Новый скандал в Хмельнитчине: врач МСЭК за миллионы скупала имущество в Хорватии

На Хмельнитчине снова произошел скандал с врачом МСЭК. Но в отличие от скандальной экс-руководительницы этой медицинской структуры Татьяны Крупы, в квартире которой изъяли огромные суммы наличных денег в разной валюте, эта женщина была более предусмотрительна — она вкладывала средства в роскошные поместья.

Подробности этой истории рассказала Виктория Гнатюк в эксклюзивном обзоре на YouTube канале TSN.ua.

Обычные чиновники

Врач Хмельницкой областной больницы Алла Киндзерская и ее 58-летний муж Сергей Киндзерский — обычные чиновники, имеющие не очень высокую зарплату.

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Она в прошлом году зарабатывала 25,5 тысяч гривен в месяц. Еще 21 тысячу гривен ей приносила должность врача в санатории "Лесная песня" вблизи Каменца-Подольского. А в 2023 году женщина продала автомобиль за 500 тысяч гривен.

Ее муж зарабатывал в прошлом году 38 тысяч гривен в месяц. Он тоже чиновник, работал начальником управления фонда социального страхования по временной потере трудоспособности в Хмельницкой области. Из-за "полной или частичной" потери трудоспособности по меньшей мере последние 5 лет он получал страховые выплаты — от того же ведомства, которое сам и возглавлял. В прошлом году государство выплатило ему в общей сложности 450 тысяч гривен социальной помощи.

В комментарии hromadske, которое провело расследование об этой семье, Киндзерский объяснил, что страховые выплаты связаны с травмой из-за ДТП, в которое он попал 5 лет назад, а пенсию получает с 2014 года из-за бронхиальной астмы с военной службы.

Семейный бизнес и имущество

Также супруги Киндзерские развивали семейный бизнес. Например, тот же санаторий "Лесная песня", где Алла Киндзерская работает врачом, полностью принадлежит ей и мужу.

В 2023 году санаторий заработал 18,5 млн гривен, из которых 13,5 млн — на путевках, проданных государству. В этом году уже 100% дохода санатория обеспечили местные бюджеты.

В собственности Сергея Киндзерского — два земельных участка в элитном районе возле Хмельницкого. На них построен роскошный дом площадью около 300 квадратных метров. Он появился у Сергея в 2017 году. Сейчас за такое придется выложить от 115 тысяч долларов.

Также у Киндзерского есть Volkswagen Touareg 2023 года выпуска, приобретенный за более чем 80 тысяч долларов в июле 2024 года. Кроме того, около одного из поместий супругов был запаркован Volkswagen ID.4 Crozz 2023 года выпуска. Электромобиль стоит около 30 тысяч долларов. Официально авто находится в собственности санатория "Лесная песня".

Дочь Киндзерских, Елена, купила себе дом в закрытом коттеджном городке на выезде из Хмельницкого площадью 220 квадратных метров. Земельный участок женщина приобрела в 2017 году. Дом в ее собственности появился в ноябре 2022 года. Сейчас немного меньшая недостройка здесь обойдется в 150 тысяч долларов. За чуть больший и завершенный дом просят уже 375 тысяч.

Также на дочь оформлена квартира в элитном ЖК "Фонтан" в Хмельницком. Ее Елена Киндзерская купила 16 ноября 2023 года. 79 квадратных метров – рыночная цена 95 тысяч долларов.

26 декабря 2018 года врач Алла Киндзерская приобрела две квартиры в историческом центре Каменец-Подольского — вблизи городской ратуши.

В 2023 году на Закарпатье в поселке Чинадиево женщина получила щедрый подарок: земельный участок с имением, которое сейчас здесь достраивают, от местной жительницы Наталии Мартын, которая занимается торговлей одеждой и обувью и живет в соседнем доме. В декларации земля с домом оценивается в 400 тысяч гривен. На продажу поместья подобного метража здесь выставляют от 110 тысяч долларов. Еще один коттедж Аллы Киндзерской — в том же Чинадиевом, чуть выше, в горах. На фасаде табличка: апартаменты сдаются в аренду.

По территории Украины имущество Киндзерских не ограничивается. В 2019 году врач-терапевт уложилась в строительство в Хорватии. А два года назад семья Киндзерских прикупила там еще и строящуюся квартиру. Речь идет о 79 квадратах в курортном городе Медулин на юге страны. Цены на квартиру подобного метража здесь стартуют от 230 тысяч евро.

Результат сбережений

Врач Киндзерская хранит на счетах в хорватских банках 7 тысяч евро. Наличными на двоих с мужем у них 250 тысяч долларов, 100 тысяч евро и 475 тысяч гривен. Итого это более 15 млн грн.

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В украинских банках семья держит еще более полумиллиона гривен. Чтобы все это накопить, супруги должны работать более 8 лет без затрат на что-либо другое. И это при условии того уровня доходов, задекларированных в 2023 году.

По словам Сергея Киндзерского, все имущество его семьи – это результат многолетних сбережений. “Моя работа, точнее служба, продолжается с 1988 года – с тех пор я начал где-то зарабатывать и экономить. И зарплата была достаточно серьезной, потому что я еще был на офицерских должностях в то время”, — сказал он.

В конце 1980-х Сергей Киндзерский окончил военное училище в Симферополе. В течение 1990-1991 годов являлся заместителем командира роты учебной бригады.

Что с предыдущим скандалом?

Проверки всех, причастных к МСЭК, начались с тех пор, как в стране прогремел скандал с уже бывшей руководительницей МСЭК Хмельнитчины Татьяной Крупой. Ее и ее сына, руководителя облуправления Пенсионного фонда, разоблачили на незаконном обогащении на миллионы долларов.

Тогда в главе медико-социальной экспертной комиссии в общей сложности нашли 6 миллионов долларов наличными, а еще 590 тысяч долларов обнаружили на банковских счетах. Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке: в шкафах, ящиках, нишах. По данным ДБР, во время следственных действий должностная сторона пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно.

Через несколько дней суд отправил Татьяну Крупу под стражу во время проведения следствия. А недавно она заявила, что только ее муж знает, кому принадлежит большая сумма средств, которые нашли во время обыска в их квартире.

Тем временем Владимир Крупа расценивает нынешнюю ситуацию как "горе в семье и издевательства".

“До финала очень далеко. Я знаю свою жену. Она врач, которая помогала людям, а не специалист по недвижимости или специалист по денежным вопросам. Если попадутся профессиональные адвокаты, правоохранительные органы, судьи, то все будет хорошо. Есть надежда, что ее могут выпустить на свободу по недоказанности вины", — сказал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "НОВЫЙ СКАНДАЛ ИЗ МСЕК: врач нагребла миллионы?! История, которая шокирует каждого!"

Напомним, как оказалось, 18 из 25 глав областных МСЭК – официально миллионеры. Об этом говорилось в эксклюзиве TSN.UA.

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