Новый скандал в Минобороны: для ВСУ закупят мины времен Второй мировой по 600 евро за штуку

В Украине назревает очередной скандал. Агентство оборонных закупок Минобороны в последний день прошлого года подписало контракт на поставку противотанковых мин M6A2. В документах на закупку отмечено, что год производства мин – "1941+", а цена этих раритетов времен Второй мировой – 600 евро за штуку. Что об этом известно – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Мины 1941 года по 600 евро за штуку

Украина подписала контракт на поставку противотанковых мин, изготовленных еще 80 лет назад, причем по значительной стоимости. Это соглашение инициировало руководство Агентства оборонных закупок. Как отмечает Defence Express, есть сомнения, что этот древний раритет способен усилить нашу оборону и более 200 миллионов евро могут быть буквально "закопаны в землю".

Информация о скандальном контракте стала известна по материалам Сергея Згурца, которые опубликовало "Эспрессо". Военный эксперт ссылается на осведомленных лиц, вовлеченных в поставку оружия в Украину, а также на специалистов оружейного бизнеса и военных, причастных к применению мин, которые общались с ним на условиях анонимности. Началом этой истории можно считать 31 декабря 2024г.

По словам Згурца, руководитель Агентства оборонных закупок Минобороны Марина Безрукова обратилась с письмом к директору Департамента военно-технической политики, развитию вооружения и военной технике МОУ. В документах содержится просьба оперативно согласовать номенклатуру и количество товаров по государственному контракту с болгарской компанией.

Военный эксперт говорит, что в рамках этого соглашения АОЗ закупает сотни тысяч противотанковых мин M6A2 с взрывателями по цене около 600 евро за единицу. Год производства мин в документации обозначен как "1941+". То есть прошло уже более 80 лет с момента их изготовления. В то же время в контракте отмечается, что "продавец гарантирует пригодность к эксплуатации".

Условия оплаты старых мин

По условиям контракта, первоначально Агентство оборонных закупок производит "платеж в размере 10% от общей стоимости товара". Остальные 90% – по инвойсу и при наличии копии Акта технической проверки товара перед отгрузкой. Сергей Згурец говорит, что директор Департамента по запросу руководительницы АОЗ также ответил письмом, что проект контракта рассмотрен, номенклатура товара соответствует "Перечню потребностей ВСУ" по необходимому приоритету и что контракт согласован.

Процесс взаимодействия между государственным департаментом и предприятием "Агентство оборонных закупок" является обязательной юридической процедурой. Без этого АОЗ не имеет права заключать договоры с поставщиками или продавцами. Все закупаемое оружие и техника должно соответствовать потребностям, определенным Министерством обороны на основе запросов Генштаба.

Что известно о минах М6

С вооружения армии США мины серии M6A1 и M6A2 были сняты еще в конце 1960-х годов. Так как было доказано, что 5 кг взрывчатки мало, чтобы разрушить гусеницы вражеских танков, М6 заменили более мощными минами с массой тротила в 10 кг. Сегодня такие мины еще хранятся в отдельных странах, откуда их готовы продать через посредников. Таким образом, болгарская компания-посредник предложила Украине получить остатки этих боеприпасов.

Сергей Згурец, ссылаясь на собеседника, сказал, что "эти мины — они за пределами Болгарии, на территории третьей страны — просто ржавые". Эксперт выразил сомнение, что эти сотни тысяч мин кто-то осмотрел.

Американские исследования говорят о 35-летнем сроке хранения мины снаряженной тротилом, а советские – 60 лет. И это предельные сроки при надлежащем хранении с соответствующим температурным режимом. В то же время Згурец напомнил, что мина – это еще и взрыватель, соответствующее устройство. В каком состоянии, где и как они хранились эти 50 или 80 лет – неизвестно. Может ли он детонировать мину – выводы можно сделать только после соответствующей технической или лабораторной экспертизы.

Значительная нехватка мин на фронте

По словам журналиста, ВСУ нуждаются в получении значительного количества противотанковых мин. Это напрямую связано с усилением оборонных возможностей почти по всем направлениям фронта. Потребность может измеряться в миллионах мин и со временем растет. В начале 2024 года Згурец говорит, что департамент МОУ Украины — из-за крайне острого дефицита мин ТМ-62 или их аналогов — вообще не включил их в "Перечень закупок на 2024 год". Это якобы повлекло за собой внутренние разборки, потому что это можно было трактовать как небрежное бездействие, граничащее с подрывом обороноспособности. В материале отмечается, что, возможно, именно поэтому Департамент сейчас и не сильно погружался в детали, что это за мина М6А2 и является ли она аналогом мин ТМ-62. Что касается технической пригодности этих мин, то это зона ответственности Агентства оборонных закупок.

