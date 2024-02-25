Новый "железный занавес" по территории Украины: как Путин успешно навязал Западу свои правила игры

Украина вступила в третий год полномасштабной войны с Россией. На фоне нехватки западной военной помощи мы рискуем не только не деоккупировать свои территории, но и потерять новые.

Наши союзники говорят, что задача максимум на 2024 год – это удержать нынешнюю линию фронта. Но, по подсчетам западных аналитиков, для эффективной обороны украинским военным нужно минимум 75-90 тыс. артиллерийских снарядов в месяц, не говоря уже о наступательных операциях – 200-250 тыс. боеприпасов. Из-за отсутствия западных поставок Украина вынуждена экономить использование боеприпасов: в среднем по 2 тыс. в день против около 12 тыс. с российской стороны.

Европейские и другие союзники Украины, без учета США, могут предоставить необходимое количество боеприпасов только для оборонной кампании, в то время как для наступательной нужна американская поддержка, застрявшая в Конгрессе из-за Дональда Трампа. И выглядит это довольно странно, ведь на Западе сложился консенсус, что в случае проигрыша Украины, Россия не остановится и пойдет дальше. Хотя еще до осени прошлого года приходилось слышать, что НАТО ничего не угрожает, так как за годы полномасштабной войны украинцы разбили профессиональную российскую армию.

Но уверенность в том, что Россия может напасть на Молдову или страны Балтии, автоматически не трансформируется в еще большую западную помощь Украине, чтобы остановить Москву здесь и сейчас. О том, чего боится Запад, и какие разговоры о дальнейшей судьбе Украины там идут за закрытыми дверями, читайте в тексте программного директора по безопасностным студиям Центра оборонных стратегий Виктории Вдовиченко специально для ТСН.ua.

Вторая годовщина полномасштабного вторжения России заставляет Украину и ее союзников быть в ситуации, которая все больше выглядит как война на истощение. Но дискуссии о том, что Украина должна делать для возвращения своих территорий, и, что самое важное — когда — или "мирного" плана, приобретают различные формы обсуждений в СМИ. Это требует тщательно выверенного подхода и политической решимости всех партнеров обеспечить победу Украины и будущее справедливого мира и стабильности в Европе.

Мрачные времена: в Европе не верят в победу Украины

Во время экспертных и политических дискуссий, проходивших в феврале 2024 года, среди участников в разных европейских столицах эхом звучали настроения опасений и плохих предчувствий. Два года назад я переживала нечто подобное, непроизвольно проспав российское вторжение 24 февраля 2022 года. Однако ощущение молчаливого смирения, похожее на повторяющийся снова и снова ночной кошмар, теперь пронизывает и западное сознание.

В частности, состоявшиеся после Мюнхенской конференции по безопасности дискуссии дали понять следующее: нежелание западных государств нанести России военное поражение привело к непредсказуемым последствиям, когда Россия использует продолжающуюся войну против Украины как возможность, чтобы учиться на поле боя, обходить санкционный режим и дезинформационно еще больше "атаковать" Запад. Кроме того, Россия быстро приспосабливается к изменяющемуся ландшафту международных отношений, лелея уверенность в достижении своих стратегических целей из-за боязни западных демократий эскалировать отношения с Москвой.

Упоминание президента Зеленского о ситуации в Авдеевке в речи на Мюнхенской конференции безопасности, где он публично сказал, что захват россиянами Авдеевки произошел из-за нехватки у Украины боеприпасов и оружия, подчеркивает недостаточную поддержку Украины со стороны международных партнеров.

Некоторые эксперты даже считают, что по всей вероятности придет время "второго железного занавеса", вроде противостояния СССР и США, граница которой пройдет по территории Украины.

Кроме того, на горизонте вырисовываются переориентации и значительные изломы на геоэкономической оси. Это уже произошло на нефтяном рынке, который российское вторжение в Украину кардинально перекроило. Тремя крупнейшими покупателями российской нефти сейчас являются Китай, Индия и Турция. Более того, из-за того, что введенные западные санкции не работают, в частности ценовой потолок на российскую нефть в $60, введенный в декабре 2022 года, европейские страны тоже продолжают его покупать.

Когда правительства или политические лидеры западных стран затрудняются, логично, что появляются сомнения или неправильное восприятие тех или иных процессов в обществах этих стран. По данным свежего опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR), в среднем только 10% жителей 12-ти европейских стран верят в победу Украины (наиболее оптимистичны Польша, Португалия и Швеция, однако даже там только 17% опрошенных верят в победу Украины). Еще 20% верят в победу России, а 37% больше склоняются к достижению некоего компромисса.

Хотя последнее и трактуется как поражение Украины, в то же время 41% опрошенных выступает за подталкивание Украины к переговорам, а 33% считают, что поддержку Украины следует прекратить, если Дональд Трамп, в случае победы на президентских выборах в США в ноябре этого года, ее прекратит.. Однако здесь следует также отметить, что в то же время 20% европейцев из 12-ти стран выступают за усиление поддержки Украины, если Трамп ее усилит. Итак, здесь видим четкую зависимость настроений европейцев от действий США, хотя политическое присутствие Америки в Европе уже стало уменьшаться.

