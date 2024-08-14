Новый "сюрприз" для украинцев: НБУ ограничит переводы с карты на карту

В ближайшее время украинцев ждут новые неприятные сюрпризы. Несмотря на шквал критики, Национальный банк Украины планирует ограничить переводы денег с карты на карту. Этот вопрос будет рассматриваться уже на этой неделе.

Сколько денег можно будет переводить, чем объясняют введение такого лимита в НБУ и как он повлияет на жизнь украинцев – в эксклюзиве TSN.ua.

Когда введут ограничение переводов

Ограничение на количество и сумму переводов между банковскими картами планируется ввести уже на следующей неделе. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью изданию "Экономическая правда".

"Я думаю, что сейчас мы финализуем окончательное решение, а следующую неделю (с 12 по 18 августа) будем рассматривать его на правлении", – сообщил глава НБУ.

Почему НБУ вводит ограничения на переводы

Андрей Пышный отметил, что после анонса ограничений в мае в обществе возник "шквал критики и непонимания". Впрочем, в НБУ считают, что такое решение необходимо, ведь речь идет о реальной опасности для граждан, которые сознательно передают свои персональные данные и счета для использования в нелегальных финансовых операциях.

"Отдавая свои данные, карточку, счет кому-то на стороне, лицо несет ответственность за все, что с этим счетом сделали. Кроме налоговых обязательств, такие граждане становятся соучастниками преступлений, в которых используются их счета, в частности, по легализации средств, финансированию терроризма, уклонению от уплаты налогов. И они разрушают свою транзакционную историю на долгие годы", – подчеркнул глава НБУ.

Андрей Пышный объяснил, что эти лимиты ввели из-за роста случаев использования карточных счетов для проведения транзитных операций с целью легализации доходов, полученных незаконным путем. Целью ограничения является усиление контроля над финансовыми операциями и предотвращение использования банковской системы для отмывания денег.

Повлияет ли ограничение переводов на нужды волонтеров

Андрей Пышный отметил, что во время подготовки решения НБУ уделил внимание коммуникации с волонтерской средой.

"Мы провели с волонтерами несколько встреч, собрали обратную связь. Показали, как дизайн запланированного решения позволит банкам учесть потребности волонтеров, и дали ответы на вопросы. Градус обсуждения снизился. Это значит, что мы органично подходим к принятию этого решения", – объяснил глава НБУ.

Как ограничение переводов повлияет на украинцев

По словам Андрея Пышного, НБУ проанализировал семь крупнейших банков, охватывающих 91% всей эмиссии карт. По результатам анализа были установлены границы, которые не должны затронуть большинство украинцев.

В частности, речь идет об ограничении только исходящих переводов на частные карты в количестве до 30 транзакций в месяц. Входные переводы и транзакции с использованием IBAN не будут ограничиваться.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Украине ограничат переводы с карты на карту! Что и когда изменится?

Напомним, по словам Пышного, для создания дополнительных инструментов для более эффективной борьбы со схемами "дропов" нужны также изменения в законодательстве.

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