Новый закон о мобилизации: как изменятся действия полиции — ответ министра

Полиция не будет выдавать повестки – это исключительно работа территориальных центров комплектования.

После принятия нового закона о мобилизации полиция будет осуществлять проверку военно-учетных документов, разыскивать граждан, не явившихся в ТЦК, и доставлять их в военкомат.

Об этом в эксклюзивном интервью "1+1" сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Глава МВД подчеркнул, что любая проверка документов у граждан работниками полиции будет производиться с видеофиксацией.

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"Проверка документов, которые определяют либо наличие "брони", либо наличие приписного свидетельства — это все должно быть задокументировано на видеокамеру. Полиция имеет право останавливать автомобиль, полиция имеет право проверять документы”, – отметил Игорь Клименко.

Также министр подтвердил, что у полиции есть запросы от территориальных центров комплектования по розыску лиц, получивших повестку, но не пришедших в ТЦК.

"Конечно, полиция, получив такое сообщение, разыскивает такое лицо и затем такое лицо мы приводим в ТЦК для установления, что произошло", — пояснил он, добавив, что задержание лица, совершившего административное правонарушение, может длиться не более 3 часов.

"Могу сказать: полиция не будет выдавать повестки — это исключительно работа территориальных центров комплектования... Полиция будет находиться на улице, и в случае нарушения закона она будет реагировать", — подчеркнул Игорь Клименко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Почему полицейских бронируют от мобилизации и как будут вручать теперь повестки?"

Напомним, у полиции есть в своих базах информация о сотнях тысяч человек, которые, возможно, уклоняются от мобилизации.

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