Новый скандал с паспортом РФ: известный чиновник ответил

Журналисты заявили, что у российского паспорта есть начальник областной полиции Житомирщины Олег Трачук, но тот громко ответил.

Кто действительно сидит в Украине с паспортом врага и даже этого не возражает, а кого даже восстановили на высоких должностях, несмотря на доказательства, смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

Паспорт РФ у украинского полицейского?

То, что среди украинских госслужащих и даже топ-чиновников, есть те, кто ведет "двойную" жизнь, для украинцев не новость. О неком “запасной аэродроме” кто-то позаботился еще до 2014 года, но продолжал зарабатывать в Украине, кто-то не постеснялся получить документ РФ и после начала войны.

12 февраля в Сети вышла история, что паспорт страны-агрессорки якобы имеет и начальник полиции Житомирщины Олег Трачук. В частности, СМИ опубликовали якобы сам документ с подписью и показало серию паспорта. По информации медийщиков, Трачук, чтобы получить паспорт гражданина РФ, специально отправился в временно оккупированный Крым.

Глава Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Олег Трачук, вероятно, имеет российское гражданство, которое мог получить в оккупированном Крыму. Судя по фотографии паспорта РФ, имеющейся в распоряжении редакции, документ был издан оккупационным отделом внутренних дел РФ в Севастополе 5 мая 2014 года. Серия документа: 1214534804”, – говорится в источнике.

Фото: zhitomir.info

А что говорит Трачук?

К слову, ГУНП в Житомирской области Олег Трачук возглавил в феврале 2022 года. До этого в течение двух лет служил в Государственном бюро расследований. Так что в первую очередь возникает вопрос: как человек, имея гражданство России, мог возглавить правоохранительный орган? Мы решили спросить это у самого Трачука. Он, кстати, от комментариев не отказался и даже заявил, что изданием, распространившим информацию о якобы его российском гражданстве, владеет государственный изменник.

Кто на самом деле "играет" на два фронта?

Впрочем, по Украине гуляют чиновники, которые действительно имеют реальные паспорта гражданина России. 2024-й год вообще стартовал с интересными решениями суда, как возобновление на должностях граждан России: судьи Богдана Львова и экс-чиновник Министерства юстиции Марины Прилуцкой. До этого обоих отстранили от должностей из-за российских паспортов. Доказательства предоставили и журналисты, и СБУ, но и этого оказалось недостаточно: судьи, рассматривавшие эти дела, подчеркнули, что подтверждением гражданства РФ могут быть исключительно подлинники документов или их официальные копии, полученные украинскими госорганами.

Богдан Львов возвращается?

И это, несмотря на то, что связь со страной-агрессоркой у судьи Львова подтвердило несколько медийщиков, в частности журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев, проанализировав дело председателя Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова. Он исключил, что найденные документы могли быть «качественным» подлогом, как заявлял сам Львов после выхода журналистского расследования "Схем". Ведь у него было гражданство страны-агрессорки задолго и задолго до публикации журналистами соответствующих фактов, что в том числе вытекает из российских баз, выгруженных много лет назад, и в которые невозможно внести изменения.

Кстати, он и в 2012 году обновлял паспорт после достижения 45-летия.

Также журналисты установили, что в день подписи заявления о получении паспорта, оформленного от его имени, он находился в Москве.

Именно по российскому паспорту Богдана Львова проводились операции с незадекларированным недвижимым имуществом его семьи в Москве, об этом тоже говорилось в журналистском расследовании со ссылкой на выписки из реестра недвижимости РФ. В день оформления этого соглашения он также приезжал в российскую столицу поездом из Киева. Да и там вся такая семейка, ведь и его жена родилась в Москве и соответственно тоже имеет гражданство РФ. Сам же Богдан Львов все это отрицает. Ведь, согласно Конституции Украины, обретение судьей гражданства другой страны – это основание для прекращения его полномочий. Впрочем, вот почему-то во время интервью "Схемам" Богдан Львов не смог прокомментировать по сути сделки с незадекларированным недвижимым имуществом его семьи в Москве, об этом тоже говорилось в журналистском расследовании со ссылкой на выдержки из реестра недвижимости РФ.

