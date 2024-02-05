Новый скандал с ТЦК: под Киевом дальнобойщика жестоко избили на глазах у жены – все детали

Скандалы с ТЦК не утихают. Сеть всколыхнула заявление дочери и жены избитого мужа. Женщины утверждают, что его силой хотели мобилизовать. Что говорят в ТЦК, все подробности скандала – в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua

Под Броварами представители ТЦК остановили водителя-дальнобойщика, заставили его выйти из авто и избили. По крайней мере, так утверждают жена и дочь мужа. Свою историю они обнародовали в соцсетях.

Дочь пострадавшего сообщила, что инцидент произошел 30 января, около 12:30, в селе Рудницкое Броварского района. По словам Вероники, пока ее отца избивали, рядом стоял и полицейский и ничего не сделал.

"Пока моего папу били, пока у мамы забирали телефон и удаляли все что возможно только, приехавший к этому работник полиции стоял в стороне, руки в карманах. Он смотрел на всю эту ситуацию и никак не реагировал. Так же как ТЦК, стояли и просто смотрели, как на их глазах едва не убивают людей… Я знаю, что в мой адрес будет много глупых комментариев, типа об уклонистах, "это провокация ВСУ" и тому подобное.

Так скажу вам так, что мой папа повестку взял и добровольно расписался в ней. Мой папа поддерживает ВСУ, так же как и моя семья. Мы понимаем, что такое потери на войне, мы понимаем, что такое, когда близкие нам люди на нуле. Но давайте думать адекватно, если все мужчины пойдут на войну, кто будет помогать нуждающимся в помощи. Не каждая женщина умеет ездить на фуре... Я прекрасно понимаю, что ребят надо менять, но не таким образом! Я не говорю, что все, кто стоит на постах и дают повестки – плохие, нет! Я говорю о данных лицах, которые занимались этим преступлением, и о тех лицах, которые стояли в стороне и никак не действовали", – отмечает дочь пострадавшего.

Мать, говорит девушка, заставили удалить все отснятые видео. Но кое-что сохранилось. Момента избиения не видно, однако слышно брань.

Что говорят врачи?

Семья уже обратилась к врачам, в медицинском заключении указано: многоуломочный перелом глазницы, перелом костей носа и гематомы. Девушка обнародовала и фото избитого 55-летнего папы. Сейчас он с сотрясением мозга в больнице. Сообщение уже собрало несколько сотен репостов и комментариев. Люди возмущены, говорят, именно такие случаи деморализуют других.

Есть и те, кто встает на защиту ТЦК, аргументируя, что просто так, оружие никто бы не получил.

Что говорят в полиции?

Броварской ТЦК на инцидент до сих пор никак не отреагировал. Зато заявление сделали в полиции. Там отметили, что начали расследование.

И таких случаев много, никуда и не девается нехватка кадров на фронте, а тем, кто уже более двух лет воюет, пора отдыхать. Впрочем, таким образом в ТЦК вряд ли получится набрать людей в армию, подобные действия только дискредитируют порядочных коллег и демотивируют население. Тем временем в Верховную Раду внесли два новых законопроекта. Президент предлагает еще на 90 дней, то есть до 14 мая продлить мобилизацию и военное положение.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

НОВЫЙ СКАНДАЛ С ТЦК: под Киевом мужа жестоко избили на глазах у жены!