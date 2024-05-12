Новый скандал: жена экс-комбрига ТРО разъезжала на кроссоверах для ВСУ, в которых нуждались воины (видео)

Это не первый скандал, в который попадает экс-керовщик 116-й отдельной бригады ТРО.

Жена полковника и экс-комбрига ТРО Александра Чахлова ездила на авто для ВСУ, которые закупили на бюджетные средства одного из горсоветов. Сам же военный подозревается в злоупотреблении властью.

В чем обвиняют экс-командира, найденного в квартире и автомобилях, которыми пользовалась семья военного, и которые должны быть на фронте, а не в гараже полковника – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Жена экс-командира бригады ТРО ездила на авто для ВСУ

Жена экс-командира 116 отдельной бригады ТРО Александра Чахлова пользовалась автомобилем, который Полтавский горсовет передал бойцам терробороны. Об этом сообщает издание "Полтавщина". Более того, больше и сам экс-командир не гнушался ездить на авто, которое было приобретено для нужд армии. По данным из Реестра судебных решений, в апреле суд снял арест с двух автомобилей, являющихся военным имуществом: одним автомобилем пользовалась проживавшая в Черновцах жена Чахлова, другим — сам бывший командир. Речь идет о двух Skoda Kodiak, которые для 116 отдельной бригады ТРО приобрели за средства бюджета.

Злоупотребление властью

Такие подробности выяснились, когда суд в Полтаве рассматривал уголовное производство по подозрению Александра Чахлова в злоупотреблении властью во время службы в должности командира 116-й отдельной бригады территориальной обороны. Арест на автомобили был наложен в прошлом году 25 декабря. Из судебного определения известно, что в конце 2022 года департамент по вопросам гражданской защиты Полтавского горсовета передал 116 ОБрТрО два автомобиля, стоимость каждого 2 млн грн. Автомобили были переданы терробороновцам для выполнения задач по противодействию военной агрессии РФ против Украины. Однако тогда автомобили к бойцам так и не попали.

В квартире экс-командира бригады ТРО обнаружили тепловизоры и оптические прицелы

В ноябре прошлого года военный был снят с должности командира и переведен в резерв. Через три недели его квартиру обыскали следователи. В доме обнаружили многие вещи, которыми должны пользоваться военные во время выполнения службы - тепловизоры, оптические прицелы, павербанки и прочее.

25 декабря Октябрьский райсуд Полтавы наложил арест на изъятые вещи из помещения экс-командира и на автомобили, которыми пользовалась семья Чахлова.

Также в середине декабря прошлого года следователи обыскали еще один автомобиль Mitsubishi L200. Этот автомобиль также был на балансе 116 ОБрТрО, однако после снятия с должности командира Александр Чахлов продолжал им пользоваться. В апреле в суд с ходатайством обратилась одна из воинских частей 116-й отдельной бригады терробороны. В ходатайстве просили снять арест с этих двух автомобилей. Рассмотрев обращение, суд принял решение снять арест с транспорта. Ведь воинская часть в полном составе находится в Донецкой области, где выполняет боевые задания для отражения вооруженной агрессии российских окупантов и терробороновцам необходимые автомобили.

Купить модульные домики

Однако это не первый скандал, в который попадает экс-руководитель 116-й отдельной бригады ТРО. Напомним, в октябре прошлого года появилась информация о проверке Госбюро расследований стоимости, по которой закупали военные жилые бытовые модули.

Правоохранители подозревают, что чиновники области закупили военные модульные домики по завышенной цене. Предприниматели переоборудовали старые морские контейнеры под модули, а продали по цене новых конструкций. Однако в ДБР поступило заявление от киевской ОО "Европейский культурный центр" о том, что должностные лица 116-й отдельной бригады территориальной обороны вместе с чиновниками области разворовывали средства на закупки модулей, сообщает издание "Полтавщина". Общая стоимость модулей – около 10 млн грн. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 191 (присвоение и растрата имущества), ч. 4 ст. 425 (небрежное отношение к военной службе) УК Украины. Материалы досудебного следствия рассматривается Октябрьским районным судом Полтавы.

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Скандалы с чиновниками – не редкость

Скандалы с чиновниками, к сожалению, не редкость. Недавно глава департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк попал в громкий скандал. Его жена купила в элитном комплексе столицы квартиру за десятки миллионов гривен. В целом родственник главы Департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка владеет недвижимостью по меньшей мере на 25,5 млн грн по рыночной стоимости. Об этом говорится в расследовании журналистов "Следствия.Инфо".

Как выяснилось, жена Витюка купила квартиру за почти 1,5 млн долл., а мама владеет еще двумя квартирами премиум-класса. И традиционно часть "элитки" была приобретена во время войны.

После огласки этой истории Илья Витюк отстранен от исполнения должностных обязанностей. Более того, его отправили на фронт, где Витюк будет проходить службу в боевом подразделении ГКИБ, которое выполняет оборонные задачи и уничтожает врага и его технику непосредственно в зоне боевых действий. Соответствующее решение об отстранении принял глава Службы безопасности Украины Василий Малюк, пишет Интерфакс-Украина.

ДБР разоблачило в обогащении еще одного бывшего высокопоставленного чиновника ВСУ

НедавноДБР задержало еще одного бывшего высокопоставленного чиновника ВСУ. По данным бюро, он незаконно обогатился на десятки миллионов гривен, а еще создал сеть предприятий, выкачивавших деньги из госбюджета. Самое страшное, что за эти средства государство должно было накормить тысячи украинских военных. За два года полномасштабного вторжения военный приобрел более 50 земельных участков, элитный автомобиль и квартиру в столице.

Примечательно, что в сообщении милиционеров не указано имя военного. Однако, по данным источников ТСН.ua, речь идет о бывшем начальнике Центрального управления продовольственного обеспечения Командования Сил логистики Вооруженных сил Украины полковнике Александре Козловском. Интересно, что подробности хищений на продуктах для Минобороны во время вторжения этой группировки были известны еще в прошлом.

А громкие детали уже были обнародованы в материале "Наши деньги". В частности, отмечается, что должностные лица фирм, записанные на родственников Козловского, создавали видимость обеспечения военных продуктами – они получали деньги за якобы выполненные услуги, но часть продуктов питания так и не была поставлена.

Вернут ли деньги ВСУ

Правоохранители отмечают, что сумма украденных средств более чем на 46 млн. грн. превышает законные доходы Козловского. Радует то, что суд наложил арест на незаконно приобретенные активы военного, и есть шанс, что все украденные деньги будут возвращены государству, а злоумышленники — справедливо наказаны.

Напомним, нардеп Андрей Клочко подозревается в незаконном обогащении на 11 миллионов.

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