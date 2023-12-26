Новый законопроект о мобилизации: украинцы гневно реагируют на нововведения

Вечером 25 декабря в Верховную Раду Украины внесли новый законопроект №10378 об изменениях в проведении мобилизации и военного учета. Нововведения в проекте вызвали волну негодования в обществе.

ТСН.ua собрал реакцию украинцев на новый законопроект об усилении мобилизации и военного учета.

Следует добавить, что в Раду также внесли законопроект об усилении ответственности за военные правонарушения. В частности, он предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил военного учета и задержание нарушителей.

В Сети разворачивается настоящий скандал вокруг внесенного в Совет проекта. Украинцы в соцсетях пишут гневные реакции. В частности:

"Просто забирают права на что угодно все просто.

Ну что ж, доброе утро очереди в банкоматы.

И ни слова о чиновниках и их детях.

Установление ограничения прав граждан Украины, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы;

Это уже как в Ерефии, или нет??!

Ну, если блокировать счета, то это кринж. Все будут наличными платить. И все. Минус для экономики и никакого плюса к мобилизации.

Кошмар".

Еще одна категория украинцев сетует, что за 2 года полномасштабной войны власти не построили мощный рекрутинг, который, по их мнению, работал лучше, чем мобилизационные мероприятия.

"Зачем государство так себя закапывает... Это же какой триггер до внутреннего конфликта. 2 года прошло, и никто не смог построить рекрутинговую воронку, которая бы эффективно продавала контракты в ВСУ. Почему нельзя было потратить деньги на такую реформу?"

Однако есть граждане Украины, считающие, что нужно выполнять свои обязанности перед Родиной. Они пишут, что "как все любят свои права и так сильно не любят обязанности".

Какие изменения предлагают внести в проведение мобилизации:

смену призывного возраста с 27 до 25 лет;

усовершенствование процедуры военного учета призывников, военнообязанных и резервистов;

предоставление возможности военнослужащим, освобожденным из плена, отдохнуть и пройти восстановление путем предоставления им дополнительного отпуска с сохранением денежного довольствия продолжительностью 90 календарных дней;

исключение срочной военной службы – как вида военной службы. Да, всех военнослужащих срочной военной службы предлагают уволить в запас;

установление, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации в течение двух лет со дня увольнения с военной службы военнообязанные, которые проходили военную службу во время действия правового режима военного положения и были уволены со службы в запас. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу с их согласия;

исключение из перечня выводов военно-врачебных комиссий заключения об ограниченной пригодности к военной службе;

исключение срочной военной службы – как вида военной службы и увольнения со службы в запас всех военнослужащих срочной военной службы;

введение для граждан Украины базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев для всех граждан в возрасте от 18 до 25 лет при всех учебных заведениях;

введение базовой военной службы по желанию до 25 лет для тех, кто не прошел базовую общевойсковую подготовку;

установление ограничения прав граждан Украины, уклоняющихся от взятия на военный учет и прохождение военной службы;

привлечение к мерам рекрутинга на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

Напомним, правительство внесло в Совет новый законопроект о мобилизации.

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