Новый законопроект о должниках в Украине: у кого точно заберут имущество и как он будет работать

В Украине могут упростить взыскание долга / © pixabay.com

В Украине взыскать долги станет быстрее и проще. Должники автоматически будут попадать в реестр и до его уплаты не смогут распоряжаться своим имуществом.

Верховная рада проголосовала за законопроект, который упрощает взыскание долга через цифровизацию исполнительного производства. После попадания человека в Единый реестр должников — сделки с недвижимостью или другим имуществом автоматически станут невозможными, а банки заблокируют счета. Законопроект принят только в первом чтении, а вокруг него уже куча шума.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валентины Доброты.

Реестр должников в Украине

На сайте Министерства юстиции есть реестр должников в отношении которых открыто производство. Он существует уже 9 лет и сейчас в этом бесконечном списке можно найти даже фамилии действующих народных депутатов.

Больше всего должников среди любителей быстрой езды. Ориентировочно 600 тысяч производств по неуплаченным админштрафам. Еще полмиллиона — это не плательщики алиментов. На третьем месте, по данным Министерства юстиции, коммунальные должники, которых почти четверть миллиона украинцев.

Долги за коммунальные услуги

«По состоянию на 1.11.2025 года общая задолженность населения города Киева перед нашим предприятием составляет 6,3 миллиарда гривен», — говорит директор структурного подразделения «Энергосбыт» КП «Киевтеплоэнерго» Константин Лопатин.



Константин Лопатин работает в компании, которая поставляет киевлянам горячую воду и тепло. Тем кто не платит за эти услуги, сначала о долге напоминают в платежках, личных кабинетах и предлагают реструктуризацию. Когда призывы к совести не срабатывают — идут в суд.

«Вот, например, есть квартира площадью 276 квадратных метров на улице Мокрой. Сумма задолженности действительно шокирующая — 730 тысяч гривен», — говорит он.

Чиновник отмечает, коммунальные услуги здесь не платили с 2019 года.

«Есть квартира на улице Институтской с задолженностью, сейчас также в суде находится с задолженностью в 600 тысяч гривен, площадь квартиры, извините, 995 квадратных метров», — говорит он.

Именно владельцы элитной недвижимости в центре Киева являются крупнейшими должниками за тепло и горячую воду. В общем, «Киевтеплоэнерго» сейчас судится с шестнадцатью с половиной тысячами киевлян.

Почти три тысячи даже после решения суда отказались платить. С них деньги будут взимать принудительно. Для этого и арестовывают имущество, авто и счета.

Олег Лях руководит ОСМД в одном из домов на левом берегу столицы. Он говорит, что уже трижды судился с владельцами квартир из-за долгов за содержание дома. Ведь именно за эти взносы и поддерживается жизнеспособность многоэтажки.

Олег Лях говорит: из-за загруженности судов на взыскание долга может уйти год. Но если законопроект 14005 примут, говорит председатель ОСМД — процесс ускорится.

Что говорит адвокат о законопроекте

Адвокат Олег Чернобай по просьбе ТСН проанализировал предложения законодателей.

«Автоматическое внесение в реестр должников автоматически переводит имущество в режим арестованного имущества, потому что красной линией по этому законопроекту проходит так называемая замена понятия арест имущества и обращение взыскания на имущество. То есть предполагается, что включение лица в реестр должников автоматически распространяет режим арестованного имущества на все его имущество, которое зарегистрировано, которое известно. Это недвижимость, земельные участки, как один из видов недвижимости, это транспортные средства, это акции, это какие-то корпоративные права. Другой вопрос, что в законе содержится в том числе понятие недостроенное имущество, существует набор строительных материалов и очень много судебных решений, которые признавали право собственности не на недостроенное имущество, а на строительные материалы. Как они будут выполняться, это решение пока неизвестно», — говорит он.

В законопроекте, отмечает адвокат, речь идет о любых долгах: скажем, между физическими лицами, банками или кредитными союзами. Но именно коммуналка во время войны стала злободневной темой. Оплата коммунальных услуг за разрушенное или поврежденное, по данным Министерства развития общин, окончательно еще не урегулирована. Если человек выехал из зоны активных боевых действий, где жить невыносимо, за отопление и содержание дома платить все равно нужно. На временно оккупированных территориях задолженность до оккупации остается на учете. Избавиться от единственного жилья за долги можно и сейчас. Правда, сумма должна превышать двадцать минимальных зарплат, сейчас это 160 тысяч гривен.

Арестованное имущество на аукционе реализовывают только после отказа добровольной уплаты долга.

Андрей Гайченко говорит: нововведения прежде всего усовершенствуют взаимодействие Единого реестра должников с другими госреестрами, банками и нотариусами. А после уплаты долга — должнику не придется искать государственного исполнителя, чтобы тот убрал фамилию из реестра должников и снял ограничения с имущества. Это все будет автоматически.

«Детализация процедуры, которая присутствует в этом законе, она в определенной степени, скажем так, минимизирует риск определенных коррупционных взяточнических схем в области исполнительного производства. Почему? Потому что, когда детализирована процедура, как должен действовать исполнитель, и там буквально прописано, что он в течение дня, в течение трех дней, нескольких дней выносит постановление и так далее, то несовершение им действий в течение этого периода времени уже автоматически свидетельствует об определенных нарушениях», — говорит адвокат Олег Чернобай.



Каким будет окончательный текст законопроекта — не известно. Его только готовят ко второму чтению. Юристы говорят, чтобы не попадать в долговую яму, надо работать еще и над правовой и финансовой грамотностью людей. Жить в долг проще, но платить придется даже наследникам.

