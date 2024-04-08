Новый скандал с ТЦК: под раздачу попал ребенок-сирота – били так, что все органы болят (видео)

Что с ребенком и как отреагировали на этот вопиющий инцидент в ТЦК – в эксклюзиве TSN.UA.

Скандал в Одесской области. Неизвестные в балаклавах и военной форме заломали руки и бросили в бус 14-летнего подростка-сироту. Полицейские неохотно принялись за дело. Однако об этом случае уже сообщили Уполномоченному по правам человека. Что сейчас с ребенком и как отреагировали на этот вопиющий инцидент в ТЦК – в эксклюзиве журналистки Виктории Гнатюк для TSN.UA.

"Скрутили" несовершеннолетнего

Заломали руки и бросили в бус. В Одесской области неизвестные в балаклавах и военной форме "скрутили" 14-летнего подростка. В селе Измаильского района трое мужчин с автоматами, затащили парня в микроавтобус, угрожали оружием, а когда тот начал обороняться, избили и связали руки пластмассовой стяжкой. Об этом вопиющем случае "Бессарабии INFORM" рассказала начальница отдела социальной защиты населения Суворовского поселкового совета Оксана Терзи.

"Когда военные затащили парня в микроавтобус, начали прикладывать дуло автомата к его виску, потом — ко лбу, потому что он сопротивлялся. А ребенок занимается спортом, поэтому у него сработала реакция самообороны. Он начал выкручиваться, а нападавшие его скрутили, нанося удары по спине автоматом. Они его избили и связали руки пластмассовой стяжкой", – говорит Оксана Терзи.

Более того, о возрасте у парня спросили только в соседнем селе, куда везли его в полной тишине. Когда узнали, что мальчику всего 14 лет, пригрозили и отпустили домой. Парню пришлось пройти пешком более пяти километров, чтобы добраться до дома.

Как оказалось, мальчик не только несовершеннолетний, но и сирота. О нем самом, его брате-двойняшке и младшей сестричке заботится бабушка.

После пережитого физического и психологического насилия у мальчика произошли психические расстройства.

"Он был расстроен, его трясло всего. Ребенок был в шоковом состоянии. Он три дня не ел, три ночи не спал. У него поднялась температура и сильно болела спина", — рассказала начальница отдела соцзащиты населения.

Громада начало действовать

О случившемся с парнем случайно узнали в школе, где он учится, и сразу начали действовать. Учительница немедленно известила об этом директора заведения и старосту села. Тогда же вызвали полицию, но решительных действий от правоохранителей не дождались.

"Был бы этот паренек ребенком каких-то чиновников, тогда бы полицейские землю рыли, но нашли бы виновных за два часа", – говорит соцработница.

Подросток пережил стресс

Социальные работники громады и бабушка подростка обратились в Измаильскую окружную прокуратуру. Также о вопиющем инциденте известили Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, а конкретнее – его представительство в Одессе.

По словам Оксаны Терзи, только после этих действий и жесткого разговора с полицией все показания парня записывались на камеру, сразу нашлись очевидцы похищения, ребенка пригласили на следственный эксперимент.

"После угрозы о разглашении приехали следователи, эксперты, которые отправились на место происшествия. Пострадавший ребенок прошел медосмотр, но синяков не было, ведь прошло три дня. У него только остались следы от стяжек. Эти военные знали, как избивать, потому что все внутренние органы у мальчика болят", – говорит начальница отдела социальной защиты населения Суворовского поселкового совета.

Реакция ТЦК

В областном ТЦК тоже отреагировали на инцидент, шокировавший Сеть. Там объявили о служебной проверке и обещали оказать содействие расследованию.

"О ситуации с обвинением сотрудников ТЦК и СП в задержании несовершеннолетнего в Измаильском районе проводится служебная проверка. Все обстоятельства происшествия тщательно изучаются, командованием обеспечено максимальное содействие правоохранительным органам, действующим в рамках расследования правонарушения по ч. 1 ст. 14 которое внесено в ЕРДР", – отметили в областном ТЦК.

Интересно, действительно ли кто-то из представителей ТЦК ответил за свои "законные" действия во время так называемой ласковой" мобилизации и получил справедливое наказание. Потому что пока что ситуация развивается немного в другом русле. "Все для людей" как говорится. Мобилизация нужна – вопросов нет, но какими методами?

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚡ Новый скандал с ТЦК: под раздачу попал ребенок-сирота: били так, что все органы болят!

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