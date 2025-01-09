Новый вирус из Китая уже в Киеве: болезнь "косит" украинцев

Инфекция может быть особенно опасна для младенцев, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Новая зараза из Китая уже появилась в Киеве. Не успели украинцы забыть ковид, как в столице обнаружили первый случай метапневмовируса. Чем он опасен и что советуют врачи? Главный санврач столицы рассказал, как уберечься и в каком состоянии сейчас первый инфицированный. Все детали – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Зараза из Китая

Украинские медики забили тревогу из-за вспышки метапневмовируса (HMPV), которая может вызывать заболевания верхних и нижних дыхательных путей у людей всех возрастов. О проблеме заговорили, потому что вирус набирает обороты в мире.

В Украине с начала эпидсезона уже зарегистрировано 14 официально подтвержденных случаев. Болезнь опасна для маленьких детей, пожилых людей и лиц с ослабленной иммунной системой.

Что известно о HMPV

Примерный инкубационный период вируса – от 3 до 6 дней, а средняя продолжительность заболевания может изменяться в зависимости от тяжести, в среднем – 7-10 дней. HMPV наиболее активен в умеренном климате в течение поздней зимы и весны.

Известно, что заражение происходит капельным путем и может произойти повторно. Заболевание чаще протекает легко (насморк, кашель), но возможно тяжелое течение с развитием дыхательной недостаточности, поэтому нужно быть осторожными и обращаться к врачам.

Как обнаруживают опасный вирус

По словам Сергея Чумака, главного санитарного врача Киева, метапневмовирус относится к респираторной группе.

"Такие вирусы всегда были, есть и будут. Периодически они фиксируются в Киеве, особенно во время эпидемиологического сезона, как сейчас. В прошлом году в нашей вирусологической лаборатории был выявлен только один случай метапневмовируса. Здесь следует отметить, что лабораторные исследования проводятся выборочно – дозорные лечебные учреждения привозят нам образцы и мы исследуем материал, как на наличие гриппа, так и метапневмовируса", – объяснил Чумак.

Первый случай HMPV зафиксирован в Киеве

Сергей Чумак добавил, что на прошлой неделе специалисты лаборатории обнаружили метапневмовирус в образцах жителя столицы. Пока это единственный случай в Киеве. Пациентом оказался мужчина, но медики не разглашают его точный возраст.

"Мужчина – житель Киева. Он никуда за границу не выезжал, находился в Киеве. Сейчас этот человек более-менее нормально чувствует себя. Тяжелого течения болезни нет. Мужчина обратился к врачу за медицинской помощью. Медицинское учреждение является дозорным и образцы его материалов попали к нам на исследование. За прошедшую неделю это первый случай обнаружения HMPV в Киеве, один из 14 лабораторно подтвержденных в Украине", – отметил Сергей Чумак.

Возможные осложнения течения болезни

Главный санврач Киева соглашается, что неподтвержденных случаев может быть больше, потому что люди не всегда обращаются за помощью и предоставляют образцы на исследования. Пациенты могут переносить вирус в легкой форме, но известно, что возможны и осложнения, как от любого респираторного заболевания – гриппа, коронавируса или ОРВИ.

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"Возможны осложнения. Если заболел маленький ребенок, или из-за ослабленного иммунитета, у пожилых людей. В таких случаях метапневмовирус может быть опасным. Уберечься от болезни можно благодаря вакцинации, как от ковида и гриппа, в таком случае болезнь протекает легче. Но пока тяжелых больных HMPV в Киеве нет", – объяснил специалист.

Профилактика инфекции

Что касается профилактики, то, по словам Сергея Чумака, здесь правила просты – как это было и во время эпидемии коронавируса и ОРВИ.

"Нужно избегать массового скопления людей, не контактировать с явно больными лицами, а если уже заболели, то оставайтесь дома и обращайтесь за помощью к врачу. Конечно, если вам нужно в больницу или уладить какие-то другие дела, то нужно одевать защитную маску. Если болеете дома, нужно регулярно проветривать помещение, делать влажную уборку и обязательно мыть руки после улицы и транспорта", – посоветовал Сергей Чумак.

Китайский вирус

Врач-эпидемиолог Ольга Голубовская на своей странице в Facebook писала о первых в сезоне зафиксированных случаях этого вируса в Украине. По ее словам, заражение происходит воздушно-капельным путем, инкубационный период составляет от 3 до 6 дней, а продолжительность заболевания не превышает десяти суток.

