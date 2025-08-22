Новый учебный год в Украине: какие изменения ожидаются

В Украине новые образовательные изменения. / © Unsplash

Более 150 подземных школ до конца этого года, возможное питание для учеников всех классов и повышение зарплат для учителей. Эти темы в частности обсуждали на уже традиционной конференции «Августовская. Образование для меняющегося мира». Минобразования прогнозирует — в этом году обучение продолжат более трех миллионов учеников, среди них почти десятая часть за рубежом.

А вот по крайней мере 160 тысяч учеников, которые в прошлом году были на дистанционке, вернутся в классы.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

По данным правительства, до конца года в Украине должны построить более ста пятидесяти подземных школ, чтобы дети наконец смогли безопасно учиться офлайн. А еще — премьер-министр Юлия Свириденко говорит, что правительство попытается заложить в бюджет на следующий год питание с 1 по 11 классы по всей стране.

Как это — учить детей в подземной школе уже знает директор Сечевого коллегиума Запорожья Галина Волкова. Это заведение с февраля этого года работает на глубине семь метров под землей.

«Когда родители узнали, что Сечевой коллегиум выходит в смешанном формате, они возвращались из-за границы. И сейчас вернулась девочка из Франции и возвращаются с временно оккупированной территории. Я горжусь своими выпускниками. Мы выпустили три класса, около 56 детей, среди них 12 медалистов», — говорит директор Галина Волкова.

Существенные изменения следует ожидать и в профессиональном образовании. Верховная Рада принимает соответствующий закон именно тогда, когда проходит конференция. Именно стереотипы еще советских ПТУ больше всего отпугивают молодежь от профессионального образования — уверен руководитель Черниговского профессионального лицея Максим Поджарий. Хотя все наоборот — есть и возможность получить профессию и начать зарабатывать быстрее.

Принятый закон предоставляет колледжам больше полномочий, в том числе и по сотрудничеству с бизнесом. Уже с этого учебного года правительство увеличивает размер президентских стипендий — до почти 24 тысяч для аспирантов. А вот повышение зарплат для учителей — у Кабмина только в проекте.

Сейчас же из-за маленькой зарплаты убедить молодых специалистов идти учительствовать — руководство школ приравнивает к подвигу.

Поэтому, признается директор Бурштынского лицея, приходится апеллировать к профессиональным чувствам учителя.

Война, нехватка учителей, выезд детей за границу. Ежегодно количество учеников в украинских школах уменьшается. Но иначе, чем готовить молодежь для восстановления страны после победы — выбора у них нет.

