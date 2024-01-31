Новый законопроект о мобилизации: детальный разбор от адвоката и какие права хотят ограничить

Кабинет министров 30 января передал Верховной Раде обновленную версию законопроекта о мобилизации № 10449. Он значительно отличается от скандального законопроекта № 10378, который вернули его авторам.

Что предполагает новый законопроект и на какие изменения стоит обратить внимание военнообязанным — читайте в материале ТСН.ua.

Что предусматривает новый законопроект о мобилизации

Несмотря на то, что законопроект № 10449 от 30.01.2024 значительно отличается от вернувшего авторам законопроекта № 10378, обновленная версия также предусматривает жесткие ограничения в правах нарушителей законодательства. Об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

"Но наложение таких ограничений будет уже происходить в рамках судебного разбирательства, с соблюдением определенных процессуальных процедур, по обращению Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) в суд", — отметила Марина Бекало.

Наказание для уклоняющихся

Проектом №10449 предусматриваются наложение судом временных ограничений в отношении нарушителей законодательства о мобилизации — так называемых уклонистов — в виде ограничения выезда за границу, ограничения в праве вождения автомобиля, наложения ареста на счета в финансовых учреждениях, электронных кошельков, депозитных счетов.

Новый порядок пересечения границы

Документом вводятся изменения в порядок пересечения государственной границы. В частности, предполагается обязанность военнообязанных лиц предоставлять в пункте пересечения границы военно-учетный документ с соответствующими отметками о взятии на учет или исключении из учета.

Проектом предусматривается обязанность всем военнообязанных в течение 60 дней с момента объявления мобилизации уточнить свои учетные данные через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП), электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста или непосредственно в ТЦК СП.

Отсрочка для добровольцев

Для граждан, самостоятельно явившихся в ТЦК СП (добровольцев), предусматривается отсрочка призыва на военную службу на два месяца.

Электронные повестки

Законопроектом вводится порядок вручения повесток через электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста, а также порядок вручения повестки, согласно которому днем вручения повестки считается день получения повестки под расписку.

"Если повестка посылается через электронный кабинет, днем вручения повестки будет считаться время получения электронного извещения в ТЦК СП о ее доставке, или не позднее 17 часов с момента отправления повестки в электронный кабинет", — пояснила Марина Бекало.

Уважительная причина для игнорирования повестки

Документом регулируется вопрос уважительности причин неприбытия в ТЦК СП по повестке, к ним относятся: препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, действия страны-агрессора или другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанный пункт и срок; смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга).

О причинах неприбытия необходимо уведомить ТЦК СП и документально подтвердить в течение трех суток с даты неприбытия в назначенный в повестке день и время.

Четкий алгоритм призыва и прохождения ВЛК

Проектом также возлагается обязанность на Кабинет министров разработать четкий порядок и алгоритм призыва военнообязанных лиц, предоставление отсрочки и организацию военно-врачебной комиссии (ВЛК).

"Ведь до сегодняшнего дня порядка предоставления отсрочки до сих пор нет", — отметила Марина Бекало.

Новые основания для отсрочки

Вносятся изменения в перечень оснований для предоставления отсрочки. В частности, отсрочку по основанию пребывания на иждивении трех и более детей можно получить только в случае отсутствия задолженности по алиментам, не превышающей суммы платежей за три месяца.

Также право на отсрочку для лиц, самостоятельно воспитывающих ребенка в возрасте до 18 лет сужается. По проекту право на отсрочку получают только военнообязанные лица, имеющие ребенка до 18 лет. При условии, что второй родитель такого ребенка (детей) умер, лишенный родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим.

Право на отсрочку будут иметь военнообязанные лица, у которых среди членов семьи есть лица с инвалидностью I и II группы, но с определенными особенностями, в частности:

I группы инвалидности члены семьи I степени родства (родители, второй супруги, дети), при условии осуществления постоянного ухода за таким лицом, а также II степени родства (родные братья и сестры, ее баба и дед со стороны матери и со стороны отца, внуки), при условии отсутствия у таких лиц родственников I степени родства.

II группы инвалидности члены семьи I степени родства, занятые постоянным уходом за ним, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой постоянный уход.

