Новый закон о мобилизации вступил в силу: ТЦК "развязывают руки" — все о полномочиях

По состоянию на 2023 год количество ТЦК и СП достигало более 200.

ТЦК или территориальные центры комплектования – эту аббревиатуру или словосочетание мы видим почти каждый день в нашей повседневной жизни. Таковы реалии войны в Украине. Обычно ТЦК воспринимают как структуру по штамповке и выдаче повесток, а на самом деле – это крупная организация с немалым функционалом.

Что это за структура, кем управляется, финансируется и какие полномочия и задачи выполняет – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

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Что такое ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), начиная с 2022 года, заменили прежнюю систему военных комиссариатов. То есть другими словами ТЦК – это бывшие военкоматы, но с более расширенными функциями. Особенно это будет ощутимо с 18 мая, поскольку новый закон о мобилизации вступил в силу и для всех военнообязанных в Украине и за рубежом наступила "горячая пора".

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки являются органами военного управления, обеспечивающими выполнение законодательства по вопросам воинского долга и военной службы, мобилизационной подготовки и мобилизации.

К слову, первый пилотный проект по созданию ТЦК и СП был введен в Черниговской области от 1 августа 2017 года. Впоследствии успешный опыт был распространен на всю структуру военных комиссариатов Украины. Через год переформирование военных комиссариатов в ТЦК прошло в 4 областях Украины, а через два года — ТЦК и СП появились во всех регионах страны.

Задания ТЦК и СП

Главная задача военкоматов — отбор граждан для прохождения военной службы в военном резерве Вооруженных сил, службы по контракту (на должностях рядового, сержантского и старшинского состава), поступления в высшие военные учебные заведения Минобороны и военные учебные подразделения высших учебных заведений. Написано красиво, а вот на практике не всегда выглядит так, как на бумаге. Все мы уже знаем и видели видео так называемой "кроткий мобилизации" от некоторых представителей ТЦК.

Какие функции и обязанности есть у ТЦК и СП

Обычно, ТЦК воспринимают как структуру по штамповке и выдаче повесток, но на самом деле это крупная организация с немалым функционалом.

Основными функциями и обязанностями военкоматов являются:

"выполнять решение призывных комиссий о призыве граждан на срочную военную службу;

взаимодействовать с местными госадминистрациями по привлечению граждан на военную службу и прохождение гражданами альтернативной (невоенной) службы;

вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, а также учет граждан Украины, заключивших контракт добровольца территориальной обороны, ветеранов войны и военной службы и других лиц.

оформлять и выдавать военно-учетные документы призывникам, военнообязанным и резервистам;

взаимодействовать с местными госадминистрациями, другими государственными органами, органами местного самоуправления по вопросам военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, бронирование военнообязанных на период мобилизации и военное время;

проводить среди населения рекламно-агитационную работу;

осуществлять мероприятия оповещения и призыва граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и Службы внешней разведки);

предоставлять командирам воинских частей информацию о военнообязанных, состоящих на военном учете.

разрабатывать планы проведения мобилизации человеческих и транспортных ресурсов, усовершенствования системы оповещения, сбора и поставки указанных мобилизационных ресурсов на соответствующей территории;

рассматривают обращения военнослужащих, работников и членов их семей, а также граждан по вопросам, относящимся к их компетенции.

выдают справки гражданам о прохождении военной службы, в частности, о периоде участия в боевых действиях для учета в стаж".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Все о ТЦК в Украине: что это такое, чем занимаются и кем финансируются

Полномочия ТЦК

Также отдельно следует отметить и полномочия ТЦК.

ТЦК и СП обладают следующими полномочиями:

В установленном порядке обращаться в местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления по вопросам содействия осуществлению отбора граждан для прохождения службы в военном резерве Вооруженных сил, военной службы по контракту, поступления в высшие военные учебные заведения Минобороны и военных учебных подразделений высших учебных заведений;

Проводить и организовывать мероприятия по патриотическому воспитанию населения.

Центр осуществляет свои полномочия по взаимодействию с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и другими государственными органами, предприятиями, организациями и учреждениями независимо от формы собственности и подчинения".

Кому подчиняются ТЦК в Украине

В информационном пространстве встречается информация, что ТЦК и СП являются частными коммерческими организациями, а не государственными структурами. Однако ТЦК – это не частные компании, это государственная организация. Юрист и адвокат Ростислав Кравец рассказал, что деятельность ТЦК и СП осуществляется в рамках правового поля. Они юридические лица и имеют все необходимые для работы права.

Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией и законами Украины, а также указами президента Украины и постановлениями Верховной Рады Украины, принятыми в соответствии с Конституцией и законами Украины, актами Кабинета министров Украины, приказами и директивами министра обороны и начальника Генерального штаба Вооруженных сил и правительственным Положением., – подчеркнул он.

Общее руководство центром осуществляет Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины. Он утверждает штат, штатное расписание и структуру. ТЦК и СП обладают самостоятельным балансом, регистрационными счетами органов Казначейства. Содержание Территориального центра комплектования и социальной поддержки осуществляется за счет средств, предусмотренных Минобороной в государственном бюджете. Центры снабжаются военным имуществом в соответствии со штатом и табелем к нему.

