководителя "Охматдета"

В то же время Владимир Жовнир уже отреагировал в Facebook на свое отстранение.

"Некоторых из вас сегодняшнее решение министра здравоохранения относительно моего временного отстранения на период расследования сложившейся ситуации могло шокировать. Но не переживайте. Это решение не только взвешено, оно общее", – заверил он.

Жовнир подчеркнул, что ситуация прозрачна и однозначна и ему нечего скрывать или стесняться.

"Своей задачей сейчас я вижу полное и всестороннее сотрудничество с правоохранительными и проверяющими органами. Вся информация, все данные, которых еще не хватает для установления обстоятельств, которые привели к задержке процесса восстановления НДСЛ "Охматдет", будут систематизированы и переданы Минздраву, полиции и НАБУ .Уверенный, справедливые решения относительно ответственных лиц и их действий, которые повредили процессу восстановления, будут изменены Моя личная позиция не изменилась. нашим детям. И я знаю, что все в "Охматдете", от кого это зависит, сделают для этого все возможное и невозможное", – написал он.

Кто стал новым руководителем "Охматдета"?

А уже 17 августа министр здравоохранения назначил Александра Урина временным исполняющим обязанности генерального директора больницы "Охматдет". По словам Виктора Ляшко, решение было принято с учетом советов заведующих отделениями больницы. Он отметил, что Александр Урин готов содействовать развитию и движению больницы в сложное время.

Глава Минздрава Виктор Ляшко (справа) и временный исполняющий обязанности гендиректора "Охматдета" Александр Урин/Фото: Виктор Ляшко/Facebook / Фото: Виктор Ляшко/Facebook

"Убедился, что коллектив больницы ему доверяет. Со своей стороны тоже буду всячески поддерживать решения, которые сделают Охматдет еще лучше, а мы сегодня наработали их немало. Скоро поделимся. Благодарен каждому, кто откликнулся и готов активно работать, чтобы наша медицинская система развивалась", – подытожил он.

Кто такой Александр Урин?

В настоящее время Александр Урин возглавляет отделение интенсивной и эфферентной терапии острых интоксикаций детской больницы. Ему 43 года.

Ранее сообщалось, что скандальный тендер для восстановления "Охматдета" изучает НАБУ.

Напомним, утром 8 июля РФ попала в детскую больницу "Охматдет" стратегической крылатой ракетой Х-101. Были найдены обломки корпуса задней части ракеты с серийным номером и часть руля этой же ракеты.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НОВЫЙ СКАНДАЛ С "ОХМАТДЕТОМ": где деньги, которые украинцы задонатили на восстановление детской больницы?!

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