Новый закон о мобилизации: заберут ли жилье и авто из-за неявки в ТЦК

По словам судьи, исполнители могут описать и выставить на аукцион мебель и бытовую технику.

Накануне вступления в силу нового закона, в котором идет речь о мобилизации по-новому, среди юристов начались дискуссии о том, станет ли, например, неуплаченный штраф поводом для ареста и последующей продажи с аукциона имущества уклониста.

Часть юристов трактуют законодательство как такое, что оно не позволяет конфисковывать имущество уклониста, другая часть адвокатов говорит, что не все так однозначно.

В комментарии для ТСН.ua ряд адвокатов и глава одного из судов выразили свое видение ситуации.

"Если военнообязанный оплатил штраф, но не обновил свои данные, то все равно он будет находиться в розыске и будет ограничен в праве управлением транспортом", — говорит адвокат Николай Максимов.

По его словам, не исключено, что в случае неуплаты штрафа государственные исполнители могут арестовать банковские счета, карты.

"Скорее всего, будут взимать с заработной платы. Чтобы арестовать и продать авто или единственное жилье — думаю, что до такого не дойдет. Если на счетах человека не будет необходимых средств, то может быть отобрано жилье (продано, с суммы будет взята необходимая для уплаты штрафа, а остальные средства возвращены владельцу – ред.). Кроме тех случаев, когда это единственное жилье. Единственное жилье можно конфисковать, если сумма долга больше 200 тыс. грн", - уточняет Николай Максимов.

В свою очередь адвокат Александр Папуця в комментарии для ТСН.ua так прокомментировал ситуацию.

"Согласно законодательству, обязанность обновить данные все равно не исчезает (даже если военнообязанный уплатил штраф после неявки в ТЦК в течение 60 дней – Ред.)", — говорит адвокат, партнер адвокатского объединения "Smartsolutions" Александр Папуця.

И продолжает: "Закон вступает в силу 18 мая. Если военнообязанный не обновил свои данные в течение 60 дней, то могут быть применены санкции, предусмотренные законом: ограничение управлением транспортом путем обращения в суд, штраф".

К этому он добавляет, что необновление данных – это продолжение нарушения даже при уплате штрафа.

На вопрос о том, могут ли государственные органы арестовать имущество в случае неуплаты штрафа, Александр Папуця ответил так: "Если будет открыто исполнительное производство, то в первую очередь исполнитель может наложить ограничения на счета. Если средств будет достаточно, то к имуществу дело может не дойти. Если нет счетов, то исполнитель свободен налагать ограничения на выявленное движимое и недвижимое имущество".

Могут ли впоследствии такое имущество продать, чтобы погасить штраф – на этот вопрос адвокат ответил нам так: "Если человек не выполняет обязательства, то по определенной процедуре имущество может быть выставлено на торги и продается с помощью аукциона. Из этих средств уплачивается штраф и исполнительный сбор, а остальные возвращаются владельцу".

Еще один адвокат, который практикуется в том числе в вопросах мобилизации, Андрей Межирицкий, говорит, что в случае неуплаты штрафа государственные органы могут наложить ограничения на пользование имуществом.

"Все то, что якобы было убрано из закона, показывая, что соблюдали конституционные права, все осталось. Скрыто", — говорит Андрей Межирицкий.

И добавляет: "Исполнительная служба в рамках исполнения в первую очередь выясняет, есть ли имущество и счета. Счета арестовываются сразу автоматически, а на имущество ограничение не будет наложено. Но ожидается увеличение штрафов. Это увеличение будет основанием для ограничения пользования имуществом. Никто его не будет забирать, если там зарегистрированы несовершеннолетние дети, если это единственное жилье, если долг человека не превышает 20 минимальных заработных плат, а это 160 тыс. грн на сегодняшний день. Но ограничение на него может быть наложено. Человек не сможет продать эту квартиру".

Может ли быть несколько штрафов – это, по словам Межирицкого, дискуссионный вопрос.

"Однозначного ответа у юридического сообщества нет. Но зная наших государственных деятелей, думаю, что ТЦК получат рекомендации о том, что можно штрафовать каждый день", — резюмирует адвокат.

Прогноз судьи: могут описать и продать вещи из жилья

"То, на что государственные исполнители хотят наложить арест должно быть соразмерным с суммой штрафа. Штраф не пропорционален стоимости квартиры. Обычно арестовывают счета для того, чтобы взыскать поступающие средства. Это первоочередные действия исполнителя. В законе прописано, что исполнителем должны приниматься такие меры, которые пропорциональны", — рассказала в комментарии для ТСН.ua председатель одного из судов.

По словам этой судьи, не исключено, что государственные исполнители для взыскания штрафа могут прийти описать имущество, находящееся в жилье должника.

"Речь может идти о таких ликвидных вещах как телевизор, мебель и прочее ", — отметила судья.

Ранее сообщалось о том, что в ВСУ отреагировали на очереди возле ТЦК.

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