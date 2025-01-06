Новый скандал с ТЦК: нардеп раскрыл громкую схему

Общество потряс очередной скандал с терцентрами. Нардеп опубликовал ответ на депутатский запрос о мобилизации забронированного работника в одной из областей Украины. Более того, он даже рассекретил, как ТЦК смогли мобилизовать забронированного.

Все подробности громкого дела рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Мобилизировали забронированного

Центры комплектования и социальной поддержки считают, что могут мобилизовать забронированных работников, аннулируя предоставленные им отсрочки. Об этом говорится в ответе Николаевского областного ТЦК и СП на запрос народного депутата, члена Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Федиенко. Из обнародованного депутатом документа следует, что указанные в депутатском запросе работники были забронированы от мобилизации, но вызваны распоряжением начальника Николаевского районного ТЦК и СП для уточнения учетных данных и прохождения медицинского осмотра и были призваны на военную службу по призыву во время мобилизации.

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При этом неназванные должностные лица аннулировали отсрочки от призыва на военную службу, не учитывая факт бронирования указанных работников за предприятием, признанным критически важным.

"Получил ответ на мобилизацию забронированного работника. То есть так теперь можно: аннулировать отсрочку работнику критически важного предприятия, даже не обратив внимания, что он был забронирован."

Бронирование от мобилизации / Фото: ТСН

Он обратил внимание, что Николаевский областной ТЦК и СП в своем ответе утверждает, что действовал в рамках действующего законодательства.

"Проблематика всей этой истории, что теперь такого человека демобилизовать невозможно. Предприятие теряет критически важного работника. А вся система бронирования – доверие от предприятий, которые в пределах действующего законодательства бронируют критически важных работников. "Вы можете поставить зарплату хоть сто тысяч, но вы не сможете обезопасить вашего работника от дальнейшей мобилизации."

Позже Федиенко объяснил, как могла произойти такая ситуация. Оказалось, что работники центра комплектования не внесли бронирование в систему Оберег.

"Достаточно много на всех совещаниях говорили о том, как надо убрать так называемый фрод, когда некоторые руководители предприятий пытались манипулировать, когда оформляли бронирование военнообязанным. Но здесь я имею другой случай. Когда у военнообязанного есть официально, законно, оформлено бронирование, но работники центра комплектования не внесли это бронирование в систему оберегов. приказы Министерства экономики, конечно, для них не приказы.

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Примечательно, что о таких случаях мобилизации забронированных в Украине нардеп Федиенко сообщал и раньше. На Закарпатье, Харьковщине и в Одессе несколько военнообязанных, имеющих бронирование и подтверждение этому в бумажном виде, были задержаны и доставлены в ТЦК, впоследствии некоторые из них были отвезены в воинскую часть, а уже после выяснения обстоятельств были возвращены в ТЦК. – об этом Александр Федиенко сообщал на своей странице в Facebook.

"Ко мне как члену Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поступает много обращений как от граждан так и от организаций по противоправным действиям ТЦК и СП., которые подтверждают их бронирование. Аргументация всегда подобна – данные отсутствуют в системе "Оберег" а бумажные документы не признаются."

Также депутат привел примеры. Так, 18 ноября работники провайдера связи, выполняя свои должностные обязанности, выехали из Мукачево в Солотвино Тячевского района Закарпатской области для восстановления линии связи. На блокпосту на въезде в населенный пункт Нижняя Апша их остановили работники Тячевского РТЦК. Одного из работников, несмотря на документы бронирования, в тот же день направили в Ужгород. После перемещения по разным военным частям, наконец, 20.11.2024 бронирование работника признали и 21.11.2024 отвезли в Тячевский РТЦК. Кроме того, 29 октября бригада провайдера возвращалась с работ на линии из города Богодухов Харьковской области на служебном автомобиле и, как потом выяснилось, были остановлены работниками Слободского РТЦК, которые, как отмечает Федиенко, не представлялись, были в "балаклавах".

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"При проверке военно-учетных документов были предъявлены документы, которые в установленном порядке подтверждали наличие бронирования. Однако двое работников были задержаны, доставлены в помещение Слободского РТЦК и СП г. Харьков, у них отбирались мобильные телефоны. На одного из работников было наложен штраф в сумме 17 тыс. грн, который затем был отменен как неправомерный. отпустили", — отметил депутат.

В противном случае во время выполнения работником провайдера трудовых обязанностей он был остановлен представителями полиции, которые, после проверки документов, несмотря на наличие документов о наличии отсрочки (брони) от мобилизации до 26 января 2025 года, был «задержан и доставлен в Хаджибейский РТЦК и СП.

"Протокол об административном задержании не составлялся, родные задержанного не сообщали о его местонахождении. Правовая помощь не предоставлялась и не допускалась адвокатом. Гражданин при наличии действительного бронирования, против его воли, содержался в РТЦК и СП более двух недель", — рассказал нардеп.

Александр Федиенко отметил. что на самом деле подобных фактов гораздо больше и он привел только те, над которыми работал в течение последней недели. Он обратил внимание представителей ТЦК, что "не стоит злоупотреблять полномочиями" и надевать "балаклавы". Также, по его словам, направлены соответствующие обращения по поводу служебной проверки.

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В комментарии для ТСН.ua Александр Федиенко еще раз подтвердил, что у этих мужчин было бронирование.

"Все они были забронированы. В Минобороны Украины нам ответили, что такие ситуации могут произойти, если данные о лице не синхронизировались с реестрами. Цитирую: "Военнообязан, если видит, что соответствующей информации о нем нет в электронном виде, должен обратиться с бумажными документами в ТЦК для решения вопроса".

Адвокат Роман Симутин, специализирующийся в том числе и на вопросах мобилизации, подчеркивает, что бумажный документ игнорировать недопустимо.

"Бумажный документ действителен с точки зрения действующего законодательства. Если информация о бронировании не внесена в электронный реестр — это не вина военнообязанного."

Бронирование от мобилизации / Фото: ТСН.ua

Аннулировать бронирование в "Действии"

На портале "Дія" запустили новую услугу, благодаря которой руководители и уполномоченные лица компании могут аннулировать бронирование для военнообязанных работников. Об этом сообщили в пресс-службе "Действия". Чтобы воспользоваться услугой, нужно: авторизироваться на портале с электронной подписью юридического лица; подать заявление с данными о работниках на разбронирование; проверить заявление и подписать его электронной подписью; ожидать результата в течение суток – на электронной почте и в личном кабинете. В приложении отметили, что податься на аннулирование можно только раз в 30 дней.

Напомним, главным словом 2024 стала "бусификация" — термин, который в 2024 широко распространился в украинском обществе.

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