Результаты этого соцопроса подчеркивают смешанные настроения в европейских обществах, что закономерно влияет на цели внешней политики тех или иных государств. Однако некоторые политики увидят в этом опросе то, что они хотят увидеть. Поэтому пора "перепаковать" объяснение "что такое победа Украины" в новую "обёртку", потому что звучавшие ранее нарративы, к сожалению, больше не работают.

Шкатулка Пандоры: как обеспечить сдерживание России

Нападение России на Украину подрывает доверие к международному праву, демократическим ценностям и достоинству, но этого недостаточно, чтобы говорить о мощном европейском сдерживании России. Само по себе сдерживание – это создание таких условий, при которых действия некоторых государств, особенно военные агрессии, станут просто невозможными. И это снова стало главной темой на разных европейских площадках. Однако кардинальные изменения в этом направлении – предоставление реальных гарантий безопасности Украине, которые и станут надежным инструментом сдерживания России от дальнейших военных агрессий, возможны только при кардинальном изменении подходов стран G7 и НАТО в целом.

Россия тоже думает о сдерживании, но делает это с помощью устрашения. Вообще принцип сдерживания сейчас является парадоксальной загадкой. Хотя российская агрессия и подрывает региональную стабильность, надежные европейские механизмы сдерживания остаются недостижимыми. Эффективное сдерживание успешно тогда, когда есть комбинация своевременно предоставленного оружия и финансирования, осуществляемая посредством тренировки военного персонала, и к тому же присутствует мотивация к действиям (европейских солдат воевать против России – ред.). Как раз последний пункт – точно не подлежит даже сомнению.

На Мюнхенской конференции по безопасности известный американский историк Тимоти Снайдер сказал: "Это очень странная война, в которой воюет народ только одной страны. Это в каком-то смысле мировая война, но в которой сопротивляется только одна страна".

Надо, чтобы на Западе наконец-то поняли, что это наша общая война, что это угроза для всех нас прямо здесь и сейчас. Пока во многих странах, к сожалению, считают, что эта война где-то далеко. Да, мы в Украине понимаем, что не можем претендовать на распространение на нас статьи 5 Вашингтонского договора о коллективной обороне, или даже статьи 10, которая предусматривает, что при коллективном согласии страны-члены могут пригласить любое другое европейское государство, которое способно способствовать безопасности в Североатлантическом регионе, присоединиться к Договору (но, как видим, полномасштабная война России против Украины таким условием не стала – ред.). Единственный способ достичь основных политических целей, как Украины, так и наших союзников, – осуществить успешную военную кампанию, сосредоточенную на деоккупации всех украинских территорий и лишении России способности осуществлять будущие военные агрессии.

Как этого добиться? Украина и наши западные партнеры должны разработать соответствующий поэтапный план, предусматривающий четкую цель – победу Украины и эффективное сдерживание Москвы, которое исключит возможность будущих российских военных агрессий как против Украины, так и других европейских государств.

Недавно заключенные Киевом Соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Италией и Данией о продолжении финансовой и военной поддержки Украины стали значительным шагом вперед в этом направлении. Однако вместе с тем мы не видим, чтобы европейские ОПК спешили с выполнением долгосрочных оборонных потребностей Украины, ссылаясь на проблемы в экономике и невозможность отложить выполнение контрактов с третьими странами, где войны нет.

Движение к победе: мировая война уже началась

На Западе не понимают, что такое "стратегия победы Украины". Именно поэтому в экспертных и политических кругах наших союзников столь распространено обсуждение различных стратегий дальнейшего развития войны, которые обычно выигрываются при оптимальном сочетании ресурсов, человеческой силе (мобилизационного ресурса, а в России он значительно больше – ред.) и политической решимости. В нашем случае, нехватка политической решимости на Западе и зависимость Украины от западных поставок оружия имеет решающее значение.

Почти все европейские лидеры отмечают критическую необходимость быстрого наращивания военного производства в Европе и более тесной интеграции различных европейских предприятий ОПК. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Европейское оборонное агентство заключило 60 рамочных соглашений для стран-членов, чтобы они могли обращаться в промышленность и размещать заказы на боеприпасы, критически необходимые Украине. Однако, к сожалению, до сих пор никто в ЕС не заявил о готовности вложить деньги (как правило, это государственные гарантии – ред.) в долгосрочные оборонные заказы. Ситуацию усложняют, как ни парадоксально, рыночные реалии этих стран, потому что за два года полномасштабной российской войны цены на ходовые виды вооружений, такие как боеприпасы, взлетели в разы.

Продолжение полномасштабной российской агрессии против Украины в 2024 году, новые вспышки насилия в разных уголках планеты, рекордно богатый избирательными процессами год с непредсказуемыми результатами и последующая поляризация мира, не добавляют оптимизма. Мы видим, как окно возможностей для активных действий постепенно закрывается. На разных международных площадках политики говорят о неспособности обеспечить дальнейшую поддержку Украины. При этом никто не говорит, как это можно предотвратить, кроме, возможно, лидеров стран Балтии, Польши, Чехии и некоторых скандинавских государств.