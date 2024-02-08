Новый скандал с Шуфричем: нардеп финансировал российских военных в Крыму

Депутат ВР от запрещенной ОПЗЖ платил деньги Росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории оккупированного полуострова.

Одиозный народный депутат Нестор Шуфрич подозревается в финансировании оккупационных войск в Крыму. По информации ГБР, депутат от запрещенной ОПЗЖ, и без того подозреваемый в государственной измене, платил путинской Росгвардии огромные суммы, чтобы те годами охраняли его элитную недвижимость на полуострове. К преступной схеме нардеп приобщил и других топ-изменников Украины.

Подробности расследования ГБР и СБУ рассказал в эксклюзивном обзоре Артем Зябкин на YouTube канале TSN.UA.

Сотрудники ГБР совместно с СБУ задокументировали новые доказательства антиукраинской деятельности народного депутата Нестора Шуфрича, который уже подозревается в государственной измене. По данным следствия, фигурант наладил схему финансирования российских оккупационных группировок во временно аннексированном Крыму.

В частности, Шуфрич платил деньги Росгвардии за военизированную охрану своей элитной недвижимости на территории полуострова. Только за 3 месяца 2016 года подконтрольная ему компания оплатила оккупантам за эти услуги более полумиллиона российских рублей.

Росгвардейцы должны были охранять недостроенный профилакторий общей площадью более 4,5 тысяч квадратных метров, расположенный у моря в поселке Симеиз.

Схема на сотни тысяч рублей

Не обошлось в схеме и без другого изменника Украины. Оказывается, элитная недвижимость Шуфрича граничила с имением его бывшего начальника, коллаборанта и кума Путина – Виктора Медведчука. В финансовых сделках в пользу российского бюджета принимали участие подставные компании супруги Медведчука Оксаны Марченко.

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Земельный участок площадью более 1,5 га, на котором расположен комплекс, входит в рекреационную зону и граничит с "дачей Медведчука".

Эта недвижимость была приобретена у предприятий, бенефициарным владельцем которых была Оксана Марченко. Соответствующий договор подписала компания, где исполнительным директором является личный юрист Шуфрича.

Впоследствии фигуранты организовали подписание договора со структурами Росгвардии на "охрану" объекта в Крыму, по которому ежемесячно переводили на счета окупантов сотни тысяч российских рублей. Кроме того, подконтрольная Шуфричу компания регулярно финансировала бюджет РФ, уплачивая налоги и сборы.

В ГБР заявляют, что во время проведения обысков в офисах компаний, связанных с нардепом, выявлены неопровержимые доказательства его причастности к финансированию окупантов, в частности, изъяты печати и документация. По имеющимся фактам, Шуфричу и его юристу правоохранители сообщили об очередном подозрении в госизмене.

В чем еще обвиняют Шуфрича

В сентябре 2023 года прямо в собственном имении под Киевом Нестор Шуфрич получил первое подозрение в госизмене. Его тогда даже закрыли в СИЗО.

Нашли в доме Шуфрича и кое-что интересное. Гардероб депутата ломился от кителей советских и российских вооруженных сил. Были там и колорадские ленты, и рашистские медальки.

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По данным следствия, одиозный народный избранник годами тесно сотрудничал и добросовестно выполнял приказы бывшего секретаря СНБО Владимира Сивковича – агента ФСБ РФ, задачей которого была координация российской агентуры в Украине.

"Одной из основных задач Шуфрича была подрывная деятельность в информационной сфере. Он систематически распространял нарративы кремля о том, что украинское государство – якобы искусственное образование, что у Украины и России единая история, и что украинцы и россияне – якобы "один народ". Таким образом, Шуфрич пытался развить пророссийские настроения в украинском обществе”, — сообщили в СБУ.

Где теперь Шуфрич

Шуфрич, как и ряд членов уже запрещенной ОПЗЖ, даже после полномасштабного вторжения попытался остаться в украинской политике. После запрета часть партии перешла под крыло Юрия Бойко и просто сменила название на "Платформа за жизнь и мир". Другие же образовали новую парламентскую группу – "Восстановление Украины". Надеемся, правоохранители тщательно проверят, не работали ли эти сомнительные депутаты в РФ.

О самом же Шуфриче новостей сейчас минимум. Он уже с сентября 2023 года находится в следственном изоляторе и ждет приговора суда. Если его вину докажут, то нардепу грозит до 15 лет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "НОВЫЙ СКАНДАЛ С ШУФРИЧЕМ: нардеп финансировал российских военных в КРЫМУ?!"

Напомним, народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Нестора Шуфрича, сейчас находящегося в СИЗО по подозрению в государственной измене, могут лишить депутатского мандата.

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