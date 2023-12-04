Новый скандал в ВСУ: командир обворовал своих подчиненных и чуть не спровоцировал смерть украинцев — все подробности

Командир взвода одесской ПВО обокрал своих подчиненных. Из-за него могли умереть простые люди. Выявили махинации на миллионы и в других воинских частях.

Детальнее о новых скандальных историях рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Командир обокрал подразделение

Командир взвода одесской противовоздушной обороны обокрал свое подразделение и тем самым поставил под угрозу жизнь одесситов, ведь речь идет о ПВО, защищающей украинское небо от вражеских шахедов и ракет. Как это произошло? Военный был тем самым связным: получал и распределял топливо по подразделению, но украл несколько десятков тонн топлива и неплохо на этом заработал.

“Военнослужащий отвечал за получение и выдачу дизельного горючего, предназначенного для нужд подразделения. Для своей наживы он продал более 20 тонн горючего из 30 тонн, выделенных военным. Нанесенный государству ущерб превысил 1,4 млн гривен”, — говорится в сообщении ДБР.

ДБР вручило подозрение, Минобороны заявило о других махинациях

Государственное бюро расследований уже вручило командиру подозрение. За продажу стратегического топлива военнослужащему грозит 8 лет тюрьмы. Но скандалов с руководителями куда больше. На днях о разоблачении махинации в одной из житомирских воинских частей заявили в Министерстве обороны Украины. Там специалисты в ходе проверки обнаружили 28 килограммов золота, 60 килограммов серебра и 590 граммов металлов платиновой группы. И все это добро забыли поставить на учет в часть.

“По инициативе Управления отчуждения и утилизации избыточного военного имущества совместно с Департаментом аудита Минобороны, выявлены и недопущены потери микросхем с содержанием драгоценных металлов в воинской части Житомирской области. В ходе проверки обнаружены блоки с неизвестным содержанием в двух гаражах на территории воинской части. После осмотра выяснилось, что, согласно паспортным данным, в блоках – ориентировочно 50 тонн неучтенных плат с содержанием драгоценных металлов”, – сообщили в ДБР.

Воровство пищи в военных

Если бы этого не обнаружили, государство потеряло бы еще 65 миллионов гривен. Но интересные вещи происходят и в соседней Житомирской области — Киевской. 27 ноября ДБР сообщило, что раскрыло очередную масштабную схему кражи денег у военных. Там чиновники одной из воинских частей на сделках с продуктами для ВСУ положили себе в карман на минимум 5 миллионов гривен. А еду военных продавали на базарах, в магазинах и ресторанах.

Что будет с фигурантами?

Во время санкционированных обысков у фигурантов были изъяты значительные суммы наличных денег, цифры в ДБР не разглашают, впрочем должностным лицам воинской части и одному из коммерсантов правоохранители уже вручили подозрение сразу по нескольким статьям: завладение имущества путем злоупотребления служебным положением или овладение военным положением. Теперь всем виновным грозит до 15 лет тюрьмы, а имущество конфискуют.

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