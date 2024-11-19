Новый удар по Харькову: в результате "прилета" пострадало много людей

Во вторник, 19 ноября, россияне ударили по Харькову. Прилет был зафиксирован в киевском районе города. В результате удара пострадали по меньшей мере три человека. Однако количество раненых растет ежеминутно. Первые подробности вражеского удара – в эксклюзиве ТСН.ua.

Удар по Харькову

Российские захватчики в очередной раз атаковали Харьков. "Прилет" произошел в Киевском районе города. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов. Тогда местные телеграмм-каналы опубликовали кадры с огромным столбом дыма в городе.

По состоянию на 13:19, 19 ноября, стало известно о трех пострадавших. За 15 минут количество раненых выросло до семи.

А еще через несколько минут глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов сообщил о 9 раненых. Впоследствии он отметил, что пять человек госпитализированы, а двое гражданских мужчин в тяжелом состоянии.

Количество пострадавших снова возросло

Уже через полчаса руководитель Харьковской ОВ Олег Синегубов сообщил, что пострадавших уже десять — это 9 мужчин и 1 женщина. У нее остра реакция на стресс. Среди мужчин младшему 18 лет. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Остальные — в среднем, четверо госпитализированных. А затем мэр города Игорь Терехов уточнил, что количество пострадавших продолжает расти. По состоянию на 14:33, 19 ноября, их 12. Пока другие подробности трагедии неизвестны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: СРОЧНО! УДАР ПО ХАРЬКОВУ!

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