Новый закон о мобилизации вступил в силу: каковы основные изменения и кого они касаются

Как обновить свои данные, кто может вручать повестки, кому отсрочку.
Сегодня, 18 мая, в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.
ТСН.ua информирует об основных изменениях.
Кому нужно обновить данные в ТЦК
После 18 мая все граждане Украины, состоящие на военном учете, в течение 60 дней обязаны обновить свои личные данные в ТЦК. Также это можно будет сделать в Центре предоставления административных услуг или через электронный кабинет военнообязанного.
Обновить свои военно-учетные данные от 18 мая должны:
- призывники в возрасте 17-25 лет, имеющие удостоверение о приписке;
- военнообязанные в возрасте 25-60 лет, имеющие временное удостоверение или военный билет;
- женщины-медики и фармацевты, состоящие на военном учете.
Те граждане, которые обновили свои данные в ТЦК, могут повторно не приходить в военкоматы после 18 мая. А вот те, мужчины, у которых в военном билете было написано ограниченно пригодный, обязательно должны явиться в ТЦК и повторно пройти ВЛК. Такого статуса больше не будет. Подробнее об этом здесь.
Какие именно данные нужно обновить
С 18 мая 2024 года в течение 60 суток все военнообязанные граждане должны уточнить:
- адрес проживания;
- номера средств связи;
- адреса электронной почты (при наличии электронной почты);
- другие персональные данные.
Какие документы нужно взять с собой в ТЦК: полный список
Согласно законодательству, граждане, планирующие посетить ТЦК, должны принести с собой оригиналы и копии таких документов :
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный код;
- военно-учетный документ;
- медицинские документы;
- удостоверение водителя (при наличии);
- документы об образовании;
- документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью (если есть);
- документы, подтверждающие право на отсрочку (если есть).
Как обновить данные: три способа
Сначала обещали, что сделать это можно будет тремя способами:
- в центре предоставления административных услуг,
- в территориальном центре комплектования,
- дистанционно через электронный кабинет призывника, заработающего в тестовом режиме от 18 мая.
Однако правительство до сих пор не предоставило ЦНАПам доступ к необходимым системам для обновления данных военнообязанных.
Кроме того, военнообязанным, не имеющим ни одного военно-учетного документа, все равно придется идти в ТЦК. Детальнее об этом мы писали раньше.
Электронный кабинет военнообязанного Минобороны запускает тоже 18 мая. Это пообещала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире Радио Свобода.
Чтобы обновить данные, необходимо будет выполнить несколько шагов:
- загрузить мобильное приложение из App Store или Google Play Market;
- пройти авторизацию в приложении;
- заполнить все необходимые данные.
После этого можно будет получить сразу информацию из базы военнообязанных "Оберег" для того, чтобы посмотреть, какие данные есть о человеке в реестре. Все, что известно об электронном кабинете и "Обереге" — здесь.
Обновление данных в ТЦК: дедлайн
Обновление данных должно произойти в течение 60 дней от вступления в силу изменений в закон о мобилизации, то есть до 16 июля.
Военный документ – всегда с собой
Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь с собой военно-учетный документ. Даже исключены из военного учета, или имеющие бронь или отсрочку. Речь идет о приписном удостоверении, военном билете или временном удостоверении военнообязанного. Право проверять такие документы предоставлено работникам ТЦК и СП, полицейским, пограничникам (в пограничной полосе или на пунктах пропуска).
Новые правила для прохождения ВЛК
Новым законом о мобилизации предусмотрены изменения в прохождении ВЛК. Статус "ограниченно пригодных" убрали еще в марте в изменениях в законы о правах военных и полицейских на соцзащиту. Отныне в приказе четко прописали, что медицинские осмотры должны длиться не более 14 дней (при дополнительных медицинских обследованиях), и решения ВЛК должны выдавать человеку под подпись на руки. Раньше это было вероятно, но необязательно.
Установлены сроки действительности решений ВЛК: 5 лет в мирные времена и год в военные.
Также снизили коррупционные риски. Теперь если человека признают непригодным с исключением из военного учета, это решение должно утвердить еще одна ВЛК выше по статусу. Раньше для признания непригодности было достаточно заключения из одной ВЛК.
Все детали новых правил прохождения ВЛК – в материале.
Новые полномочия полиции
Одним из новых полномочий полиции будет проверка личности военного билета, который теперь все военнообязанные лица от 18 до 60 лет должны носить с собой.
Аналогичные полномочия имеют пограничники в приграничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска.
Работник ТЦК и полицейский могут потребовать показать документ, удостоверяющий личность.
При проверке документов представитель ТЦК или полицейский могут осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предоставления и проверки документов. Кроме того, они получат доступ к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Подробнее – здесь.
Новые штрафы для уклоняющихся
9 мая 2024 года Верховная Рада приняла законопроект № 10379, которым позволила заочно налагать штрафы на уклоняющихся и значительно увеличила их размер.
За нарушение военного учета:
- в мирное время – от 3 400 до 5 100 гривен;
- в военное время (или повторное нарушение) — от 17 000 до 25 500 гривен.
За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:
- для граждан – от 5 100 до 8 500 гривен;
- для должностных и юридических лиц – от 17 000 до 34 000 гривен.
За уклонение от мобилизации в военное время:
- для граждан – от 17 000 до 25 500 гривен;
- для должностных и юридических лиц – от 34 000 до 59 000 гривен.
Детальнее о штрафах — по ссылке.
Кто потеряет отсрочку
Отсрочку с сегодняшнего дня теряют:
- родители трех и более детей, имеющих задолженность по уплате алиментов более чем за три месяца;
- мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, а мать ребенка не лишена родительских прав, не умерла, не имеет статуса пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, не находится в местах лишения свободы;
- студенты, получающие второе образование, непоследовательно выше уровня первого (например бакалавр снова учится на бакалавра);
- педагоги колледжей, вузов и школ, имеющих на одном месте работы менее 0,75 ставки;
- мужчины, чья жена имеет ІІІ группу инвалидности.
Детальнее об отсрочках мы писали раньше.
Базовая военная подготовка
В новом законе о мобилизации отменяется срочная военная служба, а вводится базовая подготовка.
Прохождение базовой подготовки теперь будет обязанностью мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. До 24 лет будет возможность выбирать период службы.
Для украинских студентов мужской статьи она будет обязательной. От прохождения базовой подготовки в высших учебных заведениях всех форм собственности будут освобождены студенты, которые по состоянию здоровья будут признаны непригодными к военной службе.
Базовую военную подготовку смогут пройти и девушки, но исключительно по желанию.
Во время военного положения базовая подготовка продлится три месяца. В мирное время – 5 месяцев. Подробнее – здесь.
Напомним, ранее мы подробно писали о главных изменениях в мобилизации от 18 мая.
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