Право на отсрочку для соискателей образования также сужается. Так, право на отсрочку будут иметь соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования и получают уровень образования, что выше ранее полученного уровня образования в такой последовательности.

"Например, после бакалаврского уровня образования получает отсрочку получающий образование магистерского уровня и так далее", — пояснила Марина Бекало.

Эта последовательность не применяется к аспирантам, получающим уровень образования за счет физических или юридических лиц на условиях контракта. Право на отсрочку также будут иметь докторанты и интерны.

Лицам с инвалидностью любой группы оставляют право на отсрочку. Однако, такие лица могут быть приняты на военную службу во время мобилизации по контракту.

“Норма проекта исключает действующее сегодня положение, по которому призыв на военную службу для лиц с инвалидностью может быть только с согласия таких лиц и по месту их проживания. Считаю, что это условие необходимо оставить в редакции нового закона, и подписание лицом с инвалидностью контракта на прохождение военной службы должно быть добровольным и для таких лиц должны устанавливаться дополнительные гарантии и ограничения в несении военной службы", — рассказала Марина Бекало.

Право на отсрочку будут иметь также лица, освобожденные из плена. Их мобилизация возможна только по их согласию.

"При этом, по моему мнению, для таких лиц, в случае их согласия, также должно быть предусмотрено подписание контракта с ограничениями по срокам и предоставляться дополнительные гарантии", — отметила Марина Бекало.

Еще изменения на которые следует обратить внимание:

Проектом предусматривается исполнение воинской обязанности граждан также через центры предоставления административных услуг и рекрутинга, в порядке, который должен быть утвержден Кабмином;

Вместо срочной военной службы вводится обязательная базовая общевойсковая подготовка для граждан мужского пола в возрасте от 18 — 25 лет в учебных заведениях уже с 2025 года;

для граждан мужского пола в возрасте от 18 — 25 лет в учебных заведениях уже с 2025 года; Призывной возраст на военную службу при мобилизации уменьшается с 27 до 25 лет. Юноши в возрасте от 18 до 25 лет подлежат только призыву на базовую общевойсковую подготовку или по желанию — на военную службу по контракту;

на военную службу при мобилизации с 27 до 25 лет. Юноши в возрасте от 18 до 25 лет подлежат только призыву на базовую общевойсковую подготовку или по желанию — на военную службу по контракту; Мужчины, которые были признаны ограниченно пригодными , должны пройти пересмотр ВЛК в течение девяти месяцев со дня вступления в силу закона;

в течение девяти месяцев со дня вступления в силу закона; Мужчины в возрасте от 25 до 55 лет, которым после 24 февраля 2024 года установлена инвалидность ІІ и ІІІ групп (кроме тех, кому инвалидность ІІ и ІІІ групп установлена по результатам заболеваний, ранений, травм, контузий, увечий, полученных при защите отечества, а также отсутствия конечности вследствие ее ампутации) до конца 2024 года подлежат пересмотру на пригодность к военной службе;

к военной службе; Совершение мужчинами консульских действий в заграничных дипломатических учреждениях Украины, а также получение загранпаспорта например в ГП "Документ" за пределами Украины, возможно при наличии военно-учетного документа;

в заграничных дипломатических учреждениях Украины, а также получение загранпаспорта например в ГП "Документ" за пределами Украины, возможно при наличии военно-учетного документа; Вводится обязанность для мужчин предъявлять в публичных местах военно-учетный документ, представителям ТЦК СП и полици ;

Изменения также предусматриваются и для действующих военных, в части оснований для увольнения с военной службы:

которые освобождены из плена при условии, если они не выразили желания продолжать службу;

после 36 месяцев непрерывной службы во время действия военного положения;

на основании заключения военно-врачебной комиссии (ВЛК) о непригодности к военной службе или о временной непригодности к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев;

при наличии инвалидности, если военнослужащие не выразили желания продолжать военную службу;

имеющих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй родитель такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести или безвестно отсутствующим, объявлен умершим;

имеющие жену или мужа из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей жены (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы, при условии, что такие лица с инвалидностью не имеют других трудоспособных лиц, обязанных в соответствии с законом их содержать (по действующей норме только факт наличия таких лиц с инвалидностью предусматривал право на увольнение).

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Обновлены условия мобилизации! Нововведение коснется каждого!

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