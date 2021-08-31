Новый тренд: как вышиванки стали самым популярным нарядом для праздника Первого звонка

Предпраздничный ажиотаж чувствуют и магазины вышиванок.

В школы Киев 1 сентября не будут пускать родителей без COVID-сертификата о вакцинации или ПЦР-теста. Новые требования для работы в "зеленой зоне" педагогам обнародовала столичная власть. Такие рекомендации были разработаны на все уровни эпидситуации.

Так, школам Киева запретили проводить массовые мероприятия без масок, заходить группами и быть в школе родителям. Запрещено даже индивидуальное посещение школы взрослыми без справки о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста. Министерство рекомендует все торжественные линейки в День знаний провести под открытым небом.

А что стало главным трендом одежды на праздник Первого звонка, в этом году "школьные старты" покажут.

Об этом говорится 31 августа в сюжете ТСН.19:30.

Между ранцами и пеналами на школьных ярмарках у вышиванки — почетное место. Они здесь на разных красок и разной цены, особенно большой выбор для самых маленьких. Вышивка поселилась в гардеробе школьников уже как базовая одежда. На Первое сентября вышитое одеяние — среди главных трендов.

Предпраздничный ажиотаж чувствуют магазины вышиванок, ведь родители школьников детские рубашки и платья с узорами разбирают вперед и заранее и планируют целые семейные композиции.

Шестилетняя Яна в первый класс с мамой готовится более месяца. Все потому, что семья Мухиных выбирает модный нынче для школы — Family Look. Маме и дочке платья-вышиванки непросто подбирать в тон, а еще есть папа.

Дизайнер вышиванок отмечает: сложность в том, что одинаковая одежда у взрослых и детей уже нестильная, а 1 сентября главный — ребенок. И советует сочетать разных цветов вышиванки, но с похожими орнаментами.

Пятерке школьниц из многодетной семьи Соколовых в Хмельницкой области, где маме не хватало средств собрать всех в школу, после сюжета в ТСН помогли зрители со всего мира и подарили, в том числе, и вышиванки.

"Школьные старты": что в этом году стало главным трендом одежды на праздник 1 сентября

Напомним, что Киев не планирует закрывать детсады и начальную школу при новой волны COVID-19.

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