В день оформления этого соглашения он также приезжал в российскую столицу поездом из Киева. Да и там вся такая семейка, ведь и его жена родилась в Москве и соответственно тоже имеет гражданство РФ. Сам же Богдан Львов все это отрицает. Ведь, согласно Конституции Украины, обретение судьей гражданства другой страны – это основание для прекращения его полномочий. Впрочем, вот почему во время интервью "Схемам" Богдан Львов не смог прокомментировать по сути сделки с незадекларированной московской недвижимостью своей семьи, заявив, что ему нужно время, чтобы вспомнить об этом, как и о поездках в Россию. Но несмотря на это, в должности судью снова возобновили и он продолжит работу, еще и по налогам украинцев получит деньги "за вынужденный прогул".

У кого еще из судей есть паспорт РФ?

Но не Львовским единственным. Позже журналисты нашли паспорт страны-агрессорки и у судьи Людмилы Арестовой и в экссудии Валентины Симоненко. Об этом говорится в расследовании "Схема". Так, в соответствии с выпиской из "Роспаспорта", который есть в распоряжении издания, Симоненко стала гражданкой РФ еще 10 апреля 2003 года, получила паспорт она согласно статье 18 пункта "а" Федерального закона "О гражданстве РФ", в которой указано, что его может получить лицо, супруг которого либо родственник, либо родители имеют российское гражданство. Но есть НО. К моменту получения гражданства РФ Симоненко уже работала судьей в Апелляционном суде Севастополя в Крыму. По состоянию на данный момент паспорт Симоненко значится "недействительным в связи с истечением срока его действия". В марте 2023 года судья подала заявление об отставке. Ранее агентство «Следство.Инфо» сообщило, что, несмотря на его поездки в оккупированный Крым и связи с местными оккупационными властями, Симоненко будет получать пожизненное денежное содержание, ведь имеет соответствующий для этого стаж работы судьей. В комментарии "Схемам" судья Симоненко возразила, что получала российское гражданство. Однако признала, что неоднократно ездила в Ростовскую область, где на тот момент проживали родители ее мужа.

Дело эксчиновщицы шокирует!

Позже в мессенджере "Схемы" направили судьи Симоненко выписку из "Роспаспорта" на ознакомление, но судья больше на связь не выходила. Но шокирует и дело Марины Прилуцкой – экс-чиновника Министерства юстиции, которая, по данным СБУ, добровольно получила и российский паспорт, и налоговый номер, а вдобавок еще и по собственной воле коммуникировала с представителями ФСБ. Чиновницу уволили и лишили возможности занимать должности в госорганах. Но впоследствии оказалось, что фотокопия паспорта РФ для суда – это еще не доказательство, как и письмо от СБУ, поэтому коллегия Верховного Суда во главе с Андреем Жуком открыла чиновнице с российским гражданством путь к восстановлению в должности и теперь будут выяснять еще и законность. увольнение этой дамы.

Позиция Министерства

Это абсурд, но такая позиция может открыть путь к обновлению в должности чиновников с российскими паспортами. В Министерстве же отмечали, что будут противостоять возвращению на должность эксчиновщицы, которая, по данным Службы Безопасности Украины, добровольно приобрела российское гражданство.

Суды еще будут!

Решения по делам Львова и Прилуцкой не окончательны и будут пересматриваться другими судами. Но чем все это может обернуться? В издании "Украинская правда" объяснял юрист Фонда DEJURE

Антон Зелинский.

“Суды самоустранились от ответа на вопрос, каким образом сейчас реально можно подтвердить обретение лицом гражданства РФ. По логике судов это возможно только, если лицо добровольно предоставит оригиналы документов. Или, при счастливом стечении обстоятельств, они окажутся в распоряжении украинских госорганов. Это создает опасный прецедент в схожих случаях. Понятно, что в условиях войны при разрыве дипломатических отношений невозможно рассчитывать на официальные ответы от РФ. Однако такие решения могут открыть путь для восстановления в должности чиновников с российскими паспортами”.

Что говорит закон?

Напомним, что закон четко предусматривает, что добровольное обретение гражданства другой страны является основанием для прекращения гражданства Украины. И хотя Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве в Украине, но это для этнических украинцев, разбросанных по разным причинам по всему миру и с примечанием: кроме граждан РФ. Да и вообще это пока предложение, которое не рассматривали.

Добавим, что в Германии разоблачили российского шпиона, работающего на ФСБ. Оказалось, что в шпионаже подозревают российского политтехнолога украинского происхождения Владимира Сергиенко. Сергиенко, работая помощником депутата от партии "Альтернатива для Германии" Евгения Шмидта, был в тесном контакте с офицером ФСБ.

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