В то же время, Голубовская говорит, что чаще всего встречаются две формы болезни — легкая (насморк и кашель) и тяжелая, которая может привести к тяжелой дыхательной недостаточности. Для подтверждения диагноза пациентам нужно проводить тестирование для выявления этой болезни.

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Врач отмечает, что при появлении первых симптомов – насморк, кашель, одышка – необходимо обратиться к специалисту. В случаях ухудшения состояния специалист советует пациентам не медлить и соглашаться на госпитализацию.

Голубовская также акцентировала, что обычная профилактика инфекции заключается в избежании или уменьшении рисков воздушно-капельной передачи вируса. Это ограничение контактирования с больными респираторными заболеваниями, мытье рук, проветривание помещений, влажная уборка. Все это, конечно, не гарантирует 100-процентную безопасность, но уровень рисков зависит от дозы "нападающего" возбудителя: чем она меньше, тем больше шансов на легкое течение болезни, пояснила врач.

Всплеск вируса в Китае

Недавно в Китае была зафиксирована значительная вспышка метапневмовируса HMPV, которая преимущественно поражает детей в северных регионах. Этот вирус вызывает симптомы, похожие на простуду или грипп, такие как кашель, лихорадка, заложенность носа и общая слабость. Об этом пишет The Independent.

Хотя обычно болезнь проходит в легкой форме, у определенных групп риска она может приводить к тяжелым осложнениям, таким как пневмония. К этим группам относятся младенцы, пожилые люди и те, у кого ослаблен иммунитет.

Этот респираторный вирус впервые был идентифицирован в 2001 году. Он передается воздушно-капельным путем или через контакт с загрязненными поверхностями.

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На сегодня специфической вакцины или лекарства против метапневмовируса не существует, поэтому лечение преимущественно сосредоточено на снятии симптомов. Рост заболеваемости HMPV в Китае совпадает с зимним сезоном, когда холодная погода и пребывание в закрытых помещениях способствуют активному распространению респираторных вирусов.

Национальная администрация Китая по контролю и профилактике заболеваний отметила, что количество случаев респираторных инфекций, в частности HMPV, значительно возросло этой зимой. Несмотря на это, китайские власти называют ситуацию типичной сезонной вспышкой.

Представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что заболевания этой зимой менее тяжелые и имеют меньший масштаб, чем в прошлом. Правительство активно внедряет программы мониторинга, в частности, отслеживание случаев пневмонии неизвестного происхождения. В некоторых больницах введены дополнительные меры контроля, чтобы не допустить повторения хаоса, который наблюдался в начале пандемии Covid-19.

Вирус распространяется по миру

На фоне ситуации соседние страны внимательно следят за развитием событий в Китае. Гонконг уже сообщил о нескольких случаях HMPV, а Камбоджа и Тайвань предупреждают своих граждан о рисках, связанных с этим вирусом.

В Тайване отметили, что HMPV представляет наибольшую опасность для детей, пожилых и людей с хроническими болезнями. В то же время в Индии официальные лица пытаются успокоить общественность и уверяют, что этот вирус похож на другие респираторные вирусы, традиционно циркулирующие в зимний период.

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СМИ сообщают, что метапневмовирус с геометрической прогрессией распространяется по миру. По данным Минздрава Индии, в стране заболело уже двое детей.

Респираторный вирус hMPV из Китая добрался до Казахстана. Хотя ВОЗ пока не классифицировала вспышку метапневмовируса в Китае как глобальную угрозу, рост случаев заставил усилить меры по мониторингу. Местные власти стремятся избежать повторения кризиса, подобного началу пандемии коронавируса.

Происхождение Covid-19

А между тем вспомнили и о ковиде. В Конгрессе США заявили, что коронавирус имеет лабораторное происхождение. Он, скорее всего, был создан в китайской лаборатории при финансовой поддержке США. Также окончательно объявлено, что сам вирус искусственный. Об этом заявил американский подкомитет по коронавирусной пандемии.

По информации источника, сотрудники Уханьского института вирусологии проводили опыты по усилению функций вирусов, включая их генетические модификации, и не придерживались при этом правил биобезопасности. Вирус обладает биологическими характеристиками, которые не были обнаружены в природе. Кроме того, вирус во время естественного возникновения пандемии имеет несколько очагов, а не один, как в ситуации с ковидом. Также отмечается, что исследователи Уханьского института вирусологии заболели вирусом, похожим на COVID, осенью 2019 года, за несколько месяцев до того, как COVID-19 был обнаружен.

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