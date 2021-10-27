"Умирают и 17-летние": главный санитарный врач Львовской области о новой волне COVID-19 и почему болеют дети

ТСН.ua пообщался с главным санитарным врачом области, главой Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Натальей Иванченко.

Во Львовской области фиксируют увеличение количества инфицированных коронавирусом. Поэтому глава Министерства здравоохранения Украины Виктор Ляшко отметил, что уже в ближайшее время регион попадет в "красную" зону карантина.

Во Львове уже ввели строгие карантинные правила, в частности, у работников проверяют наличие COVID-сертификатов, а с понедельника, 1 ноября, все школы города переходят на дистанционное обучение. В городе также ограничили проведение массовых мероприятий.

"Динамика распространения коронавируса сегодня очень высока, поэтому это требует принятия сложных решений. Финализировать все решения будем на комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС", — рассказал Андрей Москаленко, первый заместитель городского головы Львова.

Львовские медики отмечают, что люди все чаще болеют коронавирусом в тяжелой форме и с серьезными осложнениями.

"Людей госпитализируют в тяжелом состоянии. Также сейчас непредсказуемое течение коронавируса. Относительно штамма "Дельта" — это в тысячу раз больше вирусной нагрузки на организм. Отсюда и тяжесть состояния и непредсказуемость болезни. Также втрое увеличилось количество тромбозов. А отсюда — инсульты, тромбоэмболии, из-за которых, как правило, пациенты умирают. Также есть тромбоз магистральных артерий, мелких артерий, безартериальных сосудов. 25 октября мы имели случай тромбоза больших сосудов у пациента, которому пришлось ампутировать конечность", — сказала заведующая кардиологического и COVID- отделений КНП "8 городская клиническая больница г. Львова" Валентина Коваль.

О том, насколько серьезна вспышка COVID -19 в регионе, ТСН.ua пообщался с главным санитарным врачом области, главой Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталией Иванченко.

Какая ситуация с коронавирусом? Сложнее ли сейчас, чем это было весной?

Ситуация и в самом деле сложная. Львовская область сейчас уже достигла тех показателей заболеваемости коронавирусом, как это было весной. С такими темпами в области есть все шансы в ближайшее время попасть в "красную" зону карантина. На мой взгляд, это новая волна коронавируса в области. Сейчас у нас госпитализировано 3114 человек, из которых 95% – невакцинированы.

Растет и количество летальных исходов от COVID-19. В общей сложности наибольшая доля среди летальных исходов в категории 75+, второе место – 65+. Однако летальные, но все же единичные случаи, фиксируют среди людей всех возрастов: 34, 40 и 43 года. Есть и такие, которые никогда не болели хроническими заболеваниями, но, к сожалению, умирают. Самые молодые, умершие от коронавируса во Львовской области – это двое пациентов в возрасте 17 лет.

Какие сейчас симптомы коронавируса, что-то изменилось по сравнению с предыдущими волнами?

Если говорить о клиническом течении коронавируса, то за последние две недели снова начали появляться такие симптомы, как аносмия и потеря вкуса. Их не было уже продолжительное время. Воспаление легких и пневмонии по-прежнему возникают. Массовых сообщений о тромбозах пока нет. Но среди числа летальных исходов из-за COVID-19, то достаточно много тромбоэмболий легочной артерии.

С чем Вы связываете эту вспышку коронавируса, ведь летом ситуация была спокойной?

Конечно, это очередная волна коронавируса. Мы, медики, это связываем с тем, что в Украину попал новый штамм "Дельта". И ясно, что сейчас он распространился. А его характеристики это - большая заразность, сокращенный инкубационный период, большая доля детей среди числа больных. Поэтому это было прогнозировано, что число пациентов осенью точно возрастет. Во Львовской области мы уже достигли пика марта 2021 года. А потому ситуация и дальше тяжелая.

Почему дети чаще болеют штамом коронавируса "Дельта"?

Дети болеют из-за того, что штамм "Дельта" их чаще поражает. Медики тех стран, где этот штамм уже циркулировал, предупреждали о том, что этот вирус часто поражает именно детский организм. Сейчас действительно доля детей среди больных во Львовской области увеличилась с 5% до 7,5%. Но большинство детей все же болеют легкой формой коронавируса. У них следующие симптомы: незначительное повышение температуры до 37, насморк. Родители не всегда могут распознать в этом коронавирус. Это можно подтвердить только при обследовании. Однако все же увеличилось количество детей, нуждающихся в стационарном лечении. Если обычно во Львовской области госпитализировали 10-12 детей, то сейчас у нас в области 44 ребенка находятся в Львовской областной детской клинической больнице "Охматдет" с диагнозом COVID-19.

Есть ли на Львовщине места в больницах для больных коронавирусом?

Во Львовской области места в больнице есть. Из предусмотренных кроватей у нас заполнено чуть больше 62%. Чуть больше, чем на 65% заполнены кровати с кислородом. У нас работает скорая медицинская помощь, которая доставляет жителей области в те больницы, где есть места.

Во Львовской области, как и в Украине, увеличилось количество вакцинации. С чем Вы это связываете?

На прошлой неделе во Львовской области был рекорд по вакцинации. Тогда за сутки привилось более 21 тысячи человек. Два дня подряд было больше 20 тысяч. Однако на выходные темпы вакцинации упали. С 8 ноября заработают ограничительные меры для определенных работников относительно невозможности их роботы без прививок и это очень простимулировало людей к вакцинации. Также во Львовской области были дни, когда резко увеличилась смертность от коронавируса. И это тоже для многих послужило поводом привится.

На Ваш взгляд, до какого времени будет продолжаться эта вспышка заболеваемости коронавирусом?

Очень трудно сказать, до какого времени это будет продолжаться. Рост пошел, и мы уже второй месяц видим тенденцию к росту. Мы понимаем, что сейчас это все точно не остановится. А потому готовимся к напряженному ноябрю. А там уже увидим, что будет дальше.

Напомним, инфекционист рассказала, кому необходимо делать третью дозу вакцины от COVID-19.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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