Новый закон о мобилизации вступил в силу: каковы основные изменения и кого они касаются

Как обновить свои данные, кто может вручать повестки, кому отсрочку.

Сегодня, 18 мая, в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации.

ТСН.ua информирует об основных изменениях.

Кому нужно обновить данные в ТЦК

После 18 мая все граждане Украины, состоящие на военном учете, в течение 60 дней обязаны обновить свои личные данные в ТЦК. Также это можно будет сделать в Центре предоставления административных услуг или через электронный кабинет военнообязанного.

Обновить свои военно-учетные данные от 18 мая должны:

призывники в возрасте 17-25 лет, имеющие удостоверение о приписке;

военнообязанные в возрасте 25-60 лет, имеющие временное удостоверение или военный билет;

женщины-медики и фармацевты, состоящие на военном учете.

Те граждане, которые обновили свои данные в ТЦК, могут повторно не приходить в военкоматы после 18 мая. А вот те, мужчины, у которых в военном билете было написано ограниченно пригодный, обязательно должны явиться в ТЦК и повторно пройти ВЛК. Такого статуса больше не будет. Подробнее об этом здесь.

Какие именно данные нужно обновить

С 18 мая 2024 года в течение 60 суток все военнообязанные граждане должны уточнить:

адрес проживания;

номера средств связи;

адреса электронной почты (при наличии электронной почты);

другие персональные данные.

Какие документы нужно взять с собой в ТЦК: полный список

Согласно законодательству, граждане, планирующие посетить ТЦК, должны принести с собой оригиналы и копии таких документов :

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

военно-учетный документ;

медицинские документы;

удостоверение водителя (при наличии);

документы об образовании;

документы о составе семьи, наличии детей или уходе за лицами с инвалидностью (если есть);

документы, подтверждающие право на отсрочку (если есть).

Как обновить данные: три способа

Сначала обещали, что сделать это можно будет тремя способами:

в центре предоставления административных услуг,

в территориальном центре комплектования,

дистанционно через электронный кабинет призывника, заработающего в тестовом режиме от 18 мая.

Однако правительство до сих пор не предоставило ЦНАПам доступ к необходимым системам для обновления данных военнообязанных.

Кроме того, военнообязанным, не имеющим ни одного военно-учетного документа, все равно придется идти в ТЦК. Детальнее об этом мы писали раньше.

Электронный кабинет военнообязанного Минобороны запускает тоже 18 мая. Это пообещала заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире Радио Свобода.

Чтобы обновить данные, необходимо будет выполнить несколько шагов:

загрузить мобильное приложение из App Store или Google Play Market;

пройти авторизацию в приложении;

заполнить все необходимые данные.

После этого можно будет получить сразу информацию из базы военнообязанных "Оберег" для того, чтобы посмотреть, какие данные есть о человеке в реестре. Все, что известно об электронном кабинете и "Обереге" — здесь.

Обновление данных в ТЦК: дедлайн

Обновление данных должно произойти в течение 60 дней от вступления в силу изменений в закон о мобилизации, то есть до 16 июля.

Военный документ – всегда с собой

Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны иметь с собой военно-учетный документ. Даже исключены из военного учета, или имеющие бронь или отсрочку. Речь идет о приписном удостоверении, военном билете или временном удостоверении военнообязанного. Право проверять такие документы предоставлено работникам ТЦК и СП, полицейским, пограничникам (в пограничной полосе или на пунктах пропуска).

Новые правила для прохождения ВЛК

Новым законом о мобилизации предусмотрены изменения в прохождении ВЛК. Статус "ограниченно пригодных" убрали еще в марте в изменениях в законы о правах военных и полицейских на соцзащиту. Отныне в приказе четко прописали, что медицинские осмотры должны длиться не более 14 дней (при дополнительных медицинских обследованиях), и решения ВЛК должны выдавать человеку под подпись на руки. Раньше это было вероятно, но необязательно.

Установлены сроки действительности решений ВЛК: 5 лет в мирные времена и год в военные.

Также снизили коррупционные риски. Теперь если человека признают непригодным с исключением из военного учета, это решение должно утвердить еще одна ВЛК выше по статусу. Раньше для признания непригодности было достаточно заключения из одной ВЛК.

Все детали новых правил прохождения ВЛК – в материале.

Новые полномочия полиции

Одним из новых полномочий полиции будет проверка личности военного билета, который теперь все военнообязанные лица от 18 до 60 лет должны носить с собой.

Аналогичные полномочия имеют пограничники в приграничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска.

Работник ТЦК и полицейский могут потребовать показать документ, удостоверяющий личность.

При проверке документов представитель ТЦК или полицейский могут осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предоставления и проверки документов. Кроме того, они получат доступ к Единому государственному реестру призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег". Подробнее – здесь.

Новые штрафы для уклоняющихся

9 мая 2024 года Верховная Рада приняла законопроект № 10379, которым позволила заочно налагать штрафы на уклоняющихся и значительно увеличила их размер.

За нарушение военного учета:

в мирное время – от 3 400 до 5 100 гривен;

в военное время (или повторное нарушение) — от 17 000 до 25 500 гривен.

За нарушение законодательства об обороне и мобилизации в мирное время:

для граждан – от 5 100 до 8 500 гривен;

для должностных и юридических лиц – от 17 000 до 34 000 гривен.

За уклонение от мобилизации в военное время:

для граждан – от 17 000 до 25 500 гривен;

для должностных и юридических лиц – от 34 000 до 59 000 гривен.

Детальнее о штрафах — по ссылке.

Кто потеряет отсрочку

Отсрочку с сегодняшнего дня теряют:

родители трех и более детей, имеющих задолженность по уплате алиментов более чем за три месяца;

мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет, а мать ребенка не лишена родительских прав, не умерла, не имеет статуса пропавшей без вести или безвестно отсутствующей, не находится в местах лишения свободы;

студенты, получающие второе образование, непоследовательно выше уровня первого (например бакалавр снова учится на бакалавра);

педагоги колледжей, вузов и школ, имеющих на одном месте работы менее 0,75 ставки;

мужчины, чья жена имеет ІІІ группу инвалидности.

Детальнее об отсрочках мы писали раньше.

Базовая военная подготовка

В новом законе о мобилизации отменяется срочная военная служба, а вводится базовая подготовка.

Прохождение базовой подготовки теперь будет обязанностью мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. До 24 лет будет возможность выбирать период службы.

Для украинских студентов мужской статьи она будет обязательной. От прохождения базовой подготовки в высших учебных заведениях всех форм собственности будут освобождены студенты, которые по состоянию здоровья будут признаны непригодными к военной службе.

Базовую военную подготовку смогут пройти и девушки, но исключительно по желанию.

Во время военного положения базовая подготовка продлится три месяца. В мирное время – 5 месяцев. Подробнее – здесь.

Напомним, ранее мы подробно писали о главных изменениях в мобилизации от 18 мая.

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