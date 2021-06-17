Новый уровень отношений: Кулеба рассказал, что изменит визит Зеленского в США

МИД активно работает над организацией поездки Зеленского в США.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что его команда сейчас занимается подготовкой визита президента Владимира Зеленского в США.

Об этом Кулеба сказал 17 июня в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

Глава МИД убежден, что этот визит может многое изменить в плане вывода двусторонних отношений между странами на новый уровень в сфере безопасности.

"Вы знаете, что на сегодня США является основным союзником, партнером Украины в вопросе безопасности, в вопросе укрепления нашей обороны. Нам всегда есть, о чем поговорить", — сказал Кулеба.

Министр сообщил, что сегодня, 17 июня, он разговаривал с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, с которой обсудил подготовку визита президента Зеленского.

"Меня очень радует, что американская сторона хочет видеть не церемониальный визит, а визит, который принесет конкретные результаты. Это полностью совпадает с нашим видением — и мы уже работаем над организацией", — сказал глава украинского внешнеполитического ведомства.

По его словам, главной темой визита Зеленского в Вашингтон станет привлечение США к процессу мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

"Право на владу": что может изменить вероятный визит Зеленского в США

Напомним, 7 июня Джо Байден во время телефонного разговора с Зеленским пригласил украинского президента в Белый дом.

Впоследствии стало известно, что Зеленский встретится с Байденом ориентировочно в конце июля.

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