В случае "приемки товара" по формальным признакам мины передаются в войска. Но если вдруг по полям с этими минами без потерь будет продвигаться российская техника, потому что что-то не так с подрывниками или какие-то другие технические невзгоды, тогда разбираться будет уже поздно.

По словам Сергея Згурца, если речь идет о годе "1941+", хотя, вероятно, скорее где-то после 1944 г. – это порождает запрос о надежном функционировании этих мин по назначению. Кроме того, по данным военного эксперта, раритетные мины М6А2 времен Второй мировой поставщик предлагает по цене 590 евро, на что соглашается руководство АОЗ. При этом есть данные, что в 2024 году эта же болгарская компания поставляла в Украину более "свежие" противотанковые мины ТМ-62 по цене 550 евро. При этом болгарская компания является посредником, а не производителем мин.

Спецкорреспондент ТСН Юлия Кириенко пишет, что военным "хотят впарить мины, которым 80 лет, за кучу украинских денег". По информации журналистки, противотанковых мин на фронте осталось настолько мало, что "они теперь просто на вес золота". И добавляет, что пугает то, что для проверки кондиции этих мин (то есть качества) Украина должна оплатить 10% от стоимости контракта.

Что говорят в АОЗ

В Агентстве оборонных закупок прокомментировали контракт на закупку партии противотанковых мин, которые, согласно данным СМИ, были произведены в середине прошлого века. Как пояснили в АОЗ, контракт на противотанковые мины, получивший огласку в медиа, был заключен без финансовых обязательств. Никаких средств за эти мины уплачено не было. И согласно условиям контракта, это произойдет только при успешном прохождении технической инспекции всех изделий, включая полигонные испытания.

Отмечается, что заключение этого контракта стратегическое для обеспечения потребностей ВСУ. И противотанковые мины, упомянутые в прессе, находятся на оборонном складе страны НАТО, стоят на вооружении и ежегодно проходят регламентные проверки. В АОЗ отмечают, что упомянутый в медиа год производства мин 1941+ является не средним показателем в этой партии мин в соответствии с контрактом, а лишь более низким пределом, и Агентство будет контрактовать только те мины, которые успешно прошли испытания. Кроме того утверждается, что окончательная цена контракта может быть пересмотрена в сторону уменьшения после проведения инспекции и испытаний товара.

Представительница антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко в колонке "Украинские правде" отметила, что речь идет о складе в одной стране, которая уже торгует с Украиной, но не всегда охотно. На этот склад, по ее словам, претендовали еще две компании... Но первым состав добежал представитель Болгарии. И Агентство оборонных закупок приняло его предложение. В то же время, пишет она, контракт позволяет "забронировать" товар, не рискуя деньгами.

Младший сержант ВСУ в отставке, бывший командир саперного отделения Юрий Гудыменко заявил, что встретился с руководителем Агентства оборонных закупок Мариной Безруковой. По его словам, во время разговора речь шла именно о противотанковых минах, языках, снарядах и прочем.

"Кратко по противотанковым минам: получили гарантию, что без испытаний с участием украинских военных эти мины поставляться не будут. Сейчас в приоритете более "молодые" мины других поставщиков, потому что мина действительно старая (40-50-е годы 20-го века). Проплата не производилась. Мы не отпускаем ситуацию из поля зрения", — отметил военный.

Бракованное оружие на фронте

А на днях ДБР снова шокировало новостью о непригодном оружии в армии. На этот раз следователи разоблачили экс-чиновника Минобороны и двух руководителей госпредприятия, из-за которых боевые подразделения получили бракованные пулеметы. 200 закупленных за государственный счет пулеметов не имели никакой маркировки, соответствующей технической документации и сопроводительных документов. Во время их боевого использования оружие не могло вести непрерывную стрельбу и после первых выстрелов вообще выходило из строя из-за разрушения частей и механизмов. Из-за этого государственный бюджет понес убытки более чем на 193 миллиона гривен, а украинские военные подвергали себя опасности.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НОВЫЙ СКАНДАЛ НА МИЛЛИОНЫ: Минобороны закупает мины времен Второй мировой по 600 евро за штуку?!

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