Новый законопроект о мобилизации: почему "затихли" нардепы и когда будет решение

ТСН.ua разбирался, почему до сих пор не приняли новый законопроект о мобилизации.

Громкий законопроект 10378 об изменениях к мобилизации был отозван и, похоже, этот вопрос поставили на паузу.

Что известно об изменениях в мобилизации и когда могут принять новый документ, разбирался ТСН.ua.

Вчера, 24 января, издание Цензор.НЕТ со ссылкой на собственные источники сообщило, что в Раде доработан проект закона об изменениях во время мобилизации. В издании даже привели короткие вырезки, что будет предусматривать новый законопроект. Детальнее об этом – здесь.

Однако председатель Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич опроверг эту информацию и заверил, что на 24 января никакого "мобилизационного" законопроекта от правительства в Верховную Раду не поступало.

Издание "Украинская правда" также пишет, что законопроект не поступал. "Нет такого закона. Над ним еще работают", – утверждают источники издания.

Нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко сообщал, что Рада рассмотрит обновленный законопроект о мобилизации на заседании 6 февраля

Нардеп от "Евросолидарности" Ирина Фриз в эксклюзивном комментарии ТСН.ua подтвердила, что ни правительство, ни президент и Верховный главнокомандующий Зеленский законопроект о мобилизации не вносили.

Тонкости регламента

Фриз уточнила тонкости регламента. Напомним, что в Раде, кроме правительственного, было зарегистрировано четыре законопроекта о мобилизации. Она отметила, что документы остались и нуждаются в принятии решения парламента.

"Пока эти законопроекты не имеют решения, фактически эта сфера регулирования – а именно мобилизация – каким-либо субъектом законодательной инициативы, будь то президент, правительство или любой депутат, невозможно. Действительно, монобольшинство может пойти в нарушение регламента и зарегистрировать доработанный законопроект под другим названием. Но если это будет касаться сферы, которая будет касаться регулирования изменений в закон о мобилизации, это нарушение действующего регламента", – пояснила депутат.

По ее словам, нужно принять решение по альтернативным законопроектам для того, чтобы открыть возможность внесения доработанных или новых законопроектов о мобилизации.

По мнению Фриз, было бы лучше, если бы субъектом представления был Верховный главнокомандующий президент Зеленский.

"Тогда монобиличество было бы более объединенным", — говорит нардепка.

Что будет в новом законопроекте

По словам Фриз, пока точно неизвестно, что же будет в новом законопроекте и будет ли он содержать те скандальные нормы, как и его предшественник 10378.

"На самом деле все в ожидании, что будет внесено и от кого будет внесено. А в какой редакции – это все зависит от автора и юридических департаментов, которые будут готовить новую редакцию или доработанную редакцию", – отмечает депутат

Она подчеркнула, что законопроект о мобилизации прежде всего должен содержать алгоритм демобилизации, не должен содержать антиконституционные нормы, не должен ограничивать или нарушать права граждан и не должен содержать коррупционные риски.

Мобилизация людей с инвалидностью и новые полномочия ТЦК

В свою очередь уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя новую редакцию законопроекта о мобилизации, отметил, что военнослужащие не имеют права ограничивать права граждан, поскольку это прямое нарушение Конституции.

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Омбудсмен выступил против предоставления дополнительных полномочий ТЦК и СП.

"Я категорически против предоставления дополнительных полномочий территориальным центрам комплектования. Это военные подразделения, они не имеют права ограничивать права граждан Украины. Это прямое нарушение Конституции", – заявил он.

Лубинец напомнил, что в Украине есть другие органы, имеющие соответствующие инструментарии для людей, уклоняющихся от прохождения военной службы, "но это точно не могут делать ТЦК".

Кроме того, омбудсмен выступил против мобилизации мужчин, обладающих инвалидностью третьей степени. По его информации, этот пункт может быть убран из нового законопроекта.

Уполномоченный ВР заверил, что будет тщательно изучать новый законопроект о мобилизации, чтобы там не было норм, нарушающих права человека.

Базовая военная служба для мужчин до 25 лет

В Верховной Раде обсуждается инициатива введения в Украине базовой военной службы для всех граждан в возрасте до 25 лет, которая станет своего рода заменой нынешней срочной службы.

Об этом рассказал народный депутат Егор Чернев. Будет ли эта норма в новом законопроекте об изменениях к мобилизации, он не уточнил.

Мобилизация нардепов

Ирина Фриз прокомментировала, как относится к возможности мобилизации нардепов.

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"Если будет стоять цель похоронить парламент, как законодательный орган и сделать его недееспособным, то это можно использовать. Кроме голого популизма, никакого конструктива эта норма не принесет. от проблем в процессе мобилизации (Ред.).

Но с другой стороны, если не работает система мобилизации не только на побуждении, но и на поощрении, государственную поддержку, социальную поддержку, то это (мобилизация нардепов. – Ред.) будет только "шумовой гранатой", – считает Фриз.

А может, вообще ничего не будут принимать?

Нардепка Ирина Фриз не исключает, что законопроект о мобилизации могут отложить как несущий негативные угрозы для рейтингов власти.

Депутат согласилась с мнением, которое высказывали в Сети, что существующего закона о мобилизации может быть вполне достаточно.

Она напомнила, что в течение 2014-2015 годов было осуществлено пять волн мобилизации "и не нужно было изменений в закон". Фриз считает, что если на уровне нормативно-правовых актов обеспечить алгоритм демобилизации и прокоммуникироваться с обществом, то никаких изменений особо не требуется.

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