Структура ТЦК и их права

Сама структура ТЦК зависит от объемов учетной, призывной и мобилизационной работы. В целом иерархия ТЦК и СП выглядит так: есть районные и городские территориальные центры комплектования и социальной поддержки.

Органы местного военного управления возглавляют руководители, организующие деятельность территориальных центров комплектования и социальной поддержки. ТЦК и СП комплектуются военнослужащими, работниками Вооруженных сил Украины, боевыми офицерами.

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Возглавляет ТЦК начальник, который:

осуществляет общее руководство центром и филиалами;

несет ответственность за выполнение задач, возложенных на центр и филиалы;

выдвигает предложения, касающиеся изменения штата, штатного расписания центра и его структуры;

определяет функции филиалов и их задач;

издает распоряжения, приказы, организует и контролирует их исполнение в пределах своей компетенции;

утверждает должностные инструкции работников центра и должностные обязанности военнослужащих;

организует повышение квалификации военнослужащих и работников центра;

занимается ведением учета, составлением и представлением отчетов, определенных законодательством;

представляет центр в отношениях с органами местного самоуправления, органами исполнительной власти и другими государственными органами, учреждениями, предприятиями и организациями, независимо от формы собственности и подчинения;

обеспечивает защиту информации, составляющую государственную тайну;

направляет отобранных кандидатов для прохождения военной службы по контракту на медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией для определения состояния здоровья и степени пригодности к военной службе.

По состоянию на 2023 год количество ТЦК и СП достигало более 200, они распределены между четырьмя оперативными командованиями: Юг, Север, Запад, Восток. Некоторые из них отделены территориальные структурные подразделения в составе центра – филиалы.

Кем финансируются военкоматы

Как говорится в Положении о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, финансовом и материальном обеспечении мероприятий, связанных с исполнением воинского долга, осуществляется за счет средств государственного бюджета, а также других источников. Личный состав военкомата, а также транспорт и материально-технические средства содержатся за счет сметы Минобороны.

ТЦК "развязывают руки"

Примечательно, что с вступлением в силу главного мобилизационного закона ТЦК наделяются еще некоторыми интересными полномочиями, которые могут наделать нервы военнообязанным и уклоняющимся. Так, с 18 мая полиция и представители ТЦК получили право требовать у мужчин в возрасте 18-60 лет военно-учетные документы вместе с документами, удостоверяющими личность. То есть на период военного положения граждане должны иметь военный билет. Кроме того, полиция и представители ТЦК смогут фиксировать данную процедуру на видео. Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковник Юрий Глущенко в эфире радио НВ рассказал, что работники военкомата с помощью Единого государственного реестра смогут проверять, обновил ли военнообязанный свои данные.

Есть и другие изменения в мобилизационных процессах, которые начинают действовать с 18 мая 2024 года. Например, если повестка вручена по всем правилам, но вы по определенным причинам проигнорировали ее и не сообщили ТЦК о причинах неприбытия или так и не обновили свои данные, одним словом, нарушили закон о мобилизации – придется отвечать.

И здесь на помощь ТЦК приходит полиция, потому что военнослужащие могут обратиться к правоохранителям с запросом об административном задержании и доставке такого нарушителя-уклонятеля в военкомат. Если в течение пяти дней полиции не удалось разыскать и доставить военнообязанного, ТЦК направляет заказным письмом такому лицу требование явиться в военкомат. Требование считается врученным с момента, когда работник почты ставит подпись о получении адресатом, либо – отметку о том, что адресат отказался получать документ, либо его невозможно вручить по месту регистрации. Что может быть дальше, объясняют юристы.

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В случае если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования ТЦК и СП не выполнил, то в отношении нарушителя применяются меры воздействия в виде лишения права вождения на срок до выполнения требования ТЦК СП.

Еще из достопримечательностей — становятся возможны так называемые заочные штрафы за нарушение правил военного учета и уклонение от мобилизации. Потому что теперь необязательно составлять протокол, на основании которого выносится постановление о штрафе. То есть сейчас ТЦК оформляет протокол о привлечении к административной ответственности, который направляется в суд. И уже суд решает вопрос о наложении штрафа. Причем при составлении протокола обязательно присутствие военнообязанного. А после вступления закона в силу выписывать штрафы смогут непосредственно ТЦК.

Также новым законом о мобилизации "предусмотрено решение суда без апелляции". Однако, по словам народного депутата Федиенко, ТЦК не будет системно подавать судебные иски против уклоняющихся. Иск в суд не будет подаваться после того, как человек проигнорировал повестку, которая считается врученной с момента отправки, но тогда уже в полиции "развязываются руки".

Более того, нарушителей военного учета и мобилизации во время действия особого периода могут задержать на 3 часа для составления протокола, а в необходимых случаях для установления лица или выяснения обстоятельств правонарушения задержать могут – до 3 суток.

ТЦК будут забирать авто

Также в законе предусмотрена и мобилизация транспортных средств. В Минобороны рассказали, как будет работать изъятие авто у населения в пользу ВСУ от 18 мая. Изъять могут только транспорт, подходящий для военных нужд у владельцев двух и более транспортных средств. И сделать это могут в том числе представители ТЦК.

Напомним, ранее мы сообщали, как обновить данные военнообязанного в ЦНАПе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МОБИЛИЗАЦИЯ В УКРАИНЕ: ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 18 МАЯ!

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